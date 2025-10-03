अवैध अतिक्रमण पर गाजियाबाद प्राधिकरण का एक्शन, राजनगर एक्सटेंशन में दुकानों को किया सील

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअवैध अतिक्रमण पर गाजियाबाद प्राधिकरण का एक्शन, राजनगर एक्सटेंशन में दुकानों को किया सील

Ghaziabad News: यूपी के गाजियाबाद अतिक्रमण पर गाजियाबाद प्राधिकरण की तरफ से सख्त कार्रवाई की गई है. राजनगर एक्सटेंशन में अवैध दुकानों को सील किया गया है

By : रविन्द्र जयंत | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 03 Oct 2025 10:19 PM (IST)
Preferred Sources

गाजियाबाद राजनगर एक्सटेंशन क्षेत्र में अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (GDA) ने आज एक बड़ी कार्रवाई की. यह अभियान प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के निर्देशों के तहत, प्रवर्तन जोन 1 के प्रभारी द्वारा पुलिस बल के सहयोग से किया गया.

जानकारी के अनुसार अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई की गई है. राजनगर एक्सटेंशन क्षेत्र में कई स्थानों पर फुटपाथ और सड़क और फुटपाथ पर अवैध निर्माण किया गया था. इन क्षेत्रों का उपयोग पार्किंग के तौर पर किया जा रहा था, जिससे अक्सर जाम की समस्या उत्पन्न होती थी. 

सड़कों से हटाया गया अतिक्रमण

आज इस अतिक्रमण को हटाया गया, जिससे सड़क और फुटपाथ की स्थिति को सामान्य किया गया. साथ ही, 24, 30 और 40 मीटर चौड़ी सड़कों पर अस्थाई दुकानों और पटरी पर किए गए अतिक्रमण को भी हटाया गया. गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की तरफ से यह बड़ी कार्रवाई की गई है. सड़कों के आसपास बनी दुकानों पर भी प्रशासन ने एक्शन लिया है.

वहीं प्रवर्तन टीम ने राजनगर रेजीडेंसी के सामने स्थित अतिक्रमणों को भी हटाया, जिसमें रेस्टोरेंट और दुकानें शामिल थीं, जो एंगल और गर्डर के सहारे संचालित हो रही थीं. इसके अलावा, राजनगर एक्सटेंशन की 45 मीटर चौड़ी सड़क पर अशोक चौधरी द्वारा लगभग 400 वर्ग मीटर में संचालित शराब की दुकान को सील कर दिया गया.

विरोध के बावजूद कार्रवाई जारी

इस कार्रवाई के दौरान कुछ लोग विरोध में सामने आए, लेकिन पुलिस बल की तत्परता और सहयोग से कार्रवाई को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया. प्राधिकरण की टीम और थाना पुलिस इस अभियान में सक्रिय रूप से शामिल थे. फिलहाल प्रशासन की तरफ से इस कार्रवाई में की दुकानों को सील कर दिया गया है.

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने जनता से अपील की है कि वे अवैध निर्माणों को खुद से हटा लें ताकि भविष्य में और कोई परेशानी न हो. अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा, और किसी भी प्रकार के अवैध निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

Published at : 03 Oct 2025 10:19 PM (IST)
GDA Ghaziabad News UP NEWS
