बीजेपी सांसद रविकिशन को गोली मारने की धमकी देने वाला गिरफ्तार, पंजाब से पकड़ा गया आरोपी

गोरखपुर से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद रवि किशन को फोन पर जान से मारने की धमकी देने के आरोप में पुलिस ने एक व्यक्ति को पंजाब के लुधियाना से गिरफ्तार किया गया है. आरोप ने बीजेपी सांसद के निजी सचिव के फोन पर धमकी दी थी.

अपर पुलिस अधीक्षक (नगर) अभिनव त्यागी ने मंगलवार को बताया कि सांसद रवि किशन को फोन कर जान से मारने की धमकी देने के आरोपी अजय कुमार यादव को गोरखपुर पुलिस ने पंजाब के लुधियाना से गिरफ्तार किया है. आरोपी युवक लुधियाना के फतेहगढ़ इलाके का रहने वाला है.

रवि किशन को धमकी देने वाला गिरफ्तार

त्यागी के मुताबिक, आरोपी ने पूछताछ में पुलिस को बताया है कि उसने शराब के नशे में सांसद रवि किशन को फोन करके उन्हें धमकी दी थी. उन्होंने बताया कि रवि किशन द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के मुताबिक, आरोपी ने पिछली 30 अक्टूबर को उन्हें फोन करके धमकी दी थी कि अगर वह बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए आए तो उन्हें गोली मार दी जाएगी.

पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस सिलसिले में दर्ज कराई गई शिकायत पर जांच शुरू की गई और मोबाइल लोकेशन ट्रैकिंग के जरिए पंजाब के लुधियाना में यादव के ठिकाने के बारे में पता लगा जिसके बाद पुलिस ने वहां पहुंचकर उसे गिरफ्तार कर लिया.

बिहार से आरोपी का कोई संबंध नहीं

आरोपी अजय यादव का बिहार से कोई संबंध नहीं पाया गया है. जबकि फोन पर उसने ख़ुद को बिहार के अररिया का रहने वाला बताया था. एएसपी ने कहा कि पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या यादव ने वह धमकी व्यक्तिगत दुश्मनी के चलते दी थी या किसी के प्रभाव में.

बता दें कि बीते दिनों बीजेपी सांसद रवि किशन के निजी सचिव शिवम् द्विवेदी के मोबाइल पर कॉल आई थी, जिसमें बीजेपी सांसद के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई थी. कॉलर ने कहा कि वो यादवों के ख़िलाफ़ आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं इसलिए वो उन्हें गोली मार देगा.

