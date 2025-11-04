अब फिरोजाबाद के मुन्ने खां ने कराई श्रीमद्भागवत कथा, पेश की सद्भाव की मिसाल

उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जनपद के ग्राम फतेहपुर में धर्म और भाईचारे की अनूठी मिसाल देखने को मिली. यहां पर श्रीमद्भागवत कथा एवं ज्ञान यज्ञ का भव्य आयोजन किया गया. खास बात यह रही कि इस धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन मुस्लिम समाज के मुन्ने ख़ाँ द्वारा कराया गया.

कथा स्थल पर सुंदर झांकी सजाई गई और पूरे गांव में श्रद्धा और उत्साह का माहौल रहा. कथा के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीणों और श्रद्धालुओं ने भाग लेकर न केवल आध्यात्मिक आनंद प्राप्त किया, बल्कि धर्म, एकता और सद्भाव का संदेश भी दिया. मुन्ने ख़ाँ ने कहा कि “धर्म का उद्देश्य मानवता है, न कि भेदभाव. भागवत कथा सभी को प्रेम, करुणा और एकता का मार्ग दिखाती है.”

स्थानीय लोगों ने की मुन्ने ख़ां की सराहना

स्थानीय लोगों ने भी मुन्ने ख़ाँ के इस कदम की सराहना करते हुए कहा कि यह आयोजन गांव में सांप्रदायिक सौहार्द और आपसी भाईचारे की मिसाल बन गया है. कार्यक्रम के दौरान कथा वाचक ने भगवान श्रीकृष्ण के जीवन प्रसंगों के माध्यम से धर्म, सत्य और सेवा का संदेश दिया. कथा का समापन हवन और प्रसाद वितरण के साथ हुआ.

वाराणसी की नूर फातिमा करा रहीं श्रीमद्भागवत कथा

उधर, वाराणसी के कंदवा क्षेत्र में 6 दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है. इस की की आयोजक कर्ता एक मुस्लिम महिला है जिसका नाम नूर फातिमा है. नूर फातिमा पेशे से वकील हैं और वह बीते 20 वर्षों से कंदवा ( वाराणसी ) क्षेत्र में श्रीमद् भागवत, रामचरितमानस का पाठ करवा रही हैं.

उत्तर प्रदेश के जनपद वाराणसी और फिरोजाबाद से आई इन खबरों ने उन लोगों के मुंह बंद कर दिये हैं जो धर्म और मजहब के नाम पर नफरत फैलाने का काम करते हैं. मुस्लिमों द्वारा श्रीमद्भागवता का आयोजन कराकर न सिर्फ सद्भावना की मिसाल पेश की है बल्कि एकता का भी संदेश दिया है.

