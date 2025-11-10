हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडGhaziabad Air Pollution: गाजियाबाद में वायु प्रदूषण के खिलाफ एक्शन की तैयारी, GRAP के प्रावधानों को लागू करने के निर्देश

Ghaziabad Air Pollution: गाजियाबाद में वायु प्रदूषण के खिलाफ एक्शन की तैयारी, GRAP के प्रावधानों को लागू करने के निर्देश

UP News: गाजियाबाद में प्रदूषण के खिलाफ प्राधिकरण ने बड़े एक्शन की तैयारी कर ली है. इसे लेकर बड़ी बैठक आयोजित की गई जिसमें GRAP के प्रावधानों को सख्ती से लागू करने के स्पष्ट निर्देश जारी किए.

By : विपिन तोमर | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 10 Nov 2025 09:01 PM (IST)
Preferred Sources

गाजियाबाद में दिनों-दिन बढ़ते प्रदूषण स्तर को देखते हुए गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (GDA) ने वायु गुणवत्ता सुधार के लिए विशेष अभियान शुरू कर दिया है. सोमवार को GDA उपाध्यक्ष नन्द किशोर कलाल ने सभी संबंधित अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की. साथ ही GRAP (ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान) के प्रावधानों को सख्ती से लागू करने के स्पष्ट निर्देश जारी किए.

वहीं उपाध्यक्ष ने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण को सिर्फ प्रशासनिक कार्रवाई नहीं, बल्कि एक व्यापक मिशन की तरह चलाया जाए. उन्होंने सभी अनुभागों को संयुक्त रूप से काम करने और फील्ड में लगातार निगरानी रखने के आदेश दिए. 

चार शिफ्टों में अनिवार्य पानी छिड़काव के निर्देश

उन्होंने विशेष रूप से जोर देते हुए कहा कि प्राधिकरण की सभी कालोनियों में चार शिफ्टों में पानी का छिड़काव अनिवार्य रूप से किया जाए, ताकि धूल कणों को प्रभावी ढंग से रोका जा सके. इसके लिए वॉटर स्प्रिंकलर, जेटिंग मशीनें, रोड स्वीपिंग मशीनें और एंटी-स्मोक गन का निरंतर उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा.

कूड़ा या भट्टी जलाने वालों पर जारी है कार्रवाई

गौरतलब है कि अधिकारियों ने बैठक में बताया कि वर्तमान में प्राधिकरण क्षेत्रों में दो शिफ्टों में पानी का छिड़काव किया जा रहा है. साथ ही सेंट्रल वर्ज, पार्कों और ग्रीन बेल्ट क्षेत्रों में भी नियमित रूप से स्प्रिंकलिंग की जा रही है. इसके अलावा खुले में कूड़ा या भट्टी जलाने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिससे धुआं फैलने की घटनाओं में कमी आई है.

कंस्ट्रक्शन स्थलों पर ग्रीन बेल्ट लगाना अनिवार्य

जानकारी के अनुसार उपाध्यक्ष कलाल ने बिल्डरों पर भी सख्ती बरतने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि प्रत्येक निर्माण स्थल पर ग्रीन नेट लगाना अनिवार्य होगा. निर्माण सामग्री खुले में न रखी जाए और एंटी-स्मोक गन को नियमित रूप से चलाया जाए. निर्माण स्थलों पर धूल रोकने के लिए लगातार पानी का छिड़काव भी जरूरी बताया गया.

इसके साथ ही प्रवर्तन व निर्माण अनुभागों को संयुक्त मॉनिटरिंग टीम बनाकर यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया कि प्राधिकरण क्षेत्र में कहीं भी कूड़ा या वेस्ट मटेरियल न जलाया जाए. टीम को रोजाना निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिए गए हैं.

नागरिकों से स्वच्छता बनाए रखने की अपील

वहीं उपाध्यक्ष ने नागरिकों से भी अपील की कि वे अपने आसपास सफाई रखें और घरों व दुकानों के बाहर समय-समय पर पानी का छिड़काव करें. उन्होंने कहा कि “स्वच्छ पर्यावरण बनाए रखना सिर्फ सरकार का नहीं, बल्कि हर नागरिक का सामूहिक दायित्व है. 

GDA द्वारा शुरू किया गया यह व्यापक अभियान शहर की वायु गुणवत्ता में बड़ा सुधार लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. इसका उद्देश्य नागरिकों को स्वच्छ, स्वस्थ और प्रदूषण रहित वातावरण प्रदान करना है, ताकि गाज़ियाबाद को एक बेहतर और रहने योग्य शहर बनाया जा सके.

और पढ़ें
Published at : 10 Nov 2025 09:01 PM (IST)
Tags :
GRAP Ghaziabad News UP NEWS Ghaziabad Air Pollution
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'परमाणु ताकत पाकिस्तान टमाटर-प्याज पर...', तुर्किए में फेल हुई बातचीत तो शहबाज-मुनीर पर भड़के अफगान विदेश मंत्री मुतक्की
'परमाणु ताकत पाकिस्तान टमाटर-प्याज पर...', शहबाज-मुनीर पर क्यों भड़के मुतक्की?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
दिल्ली में लाल किले पर धमाके के बाद यूपी और उत्तराखंड में अलर्ट, CM योगी ने पुलिस को दिए कड़े निर्देश
दिल्ली में लाल किले पर धमाके के बाद यूपी और उत्तराखंड में अलर्ट, CM योगी ने पुलिस को दिए कड़े निर्देश
इंडिया
'व्हाइट कॉलर नेटवर्क' का पर्दाफाश, लखनऊ से महिला डॉक्टर शाहीन गिरफ्तार, कार से मिली थी AK-47
'व्हाइट कॉलर नेटवर्क' का पर्दाफाश, लखनऊ से महिला डॉक्टर अरेस्ट, कार से मिली थी AK-47
साउथ सिनेमा
बॉक्स ऑफिस पर सबसे बड़े स्टार बने रहेंगे अल्लू अर्जुन, हाथ में हैं 6 बड़े प्रोजेक्ट!
बॉक्स ऑफिस पर सबसे बड़े स्टार बने रहेंगे अल्लू अर्जुन, हाथ में हैं 6 बड़े प्रोजेक्ट!
Advertisement

वीडियोज

Delhi Red Fort Blast: दिल्ली के लाल किले के पास धमाका, 3 गाड़ियों में लगी आग
Bihar Election: Tejashwi Yadav के नए आरोपों पर BJP ने दिया करारा जवाब! | NDA | RJD | Breaking
J&K Police Foil Major Terror Plot: IED बनाने में इस्तेमाल 2900 किलो सामग्री बरामद...अब तक 7 गिरफ्तार
Bihar Election 2025: चुनावी घमासान के बीच आतंक पर हिंदू-मुसलमान की कैसी है राजनीति? Tejashwi Yadav
Bulandshahr: थार पर चढ़कर नोट बरसाना बना पड़ा भारी, पुलिस ने काटा चालान | UP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'परमाणु ताकत पाकिस्तान टमाटर-प्याज पर...', तुर्किए में फेल हुई बातचीत तो शहबाज-मुनीर पर भड़के अफगान विदेश मंत्री मुतक्की
'परमाणु ताकत पाकिस्तान टमाटर-प्याज पर...', शहबाज-मुनीर पर क्यों भड़के मुतक्की?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
दिल्ली में लाल किले पर धमाके के बाद यूपी और उत्तराखंड में अलर्ट, CM योगी ने पुलिस को दिए कड़े निर्देश
दिल्ली में लाल किले पर धमाके के बाद यूपी और उत्तराखंड में अलर्ट, CM योगी ने पुलिस को दिए कड़े निर्देश
इंडिया
'व्हाइट कॉलर नेटवर्क' का पर्दाफाश, लखनऊ से महिला डॉक्टर शाहीन गिरफ्तार, कार से मिली थी AK-47
'व्हाइट कॉलर नेटवर्क' का पर्दाफाश, लखनऊ से महिला डॉक्टर अरेस्ट, कार से मिली थी AK-47
साउथ सिनेमा
बॉक्स ऑफिस पर सबसे बड़े स्टार बने रहेंगे अल्लू अर्जुन, हाथ में हैं 6 बड़े प्रोजेक्ट!
बॉक्स ऑफिस पर सबसे बड़े स्टार बने रहेंगे अल्लू अर्जुन, हाथ में हैं 6 बड़े प्रोजेक्ट!
क्रिकेट
8 महीने हो गए, मोहम्मद शमी की नहीं हुई टीम इंडिया में वापसी, BCCI ऑफिशियल का बड़ा खुलासा
8 महीने हो गए, मोहम्मद शमी की नहीं हुई टीम इंडिया में वापसी, BCCI ऑफिशियल का बड़ा खुलासा
नौकरी
ONGC में काम करने का शानदार मौका, इस दिन तक कर सकते हैं आवेदन, ये कैंडिडेट्स ही कर सकते हैं बदलाव
ONGC में काम करने का शानदार मौका, इस दिन तक कर सकते हैं आवेदन, ये कैंडिडेट्स ही कर सकते हैं बदलाव
यूटिलिटी
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली के धमाके में क्या डैमेज हो गई आपकी भी गाड़ी, जानें इंश्योरेंस के लिए कैसे कर सकते हैं क्लेम?
दिल्ली के धमाके में क्या डैमेज हो गई आपकी भी गाड़ी, जानें इंश्योरेंस के लिए कैसे कर सकते हैं क्लेम?
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ENT LIVE
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
ENT LIVE
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
ENT LIVE
Frankenstein Review: इस साल की सबसे बेहतरीन फिल्म | नेटफ्लिक्स पर फ्रेंकस्टीन
Frankenstein Review: इस साल की सबसे बेहतरीन फिल्म | नेटफ्लिक्स पर फ्रेंकस्टीन
ENT LIVE
Predator: Badlands Review | रोमांचक एक्शन के बाद ज़बरदस्त एक्शन
Predator: Badlands Review | रोमांचक एक्शन के बाद ज़बरदस्त एक्शन
ENT LIVE
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
Embed widget