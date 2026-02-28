हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
अयोध्या में युवती ने की खुदकुशी, प्रेम प्रसंग में पंखे से लटककर दी जान! पुलिस जांच में जुटी

अयोध्या में युवती ने की खुदकुशी, प्रेम प्रसंग में पंखे से लटककर दी जान! पुलिस जांच में जुटी

Ayodhya News: अयोध्या में युवती की खुदकुशी की घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है. घटना के बाद आरोपी युवक मौके से फरार बताया जा रहा है.

By : शिवेंद्र द्विवेदी, अयोध्या | Updated at : 28 Feb 2026 11:12 PM (IST)
Preferred Sources

अयोध्या में प्रेम प्रसंग के मामले में एक युवती ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली. घटना अयोध्या के थाना कैंट क्षेत्र स्थित रेतिया मोहल्ले की है. परिजनों के मुताबिक युवती का एक युवक से प्रेम संबंध चल रहा था और दोनों के बीच शादी को लेकर सहमति बनी हुई थी. परिवार का कहना है कि दो दिन पहले तक युवक विवाह के लिए तैयार था, लेकिन शनिवार (28 फरवरी) सुबह उसने अचानक शादी से इनकार कर दिया, जिसके बाद ये घटना हुई.

शादी से इनकार के बाद आहत युवती ने की खुदकुशी!

आरोप है कि युवक ने शादी करने से इनकार कर दिया जिसके बाद आहत होकर युवती ने दोपहर करीब 12 बजे अपने कमरे में छत के पंखे से दुपट्टे के सहारे फांसी लगा ली. घटना की जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया. मृतका के भाई ने बताया कि शादी से इनकार के बाद उसकी बहन ने यह कदम उठाया.

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की

घटना के बाद आरोपी युवक मौके से फरार बताया जा रहा है. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है. मामले में सीओ सिटी श्रीयश त्रिपाठी ने बताया कि अभी तक परिजनों की ओर से कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है. तहरीर मिलने के बाद आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है.

पहले भी प्रेम प्रसंग में गई जान

इससे पहले पिछले साल जुलाई के महीने में अयोध्या कोतवाली नगर में प्रेम प्रसंग को लेकर खुदकुशी का मामला सामने आया था. यहां के एक होम स्टे में युवक युवती का कमरे में संदिग्ध अवस्था में शव बरामद हुआ था. पुलिस को सूचना मिली थी कि गेस्ट हाउस के कमरा नंबर 103 में एक युवक युवती ठहरे हुए हैं. कमरा अंदर से बंद है और कोई आवाज नहीं आ रही है. पुलिस ने कमरे को तोड़ा तो अंदर का नजारा देखकर हैरान रह गई. दोनों की लाश कमरे में पड़ी हुई थी. आशंका जताई गई थी पहले युवक ने युवती को गोली मारी और फिर खुद गोली मारकर अपनी जान दे दी.

About the author शिवेंद्र द्विवेदी, अयोध्या

शिवेंद्र द्विवेदी एबीपी न्यूज़ से अयोध्या से जुड़े हैं. चार वर्षों के अनुभव के साथ धार्मिक, समाज और प्रशासन की खबरों पर खास नजर रखते हैं.
Read
Published at : 28 Feb 2026 11:12 PM (IST)
Ayodhya UP NEWS UP Police
Embed widget