फिरोजाबाद DM को सताई गायों की चिंता, शीत लहर के चलते गौशालाओं में काऊ कोट का प्लान

उत्तर प्रदेश में शीत लहर के चलते आम जनजीवन प्रभावित हो चुका है. ऐसे में पशु भी भयंकर सर्दी की चपेट में आ गए है. गौशालाओं में रह रहीं गायों को सर्दी और हवाओं के प्रकोप से बाचने के लिए फिरोजाबाद के जिला अधिकारी रमेश रंजन ने सभी गौ शालाओं में तिरपाल लगाने के आदेश दिए हैं.

जिलाधिकारी ने जनपद की समस्त गौशालाओं में शीत लहर और बढ़ती ठंड से असहाय गोवंश को बचाने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं. वहीं प्रशासन द्वारा पशुओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए पुख्ता रणनीति भी अपनाई गई है.

प्रशासन ने गोवंशों के लिए करी 'काउ-कोट' की व्यवस्था

प्रशासन के रणनीति अनुसार सभी गौशालाओं में ठंडी हवाओं को रोकने के लिए बाड़े के चारों ओर से मोटी तिरपाल और टाट-पट्टी के पर्दे लगाए गए हैं. साथ ही गोवंशों की सुरक्षा हेतु 'काउ-कोट' की व्यवस्था भी की गई है. वहीं गोवंशों को फर्श पर पड़ रही नमी और ठंड से बचाने के लिए पुआल और भूसे की मोटी परत भी बिछाने का आदेश है. जिलाधिकारी द्वारा रात्रि के समय गौशाला परिसरों में सुरक्षित स्थानों पर अलाव जलाने का निर्देश दिए गए हैं ताकि तापमान अनुकूल बना रहे.

जिलाधिकारी का आदेश- गौवंश की सुरक्षा में लापरवाही बर्दाश्त नहीं

पशुओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए चारे के साथ गुड़ और चोकर का मिश्रण दिया जा रहा है. वहीं जिलाधिकारी ने निर्देशित किया है कि डॉक्टरों की टीम प्रतिदिन गौशालाओं का भ्रमण कर पशुओं के स्वास्थ्य का परीक्षण करें. जिसके बाद जिलाधिकारी रमेश रंजन ने यह भी स्पष्ट किया कि गौवंश की सुरक्षा में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

उन्होंने संबंधित अधिकारियों और ग्राम प्रधानों को जिम्मेदारी सौंपते हुए कहा कि निराश्रित गौवंश की सेवा और संरक्षण हमारी प्राथमिकता है. ठंड के कारण किसी भी पशु को क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए. वहीं जिलाधिकारी रमेश रंजन ने आम जनमानस से अपील भी की है कि यदि कहीं कोई निराश्रित पशु खुले में ठंड से पीड़ित दिखे, तो तुरंत स्थानीय प्रशासन को सूचित करें.