उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि बीजेपी ऐसी पार्टी है जहां सब अपने काम से काम करते हैं. दरअसल, एबीपी न्यूज़ की सीनियर पॉलिटिक अफेयर्स एडिटर मेघा प्रसाद ने पूछा- 2017 में जब एक भगवा संन्यासी यूपी के मुख्यमंत्री बने तो स्वाभाविक तौर पर हिंदुत्व के पोस्टर बॉय बन गए. हिमंता भी अपने बयानों से हिंदुत्व की ओर बढ़ ही रहे थे. फडणवीस भी हिंदुत्व की राह पर ही चले. लेकिन आपने तो बिना भगवा पहने ही सब बदल दिया. मजार जिहाद, थूक जिहाद, नकल जिहाद, डेमोग्राफी जिहाद से आगे निकलकर आप तो यूसीसी ले आए. क्या आपको लग रहा है कि आप हिंदू पोस्टर ब्वॉय की रेस में सबसे आगे हैं?

इस सवाल के जवाब में धामी ने कहा कि आपने जिनका नाम लिया, उनके अनुभव का दायरा बड़ा है. वह अपने-अपने राज्यों में देश, काल परिस्थिति की जरूरतों और चुनौतियों के अनुसार सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. हमारे यहां होड़ जैसी व्यवस्था नहीं होती. भारतीय जनता पार्टी जहां सब अपना काम करते हैं.एक ऐसी पार्टी है जहां जिसको जो काम दिया जाता है , वह अपना काम करता है. नेतृत्व सब देखता है.

अंकिता भंडारी मामले पर भी बोले सीएम धामी

इसके साथ ही उत्तराखंड समागम कार्यक्रम में मुख्यमंत्री' ने अंकिता भंडारी मामले से जुड़े सवालों का भी जवाब दिया. सीएम ने कहा कि किसी को बचाने का कोई सवाल ही नहीं है और मामले की जांच सीबीआई कर रही है. उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार की एसआईटी ने भी कहा है कि अगर किसी के पास कोई सबूत है तो वह सामने लाए, लेकिन अब तक कोई ठोस प्रमाण नहीं दिया गया है. सीएम धामी ने दोहराया कि कानूनी प्रक्रिया अपने निर्धारित ढंग से ही आगे बढ़ेगी और उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होगा. उन्होंने आरोप लगाया कि जिनकी जमीन गायब होने की बात कही जा रही है, वे लोग एक बच्ची के नाम का सहारा लेकर ऐसा कर रहे हैं.

इस्तीफे की मांग पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि जनता समझदार है, उनकी सरकार काम करने वाली है और सबको पता है कि उनकी नीति और नीयत में कोई अंतर नहीं है. कोटद्वार के दीपक के मामले पर धामी ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने इसलिए बुलाया क्योंकि ‘मोहम्मद’ लगाया था. धामी ने कहा कि हमारी सरकार किसी को तोड़ने का काम नहीं कर रही और राज्य में इस तरह का कोई माहौल नहीं है.

