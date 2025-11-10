गाजियाबाद में दिनों-दिन बढ़ते प्रदूषण स्तर को देखते हुए गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (GDA) ने वायु गुणवत्ता सुधार के लिए विशेष अभियान शुरू कर दिया है. सोमवार को GDA उपाध्यक्ष नन्द किशोर कलाल ने सभी संबंधित अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की. साथ ही GRAP (ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान) के प्रावधानों को सख्ती से लागू करने के स्पष्ट निर्देश जारी किए.

वहीं उपाध्यक्ष ने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण को सिर्फ प्रशासनिक कार्रवाई नहीं, बल्कि एक व्यापक मिशन की तरह चलाया जाए. उन्होंने सभी अनुभागों को संयुक्त रूप से काम करने और फील्ड में लगातार निगरानी रखने के आदेश दिए.

चार शिफ्टों में अनिवार्य पानी छिड़काव के निर्देश

उन्होंने विशेष रूप से जोर देते हुए कहा कि प्राधिकरण की सभी कालोनियों में चार शिफ्टों में पानी का छिड़काव अनिवार्य रूप से किया जाए, ताकि धूल कणों को प्रभावी ढंग से रोका जा सके. इसके लिए वॉटर स्प्रिंकलर, जेटिंग मशीनें, रोड स्वीपिंग मशीनें और एंटी-स्मोक गन का निरंतर उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा.

कूड़ा या भट्टी जलाने वालों पर जारी है कार्रवाई

गौरतलब है कि अधिकारियों ने बैठक में बताया कि वर्तमान में प्राधिकरण क्षेत्रों में दो शिफ्टों में पानी का छिड़काव किया जा रहा है. साथ ही सेंट्रल वर्ज, पार्कों और ग्रीन बेल्ट क्षेत्रों में भी नियमित रूप से स्प्रिंकलिंग की जा रही है. इसके अलावा खुले में कूड़ा या भट्टी जलाने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिससे धुआं फैलने की घटनाओं में कमी आई है.

कंस्ट्रक्शन स्थलों पर ग्रीन बेल्ट लगाना अनिवार्य

जानकारी के अनुसार उपाध्यक्ष कलाल ने बिल्डरों पर भी सख्ती बरतने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि प्रत्येक निर्माण स्थल पर ग्रीन नेट लगाना अनिवार्य होगा. निर्माण सामग्री खुले में न रखी जाए और एंटी-स्मोक गन को नियमित रूप से चलाया जाए. निर्माण स्थलों पर धूल रोकने के लिए लगातार पानी का छिड़काव भी जरूरी बताया गया.

इसके साथ ही प्रवर्तन व निर्माण अनुभागों को संयुक्त मॉनिटरिंग टीम बनाकर यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया कि प्राधिकरण क्षेत्र में कहीं भी कूड़ा या वेस्ट मटेरियल न जलाया जाए. टीम को रोजाना निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिए गए हैं.

नागरिकों से स्वच्छता बनाए रखने की अपील

वहीं उपाध्यक्ष ने नागरिकों से भी अपील की कि वे अपने आसपास सफाई रखें और घरों व दुकानों के बाहर समय-समय पर पानी का छिड़काव करें. उन्होंने कहा कि “स्वच्छ पर्यावरण बनाए रखना सिर्फ सरकार का नहीं, बल्कि हर नागरिक का सामूहिक दायित्व है.

GDA द्वारा शुरू किया गया यह व्यापक अभियान शहर की वायु गुणवत्ता में बड़ा सुधार लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. इसका उद्देश्य नागरिकों को स्वच्छ, स्वस्थ और प्रदूषण रहित वातावरण प्रदान करना है, ताकि गाज़ियाबाद को एक बेहतर और रहने योग्य शहर बनाया जा सके.