किसान नेता राकेश टिकैत समेत अन्य पर गाजियाबाद कोर्ट में आरोप तय, 2014 का है मामला

गाजियाबाद कोर्ट ने 2014 के एक मामले में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता और किसान नेता राकेश टिकैत समेत कई अन्य लोगों पर आरोप तय कर दिए हैं. टिकैत के अलावा वर्तमान विधायक योगेश धामा, पूर्व विधायक सुदेश शर्मा यूपी के पूर्व मंत्री दलबीर सिंह पूर्व विधायक वीरपाल राठी भगवती प्रसाद आदि पर आरोप तय किए गए हैं. अब इसमें अगली तारीख 2 जनवरी की लगी है, जिसमें पुलिस को इस मामले में साक्ष्य पेश करने हैं.

गाजियाबाद में एडवोकेट अजय वीर सिंह चौधरी ने बताया कि 18 सितंबर 2014 को भारतीय किसान यूनियन और लोकदल के नेताओं ने मुरादनगर गंग नहर पर प्रदर्शन किया था. यह प्रदर्शन आरएलडी के तत्कालीन अध्यक्ष चौधरी अजित सिंह की दिल्ली वाली कोठी खाली करवाने के खिलाफ हुआ था.

36 लोगों पर तीन मुकदमे हुए थे दर्ज

इस दौरान 36 लोगों पर नामजद तीन मुकदमे दर्ज किए गए थे. ये तीनों मुकदमे बाद में क्लब हो गए थे. अजय वीर सिंह चौधरी ने बताया कि इन तीनों मुकदमे में 36 नामजद में से कुछ लोगों की मृत्यु हो चुकी है जबकि कुछ के नाम पता गलत थे. तो ऐसे में अब महज 25 लोग कोर्ट में पेश हो रहे हैं.

अगले साल 2 जनवरी को पुलिस को पेश करने हैं सबूत

गाजियाबाद की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने इन सभी के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं. अब इस मामले की अगली तारीख 2 जनवरी 2026 है. जिसमें पुलिस को साक्ष्य पेश करने हैं. पुलिस के साक्ष्य पेश करने के बाद बचाव पक्ष अपनी तरफ से साक्ष्य पेश करेगा.

क्या है पूरा मामला?

दिल्ली में चौधरी अजित सिंह की सरकारी कोठी खाली करवाने को लेकर हजारों की संख्या में किसान, रालोद के नेता और भारतीय किसान यूनियन के लोग मुरादनगर नहर पहुंचे थे. वहां इन सभी की पुलिस से भी झड़प हुई थी. मुरादनगर गंग नहर पर दिल्ली की तरफ जाने वाले पानी को ये लोग विरोध स्वरूप रोकना चाहते थे. इसके बाद इन सभी के खिलाफ तीन मुकदमे लिखे गए थे, जिसकी सुनवाई गाजियाबाद के स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में चल रही है.