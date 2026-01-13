अब इस पहाड़ी इलाके में हिली धरती, सुबह-सुबह महसूस हुए भूकंप के झटके, घरों से बाहर निकले लोग
Bageshwar Earthquake: उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में मंगलवार सुबह 7:25 बजे 3.5 तीव्रता का भूकंप आया. भूकंप का केंद्र कपकोट कस्बे के पास था. लोग घरों से बाहर निकल आए.
उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में मंगलवार (13 जनवरी) की सुबह हल्की तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया. बताया जा रहा है कि मंगलवार की सुबह करीब 7 बजकर 25 मिनट पर धरती कांपने का अहसास हुआ. भूकंप का अंदेशा लगते ही लोग अपने घरों से बाहर निकल आए.
गनीमत की खबर यह है कि घटना में अभी तक जान माल के किसी नुकसान की कोई सूचना नहीं है. बागेश्वर में जिला आपदा प्रबंधन कार्यालय से मिली सूचना के अनुसार, भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 3.5 मापी गई. भूकंप का केंद्र बागेश्वर जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर, कपकोट कस्बे के पास था.
बागेश्वर जिला आपदा प्रबंधन ने दी जानकारी
बागेश्वर की जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी शिखा सुयाल ने बताया कि अभी तक कहीं से किसी प्रकार के जान-माल के नुकसान की सूचना नहीं मिली है.
