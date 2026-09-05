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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडखटीमा के शहीदों को CM धामी ने दी श्रद्धांजलि, कहा- 'बलिदान से मिला उत्तराखंड'

खटीमा के शहीदों को CM धामी ने दी श्रद्धांजलि, कहा- 'बलिदान से मिला उत्तराखंड'

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को खटीमा में उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान शहीद हुए आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की. सीएम ने इस दौरान नारी शक्ति की भूमिका पर भी प्रकाश डाला.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 05 Sep 2026 02:54 PM (IST)
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को खटीमा में उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान शहीद हुए आंदोलनकारियों की स्मृति में आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में हिस्सा लिया. मुख्यमंत्री ने खटीमा गोलीकांड के शहीद राज्य आंदोलनकारियों की प्रतिमाओं पर पुष्पचक्र अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी. उन्होंने शहीद राज्य आंदोलनकारियों के परिजनों को अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित भी किया.

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि आज का दिन उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान खटीमा गोलीकांड में अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले अमर बलिदानियों भगवान सिंह सिरौला, प्रताप सिंह, रामपाल, सलीम अहमद, गोपीचंद, धर्मानन्द भट्ट और परमजीत सिंह को स्मरण करने का दिन है. उत्तराखंड का प्रत्येक नागरिक इन वीर सपूतों के बलिदान का सदैव ऋणी रहेगा.

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 'गोलीकांड ने आंदोलन को दी थी नई दिशा'

राज्य आंदोलन से जुड़े अपने अनुभवों को याद करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि खटीमा गोलीकांड ने पृथक उत्तराखंड राज्य के लिए चल रहे आंदोलन को नई दिशा दी और लोगों को अपने अधिकारों की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया. हम सभी मिलकर राज्य आंदोलनकारियों के सपनों के अनुरूप उत्तराखंड का निर्माण करें, यही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी.

'खटीमा राज्य आंदोलन की तपोभूमि'

मुख्यमंत्री ने कहा कि खटीमा राज्य आंदोलन की तपोभूमि और आंदोलन की जननी है. राज्य निर्माण के संघर्ष को स्मरण करते हुए उन्होंने कहा कि खटीमा, मसूरी और रामपुर तिराहा जैसी घटनाओं में आंदोलनकारियों ने अपने रक्त से उत्तराखंड का इतिहास लिखा है. यह राज्य हमें आसानी से या उपहार स्वरूप नहीं मिला, बल्कि आंदोलनकारियों के संघर्ष, त्याग और बलिदान से मिला है.

आंदोलनकारियों और आश्रितों को 10% क्षैतिज आरक्षण

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार राज्य आंदोलनकारियों के आदर्शों और उनके सपनों को साकार करने के लिए प्रयासरत है. राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया जा रहा है. इसके लिए राज्य सरकार द्वारा 'उत्तराखंड राज्य आंदोलन के चिन्हित आंदोलनकारियों या उनके आश्रितों को राजकीय सेवा में आरक्षण अधिनियम, 2023' लागू किया गया है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीद राज्य आंदोलनकारियों के आश्रितों की मासिक पेंशन 3 हजार रुपये से बढ़ाकर 5500 रुपये कर दी गई है. राज्य आंदोलन के दौरान घायल एवं जेल गए आंदोलनकारियों को 7 हजार रुपये तथा सक्रिय आंदोलनकारियों को 5500 रुपये हर महीने पेंशन दी जा रही है. चिह्नित राज्य आंदोलनकारियों को पहचान पत्र जारी करने के साथ ही उन्हें सरकारी बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है.

नारी शक्ति की भूमिका का किया जिक्र

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड राज्य आंदोलन में नारी शक्ति की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है. मातृशक्ति ने पृथक राज्य के निर्माण के लिए हुए आंदोलन में बढ़-चढ़कर भाग लिया. राज्य निर्माण में मातृशक्ति के योगदान को देखते हुए राज्य सरकार ने प्रदेश की महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण लागू किया है.

अपनी सरकार में लिए गए फैसलों पर डाला प्रकाश

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं. उत्तराखंड देश का पहला राज्य है, जहां समान नागरिक संहिता (UCC) लागू की गई है. युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है. पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से पिछले पांच वर्षों में 34 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई हैं.

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार उत्तराखंड के सांस्कृतिक मूल्यों और मूल स्वरूप की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है. प्रदेश में सख्त धर्मांतरण विरोधी और दंगारोधी कानून लागू किए गए हैं. अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध चलाए गए अभियान के तहत 13 हजार एकड़ से अधिक सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है. इस दौरान सांसद अजय भट्ट, विधायक खटीमा भुवन कापड़ी एवं विधायक नानकमत्ता गोपाल सिंह राणा भी मौजूद रहे, जिन्होंने कार्यक्रम को संबोधित किया.

इस अवसर पर सांसद अजय भट्ट, जिला पंचायत अध्यक्ष अजय मौर्य, विधायक खटीमा भुवन कापड़ी, विधायक नानकमत्ता गोपाल सिंह राणा, विधायक रुद्रपुर शिव अरोरा, नगर पालिका अध्यक्ष रमेश चंद जोशी, दर्जाधारी राज्य मंत्री सुभाष बरथवाल सहित कई जनप्रतिनिधि, अधिकारी, आंदोलनकारी और स्थानीय लोग उपस्थित रहे. 

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Published at : 05 Sep 2026 02:53 PM (IST)
Tags :
UTTARAKHAND NEWS PUSHKAR SINGH DHAMI
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