'चूक तो बहुत बड़ी हो गई है...', UGC के मुद्दे पर BJP के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह का बयान

भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह अक्सर चर्चा में रहते हैं और अपने अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं. हाल ही में बीजेपी नेता ने एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में कई मुद्दों पर बातचीत की. इस दौरान बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह यूजीसी के मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि यह चूक तो बहुत बड़ी हो गई है.

यूजीसी के मुद्दे पर बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि एक चर्चा ये भी है कि जो ड्राफ्ट कमेटी थी जिसमें करण भूषण का भी नाम लिया जाता है कि उन्होंने भी साइन किया है और पिता और पुत्र अलग हैं. लेकिन ऐसी कोई कमेटी ने सिफारिश ही नहीं किया है. कमेटी की सिफारिश तो कुछ और थी और ये कहां से जोड़ा गया? किसने जोड़ा, क्यों जोड़ा? किस बात की आवश्यकता थी? तो यह चूक तो बहुत बड़ी हो गई है.

यूजीसी का क्या प्रभाव है इसको गांव में जाओ और समझो- बृजभूषण शरण सिंह

उन्होंने कहा कि हमारा सवाल नहीं है कि हमने विरोध किया, मैं गांव से जुड़ा हुआ हूं. कोई बचा ही नहीं जिसने विरोध ना किया हो और जिनका फेवर दिखाया गया है कि दलित समाज या पिछड़े समाज का जो फेवर दिखाया वो भी विरोध में है. यह यूजीसी का क्या प्रभाव है इसको गांव में जाओ और समझो कि क्या दलित समाज दलित समाज या पिछड़ा समाज ऐसा कानून चाहता है या नहीं चाहता है. तुम दिल्ली में 15 लोग इकट्ठा होकर हंगामा कर रहे हो कि नहीं दलित समाज भी अब इसके विरोध में आ रहा है, ऐसा है ही नहीं है.

रील बनाते समय भाषा का ध्यान रखें- बृजभूषण शरण सिंह

बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि हम आप विरोध करिए लेकिन भाषा का ध्यान रखिए हम चाहे सवर्ण समाज की तरफ से रील बना रहे हो या दलित पिछड़े समाज के तरफ से आप रील बना रहे हो.

Exclusive: 'मेरे हाथ से एक हत्या हुई’, पूर्व सांसद बृज भूषण शरण सिंह का बड़ा कबूलनामा