BJP के पूर्व विधायक ने पार्टी से दिया इस्तीफा, सोशल मीडिया पर लिखा भावुक पोस्ट

उत्तर प्रदेश के बदायूं में भारतीय जनता पार्टी (BJP) को झटका लगा है. बिसौली विधानसभा सीट से बीजेपी के पूर्व विधायक कुशाग्र सागर ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने 21 अक्टूबर 2026 को सोशल मीडिया पर पोस्ट लिख कर अपने फैसले की जानकारी दी. उनके इस्तीफे के बाद अब उनके समाजवादी पार्टी (सपा) में शामिल होने की चर्चाएं तेज हो गई हैं.

कुशाग्र सागर ने अपनी पोस्ट में बीजेपी के साथ 11 साल के राजनीतिक सफर का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने पूरी निष्ठा, समर्पण और ईमानदारी के साथ संगठन के लिए काम किया. तमाम व्यक्तिगत कठिनाइयों और विपरीत परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने पार्टी को अपना परिवार समझकर अपनी पूरी क्षमता से योगदान दिया. हालांकि, इतने वर्षों की मेहनत के बाद अपेक्षित सम्मान और अपनापन नहीं मिलने से उन्हें गहरी ठेस पहुंची है.

'सम्मान और विश्वास टूटने से मन को ठेस पहुंची'

कुशाग्र सागर ने अपनी पोस्ट में लिखा कि किसी संगठन से 11 वर्षों तक पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ जुड़े रहना केवल राजनीतिक जुड़ाव नहीं, बल्कि एक भावनात्मक रिश्ता होता है. जब इतने वर्षों की मेहनत और समर्पण के बदले अपेक्षित सम्मान नहीं मिलता, तो मन को गहरी ठेस पहुंचती है. उन्होंने कहा कि उनकी पीड़ा केवल पद या प्रतिष्ठा नहीं मिलने की नहीं, बल्कि उस सम्मान और विश्वास के टूटने की है, जिसे उन्होंने वर्षों तक संजोकर रखा.

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पूर्व विधायक ने बीजेपी में बिताए समय, मिले अवसरों और अनुभवों के लिए आभार भी जताया. उन्होंने कहा कि यह फैसला उनके लिए आसान नहीं था, क्योंकि पार्टी के साथ बिताए 11 वर्षों से जुड़ी कई यादें और भावनाएं इस सफर का हिस्सा रही हैं. उन्होंने अपने इस्तीफे को राजनीतिक यात्रा का भावुक पड़ाव बताते हुए इसे आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़ने की नई शुरुआत करार दिया.

बिसौली सीट पर नए समीकरण की चर्चा

कुशाग्र सागर के इस्तीफे के पीछे टिकट को लेकर नाराजगी की चर्चा है. बदायूं की बिसौली विधानसभा सीट पर आगामी चुनाव को लेकर राजनीतिक समीकरण भी चर्चा में हैं. साल 2024 के राज्यसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी से बगावत करने वाले आशुतोष मौर्य इस सीट से विधायक हैं. उन्होंने अब तक बीजेपी की सदस्यता नहीं ली है, लेकिन राजनीतिक चर्चाएं हैं कि बीजेपी आगामी विधानसभा चुनाव में उन्हें प्रत्याशी बना सकती है.