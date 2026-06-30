फिरोजाबाद में आंधी-तूफान का कहर, ई-रिक्शा पर गिरा विशालकाय पेड़; 5 लोगों की मौत

फिरोजाबाद जनपद के फरिहा थाना क्षेत्र में आई तेज आंधी-तूफान और बारिश ने भारी तबाही मचाई. फरिहा से पावागढ़ जाने वाले मार्ग पर चिड़िया गांव के पास एक बड़ा हादसा हो गया, जहाँ एक ई-रिक्शा पर विशालकाय पेड़ गिरने से उसमें सवार 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. इस हृदयविदारक घटना के बाद से पूरे इलाके में दहशत और गम का माहौल है.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, पीड़ित परिवार के सदस्य ई-रिक्शा में सवार होकर अपने गांव नगला फतेह से पावागढ़ की ओर जा रहे थे. इसी दौरान अचानक मौसम खराब हो गया और तेज आंधी के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई. आंधी-पानी से बचने के लिए चालक ने चिड़िया गांव के पास एक बड़े पेड़ के नीचे ई-रिक्शा खड़ा कर दिया. लेकिन आंधी की रफ्तार इतनी तेज थी कि वह विशालकाय वृक्ष जड़ से उखड़कर सीधे ई-रिक्शा के ऊपर जा गिरा.

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हाइड्रा और क्रेन की मदद से हटाया गया पेड़

पुलिस के मुताबिक, पेड़ काफी बड़ा था जिसके चलते पेड़ को ई रिक्शा के ऊपर से हटाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी. वहीं, पुलिस ने हाइड्रा और क्रेन की मदद से पेड़ को ई-रिक्शा के ऊपर से हटाया और तब जाकर इसके नीचे दबे लोगों को बाहर निकाला जा सका.

मलबे में दबे 8 लोग, 5 की मौत और 3 घायल

पेड़ गिरते ही चीख-पुकार मच गई और ई-रिक्शा में सवार सभी 8 लोग उसके भारी-भरकम तने और शाखाओं के नीचे दब गए. स्थानीय ग्रामीणों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू किया. पेड़ के नीचे से जब तक लोगों को बाहर निकाला गया, तब तक चार लोगों की मौके पर ही मौत हो चुकी थी. वहीं, एक गंभीर रूप से घायल व्यक्ति ने अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही दम तोड़ दिया. इस हादसे में कुल 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं.

घायलों का कराया गया भर्ती

फिरोजाबाद स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय (जिला अस्पताल) के प्राचार्य डॉ. योगेश गोयल ने बताया कि अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में लाए गए पांच लोगों को डॉक्टरों ने मृत घोषित (ब्रॉड डेड) कर दिया. इसके अलावा हादसे में घायल हुए 3 अन्य लोगों का आपातकालीन वार्ड में डॉक्टरों की देखरेख में उपचार किया जा रहा है.

परिजनों में मचा कोहराम

हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय थाना पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची. पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से सभी हताहतों को तुरंत जिला अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर भिजवाया. पुलिस ने सभी मृतकों के शवों का पंचनामा भरकर उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. इस भीषण हादसे के बाद से मृतक के गांव नगला फतेह सहित पूरे फरिहा क्षेत्र में दहशत फैल गई है और हर तरफ गम का माहौल है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

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