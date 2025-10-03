पीलीभीत में बुखार के प्रकोप से 4 की मौत, अधिकारियों ने गांव में डाला डेरा

पीलीभीत की तहशील बीसलपुर के रसयाखानपुर गांव में बुखार से मासूम समेत चार लोगों की मौत हो गई. अलग-अलग दिनों में हुई मौतों की जानकारी स्वास्थ्य विभाग को मिलने के बाद टीम गांव पहुंची. गांव में गंदगी और नालियों का पानी सड़क पर आने की स्थितियों को देखा गया. टीम ने लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर दवाएं भी दीं. सीएमओ डा.आलोक कुमार ने बताया कि डेथ ऑडिट कर बिंदुवार जानकारियों व रिपोर्ट मांगी है. मरने वालोंं में पुरानी बीमारी की हिस्ट्री भी मिली है. इस गांव में अलग-अलग दिन हुई चार की मौतों ने कोहराम मचा रखा है.

बुखार के दस दिन बाद महिला की मौत

बीसलपुर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत गांव रसयाखानपुर में सुनीता (42) पत्नी राम आसरे को दस दिन पूर्व बुखार आया था. इसके बाद 19 सितंबर को उनकी मौत हो गई. परिजनों ने बताया कि इलाज के दौरान डेंगू बताया गया था. महिला की मौत पर परिजनों में शोक की लहर दौड़ गई है.

लंबे समय से बुखार से ग्रस्त वृद्ध की गई जान

गांव के इशरतउल्ला चिश्ती (77) पुत्र सलामतुल्ला को भी काफी दिनों से बुखार आ रहा था. उनकी मौत बुधवार को हो गई. जबकि तसरुम पुत्री कौसर की बुखार के चलते 29 सितंबर को मौत हो गई. तसरुम का निकाह पिछले दिन तय हो चुका था.

नवजात ने बुखार आने से तोड़ा दम

इसके अलावा जानेआलम पुत्र फखरुद्दीन के नवजात की भी मौत हो गई. जाने आलम और उनकी पत्नी गुडिया का नवजात की मौत के बाद बुरा हाल है. सीएमओ डा.आलोक कुमार ने बताया कि डेथ ऑडिट कराने को टीमें भेजी गई है. रिपोर्ट आने पर इसकी बिंदुवार जानकारी देंगे. मरने वालों में कोई न कोई बीमारी पहले से है,अभी तक पुष्टि नही हुई है कि बुखार से मौत हुई है. इधर स्वास्थ्य विभाग की टीमों को गांव में स्वास्थ्य परीक्षण के लिए भेजा गया है. एसडीएम, तहसीलदार और थाना प्रभारी गांव मे डेरा जमाए हुए है.