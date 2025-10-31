हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
गाजियाबाद: भाई ने रेप के बाद छात्रा को छत से फेंका, रूह कंपा देगी पीड़िता की दर्दनाक कहानी

गाजियाबाद: भाई ने रेप के बाद छात्रा को छत से फेंका, रूह कंपा देगी पीड़िता की दर्दनाक कहानी

UP News: गाजियाबाद में फुफेरे भाई पर 12वीं की छात्रा ने रेप का आरोप लगाया है, छात्रा के मुताबिक आरोपी 8 साल से उससे रेप कर रहा है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

By : विपिन तोमर | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 31 Oct 2025 05:29 PM (IST)
Preferred Sources

गाजियाबाद के थाना निवाड़ी क्षेत्र में इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है. यहां 21 साल के एक लड़का ने 17 साल की 12वीं की नाबालिग छात्रा को छत से फेंक दिया. छात्रा ने रेप का विरोध किया था, आरोपी लगातार 8 साल से उसके साथ रेप कर रहा था. इस दौरान लड़की डिप्रेशन में भी चली गई थी. परिवार को बताने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

एसीपी मोदीनगर अमित सक्सेना ने मुताबिक, पीड़ित परिवार थाना निवाड़ी क्षेत्र में रहता है. इस परिवार की 12वीं कक्षा की 17 साल की लड़की है. इनके साथ ही लड़की के बुआ का लड़का कृष्णा जिसकी उम्र 21 साल है वह रहता है. परिवार की ओर से पुलिस को दी गई शिकायत में बताया गया है कि 20 अक्टूबर को आरोपी कृष्णा छत पर सो रही लड़की के पास पहुंचा और उससे रेप की कोशिश की. जब लड़की ने विरोध किया तो उसे छत से धक्का दे दिया.

आरोपी पिछले 8 वर्षों से करा रहा था लड़की से रेप

हालांकि, लड़की ने शुरुआत में परिवार वालों को सच नहीं बताया और कहा कि वह छत से फिसल गई है. डॉक्टर ने जब मनोवैज्ञानिक तरीके से पता किया तो परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई. लड़की ने परिवार को बताया कि लगातार 8 साल से कृष्णा उसके साथ रेप कर रहा है. बचपन में उसे यह जानकारी नहीं थी.

जान से मारने की धमकी देकर आरोपी करता रहा रेप

पीड़िता को जब इस घिनौने कृत्य की जानकारी हुई तो उसने इसका विरोध किया, जिस पर आरोपी कृष्णा ने उसे जान से मारने की धमकी दी. इसी क्रम में जब वह कहीं बाहर जाती थी तो कृष्णा उसके साथ रेप करता था. परिवार ने इस मामले में पुलिस को शिकायत दी है.

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार

फिलहाल परिवार वालों की शिकायत पर पुलिस ने एक्शन लिया है. पुलिस ने इस मामले में पॉक्सो एक्ट सहित रेप की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. इस दौरान लड़की डिप्रेशन में भी चली गई थी, उसका इलाज किया जा रहा है.

Published at : 31 Oct 2025 05:29 PM (IST)
Ghaziabad News UP NEWS Ghaziabad Police
