हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#PollofPollsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडGanga Expressway के किनारे 12 जिलों के 10,400 बीघे का होगा अधिग्रहण, सबसे बड़ा क्लस्टर बुलंदशहर में

Ganga Expressway के किनारे 12 जिलों के 10,400 बीघे का होगा अधिग्रहण, सबसे बड़ा क्लस्टर बुलंदशहर में

Ganga Expressway के किनारे IMLC योजना के तहत पूरे एक्सप्रेसवे कॉरिडोर में सभी 12 जिलों में 12 नोड्स बनाए गए हैं. इन नोड्स के लिए कुल 6,507 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है

By : विवेक राय | Updated at : 29 Apr 2026 11:39 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • गंगा एक्सप्रेसवे 29 अप्रैल को राष्ट्र को समर्पित होगा.
  • यह एक्सप्रेसवे 12 औद्योगिक नोड्स से जोड़ा जा रहा है.
  • ₹47 हजार करोड़ निवेश से औद्योगिक विकास का लक्ष्य.
  • परियोजना उत्तर प्रदेश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएगी.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अप्रैल को हरदोई में गंगा एक्सप्रेसवे को देशवासियों को समर्पित करेंगे. योगी सरकार इस परियोजना को “एक्सप्रेसवे सह इंडस्ट्रियल कॉरिडोर” मॉडल के रूप में आगे बढ़ा रही है. सरकार ने उत्तर प्रदेश में बुनियादी ढांचे को औद्योगिक विकास से जोड़ते हुए गंगा एक्सप्रेसवे को इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक्स क्लस्टर (IMLC) के रूप में विकसित किया है.

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की इस योजना के तहत 594 किमी लंबे एक्सप्रेसवे के किनारे 12 औद्योगिक नोड्स विकसित किए जा रहे हैं, जिनके लिए 6,507 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है. अब तक 987 निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं, जिनके जरिए लगभग ₹47 हजार करोड़ के निवेश का लक्ष्य तय किया गया है. यह पूरी योजना 12 जिलों में औद्योगिक विकास का नया नेटवर्क खड़ा करेगी. करीब 10 हजार 400 बीघे में यह विकास का नेटवर्क तैयार होगा.

Ganga Expressway पर कितने होंगे टोल, सफर के लिए कितने रुपये करने होंगे खर्च? एक क्लिक में जानें सब

IMLC योजना के तहत पूरे एक्सप्रेसवे कॉरिडोर में सभी 12 जिलों में 12 नोड्स बनाए गए हैं. इन नोड्स के लिए कुल 6,507 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है. प्रत्येक नोड को उसकी भौगोलिक स्थिति और औद्योगिक संभावनाओं के आधार पर डिजाइन किया गया है, ताकि मैन्युफैक्चरिंग, वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्स सेक्टर को एकीकृत रूप से बढ़ावा मिल सके. मेरठ से प्रयागराज तक हर नोड का लोकेशन और एरिया तय कर लिया गया है. इन नोड्स की यह स्ट्रैटेजिक प्लानिंग पूरे एक्सप्रेसवे को एक “इकोनॉमिक ग्रोथ बेल्ट” में बदल देगी.

उद्योगों की लागत घटेगी और प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी

Ganga Expressway: राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र को होगा गंगा एक्सप्रेस वे का बंपर फायदा, बंद पड़े उद्योगों के लिए होगा वरदान

IMLC योजना को निवेशकों से रिस्पॉन्स भी मिल रहा है. अब तक 987 ‘इंटेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट’ (ईओआई) प्राप्त हुए हैं, जिनके जरिए ₹46,660 करोड़ के निवेश की संभावना है. यह निवेश मुख्य रूप से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, लॉजिस्टिक्स पार्क, वेयरहाउसिंग, ई-कॉमर्स सप्लाई चेन और एग्री-प्रोसेसिंग सेक्टर में आएगा. एक्सप्रेसवे के किनारे विकसित होने वाले IMLC नोड्स माल परिवहन को तेज और सस्ता बनाएंगे, जिससे उद्योगों की लागत घटेगी और प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी.

यह कॉरिडोर 12 जिलों को सीधे जोड़ेगा, जिससे क्षेत्रीय असमानता कम होगी. खासतौर पर हरदोई, उन्नाव, रायबरेली और प्रतापगढ़ जैसे जिलों में औद्योगिक गतिविधियां तेजी से बढ़ेंगी. इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार और आर्थिक गतिविधियों में बड़ा इजाफा होगा. योगी सरकार का फोकस अब केवल सड़क निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि उसे औद्योगिक विकास से जोड़कर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति देना है. गंगा एक्सप्रेसवे के साथ विकसित हो रहा IMLC मॉडल इस विजन का प्रमुख हिस्सा है, जो उत्तर प्रदेश को देश का प्रमुख मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक्स हब बनाने की दिशा में मजबूत कदम है.

गंगा एक्सप्रेसवे पर प्रस्तावित नोड्स

मेरठ : 10 किमी पर, 529 एकड़
हापुड़ : 54 किमी पर, 304 एकड़
बुलंदशहर : 2,798 एकड़ (सबसे बड़ा क्लस्टर)
अमरोहा : 74 किमी पर, 348 एकड़
संभल : 100 किमी पर, 591 एकड़
बदायूं : 189 किमी पर, 269 एकड़
शाहजहांपुर : 255 किमी पर, 252 एकड़
हरदोई : 282 किमी पर, 335 एकड़
उन्नाव : 422 किमी पर, 333 एकड़
रायबरेली : 517 किमी पर, 232 एकड़
प्रतापगढ़ : 555 किमी पर, 263 एकड़
प्रयागराज : 601 किमी पर, 251 एकड़

Published at : 29 Apr 2026 11:16 AM (IST)
Tags :
Ganga Expressway UP NEWS Meerut News PRAYAGRAJ NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अलीगढ़ में शादी समारोह में हादसा, डीजे लाइट का फ्रेम अचानक टूटकर गिरा, एक बच्चे की मौत, 3 घायल
अलीगढ़ में शादी समारोह में हादसा, डीजे लाइट का फ्रेम अचानक टूटकर गिरा, एक बच्चे की मौत, 3 घायल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'चारधाम यात्रा महज एक धार्मिक आयोजन नहीं...,' विधानसभा में विपक्ष को सीएम धामी की दो टूक
'चारधाम यात्रा महज एक धार्मिक आयोजन नहीं...,' विधानसभा में विपक्ष को सीएम धामी की दो टूक
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सोनभद्र में शादी समारोह में हंगामा, नशे की हालत में मंडप में गिरा दूल्हा, दुल्हन ने लौटाई बारात
सोनभद्र में शादी समारोह में हंगामा, नशे की हालत में मंडप में गिरा दूल्हा, दुल्हन ने लौटाई बारात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Ganga Expressway Inauguration Live: गंगा एक्सप्रेस वे के उद्घाटन के रास्ते आज फिर सपा-कांग्रेस होंगे BJP के निशाने पर? PM करेंगे लोकार्पण
Live: गंगा एक्सप्रेस वे के उद्घाटन के रास्ते आज फिर सपा-कांग्रेस होंगे BJP के निशाने पर? PM करेंगे लोकार्पण
Advertisement

वीडियोज

Mumbai Crime: मीरा रोड हमला: कलमा पढ़ने को कहा, फिर चाकू से वार | ATS | Mira Road Crime
Maharashtra: धिरेंद्र शास्त्री को कंट्रोवर्सी पसंद है
Bollywood News: तीन दिग्गज आए साथ… ‘Kalki 2’ बनेगी इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्म? | Khabar Filmy Hain
West Bengal Election: क्या PM Modi की रणनीति से Mamata की नींद उड़ी? | ABP News
Saas Bahu Aur Saazish: Aarambhi का इम्तिहान! अस्पताल में घायलों की सेवा और बेटे के accident का सदमा | DR. Aarambhi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Exit Poll: केरल, बंगाल, असम, तमिलनाडु और पुडुचेरी में किसकी बन रही सरकार? आज Exit Poll के नतीजे बता देंगे साफ-साफ
केरल, बंगाल, असम, तमिलनाडु और पुडुचेरी में किसकी बन रही सरकार? आज Exit Poll के नतीजे बता देंगे साफ-साफ
दिल्ली NCR
Census 2027: दिल्ली में 142 गेस्ट टीचर्स ने जनगणना ड्यूटी से किया इनकार, जाएगी नौकरी? 
Census 2027: दिल्ली में 142 गेस्ट टीचर्स ने जनगणना ड्यूटी से किया इनकार, जाएगी नौकरी? 
इंडिया
West Bengal Election: बंगाल की वोटिंग के बीच डेरेक ओ ’ब्रायन ने पीएम मोदी को किया चैलेंज, बोले- 'आपमें दम है तो...'
बंगाल की वोटिंग के बीच डेरेक ओ ’ब्रायन ने पीएम मोदी को किया चैलेंज, बोले- 'आपमें दम है तो...'
आईपीएल 2026
Watch: PBKS vs RR मैच में दर्दनाक हादसा, दर्शक के चेहरे पर लगी गेंद; निकलने लगा खून
Watch: PBKS vs RR मैच में दर्दनाक हादसा, दर्शक के चेहरे पर लगी गेंद; निकलने लगा खून
बॉलीवुड
Bhooth Bangla BO Day 12: दूसरे मंगलवार भी चला 'भूत बंगला' का जादू, करोड़ों में हुई कमाई, अब टूटेगा 'स्त्री' का रिकॉर्ड
दूसरे मंगलवार भी चला 'भूत बंगला' का जादू, करोड़ों में हुई कमाई
विश्व
'अगर हम न होते तो आप फ्रेंच बोल रहे होते', व्हाइट हाउस डिनर में किंग चार्ल्स ने उड़ाया डोनाल्ड ट्रंप का मजाक!
'अगर हम न होते तो आप फ्रेंच बोल रहे होते', व्हाइट हाउस डिनर में किंग ने उड़ाया ट्रंप का मजाक!
लाइफस्टाइल
Oily Hair Problem: शैंपू करने के अगले ही दिन ऑयली हो जाते हैं बाल, ये ट्रिक करेगी काम
शैंपू करने के अगले ही दिन ऑयली हो जाते हैं बाल, ये ट्रिक करेगी काम
जनरल नॉलेज
Most Dangerous Places In The World: क्या आप जानते हैं दुनिया की ऐसी 8 जगहें जहां जाना तो मुमकिन, लेकिन वापस आना नामुमकिन
क्या आप जानते हैं दुनिया की ऐसी 8 जगहें जहां जाना तो मुमकिन, लेकिन वापस आना नामुमकिन
ENT LIVE
Aamir Khan ने Confirm किया '3 Idiots' का Sequel, बोले-
Aamir Khan ने Confirm किया '3 Idiots' का Sequel, बोले- "10 साल बाद होगी रैंचो, राजू और फरहान की वापसी
ENT LIVE
Aamir Khan के बेटे Zunaid की फिल्म 'Ek Din' के लिए Arijit Singh ने Retirement के बाद भी गाए 5 गाने
Aamir Khan के बेटे Zunaid की फिल्म 'Ek Din' के लिए Arijit Singh ने Retirement के बाद भी गाए 5 गाने
ENT LIVE
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
ENT LIVE
Khalnayak Returns Teaser Review : 33 साल बाद फिर ‘खलनायक’ बने Sanjay Dutt, 90’s का वही Nostalgia
Khalnayak Returns Teaser Review : 33 साल बाद फिर ‘खलनायक’ बने Sanjay Dutt, 90’s का वही Nostalgia
ENT LIVE
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
Embed widget