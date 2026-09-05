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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडबहनोई ने की थी हत्या, फतेहपुर में 3 दिन से लापता शख्स की नहर में मिली लाश

बहनोई ने की थी हत्या, फतेहपुर में 3 दिन से लापता शख्स की नहर में मिली लाश

फतेहपुर में 3 दिन से लापता शख्स की हत्यायुक्त लाश नहर में मिली है, पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है.

Written By : संदीप केशरवानी, फतेहपुर |  Updated at : 05 Sep 2026 04:37 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में तीन दिनों से शख्स की हत्यायुक्त लाश नहर से बरामद कर ली गई है, घर में विवाद के बाद शख्स रहस्यमय ढंग से लापता हो गया था. हत्या का आरोप मृतक के बहनोई पर लगा है, जिसे परिजनों और ग्रामीणों ने पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया. फिलहाल, पुलिस ने नहर मिली लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है, साथ ही मामले की जांच शुरू कर दी है.

दरअसल, यह पूरा मामला कल्यानपुर थाना क्षेत्र से सामने आया है. बताया गया कि मुरादीपुर नहर में तीन दिनों से लापता राजू विश्वकर्मा का हत्या युक्त शव नहर से बरामद किया गया है. परिजनों ने लापता राजू के शव की शिनाख्त की है. मृतक की बेटी गुड़िया ने बताया कि तीन दिन पहले उसके पापा राजू और फूफा पवन उसके भाई के लिए लड़की देखने के लिए गए थे, तब से वह घर नहीं आए.

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आरोपी ने हमला कर 5 लोगों को किया घायल

मृतक की बेटी गुड़िया ने बताया कि उसी रात फूफा पवन ने छोटे चाचा-चाची और उसके भाई बहन सहित पांच लोगों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया. सभी लोग कानपुर हैलट अस्पताल में भर्ती है. लापता उसके पिता राजू की तलाश की जा रही थी, जिसका शव आज नहर में मिला है. जबकि उसके फूफा की मौत हो चुकी है. 

बताया गया कि औंग के आशापुर गांव के रहने वाले पवन की शादी ओंग के बीकमपुर गांव की फूलमती के साथ लगभग 26 वर्ष पूर्व हुई थी. शादी के बाद फूलमती का पति से विवाद हो गया, जिसके बाद वह लगभग 20 सालों से अपने बच्चों के साथ मायके में रह रही थी. पवन अपनी पत्नी को लेने कई बार आया, लेकिन पत्नी जाने से इंकार कर दिया.

पुलिस ने राजू के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा

इसके बाद ससुराल में पहुंचकर पवन ने अपने साले को मौत के घाट उतारकर अपने ससुराल पहुंचा, आरोपी ने सो रहे छोटे साले सहित पांच लोगों के ऊपर धारदार हथियार से हमला कर दिया.  घटना के बाद गांव वालों ने परिजनों के साथ मिलकर पवन की पिटाई कर दी, जिससे उसकी भी मौत हो गई. पुलिस ने राजू के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

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Published at : 05 Sep 2026 04:16 PM (IST)
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