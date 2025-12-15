भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश अब अपनी पुरानी छवि को पीछे छोड़ते हुए शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी डिजिटल क्रांति का गवाह बन रहा है. राज्य सरकार और केंद्र के सहयोग से उत्तर प्रदेश के सुदूर गांवों और कस्बों में 'डिजिटल लर्निंग हब्स' (Digital Learning Hubs) की स्थापना की जा रही है. इसका मुख्य उद्देश्य शहरी और ग्रामीण छात्रों के बीच मौजूद 'एजुकेशन गैप' को पाटना है.

क्या हैं डिजिटल लर्निंग हब्स?

आसान भाषा में समझें तो ये लर्निंग हब्स केवल कंप्यूटर रूम नहीं हैं, बल्कि ये आधुनिक तकनीक से लैस ऐसे केंद्र हैं जहाँ हाई-स्पीड इंटरनेट, स्मार्ट क्लासरूम, ई-लाइब्रेरी और डिजिटल कंटेंट की सुविधा मौजूद है. यहाँ छात्र न केवल अपनी स्कूली पढ़ाई कर सकते हैं, बल्कि कोडिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी कर सकते हैं.

स्मार्ट क्लासरूम: 'ऑपरेशन कायाकल्प' के तहत यूपी के हजारों सरकारी स्कूलों को स्मार्ट स्कूलों में बदला जा रहा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, राज्य के 18 मंडल मुख्यालयों के अटल आवासीय विद्यालयों और कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में स्मार्ट क्लास की सुविधा अनिवार्य की जा रही है.

डिवाइस वितरण: 'स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना' के तहत यूपी सरकार ने लाखों छात्रों को मुफ्त टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किए हैं. इसका सीधा फायदा यह हुआ है कि आर्थिक रूप से कमजोर छात्र भी अब दुनिया भर की जानकारी अपनी उंगलियों पर पा रहे हैं.

दीक्षा और निपुण भारत: डिजिटल कंटेंट को बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों और छात्रों को दीक्षा पोर्टल से जोड़ा गया है. क्यूआर कोड (QR Code) वाली पाठ्यपुस्तकों ने पढ़ाई को इंटरैक्टिव बना दिया है.

कैसे पट रही है खाई?

कुछ साल पहले तक, एक छोटे गाँव के छात्र के लिए अच्छी कोचिंग या स्टडी मटीरियल पाना सपना होता था, जिसके लिए उसे शहर जाना पड़ता था. लेकिन डिजिटल लर्निंग हब्स ने इस बाधा को खत्म कर दिया है. अब सोनभद्र या बहराइच के सुदूर इलाके में बैठा छात्र भी वही लेक्चर देख सकता है जो लखनऊ या दिल्ली का छात्र देख रहा है.

भविष्य की तैयारी

ये हब्स केवल स्कूली शिक्षा तक सीमित नहीं हैं. यहाx युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), डेटा एंट्री और डिजिटल साक्षरता के गुण भी सिखाए जा रहे हैं, ताकि वे भविष्य की नौकरियों के लिए तैयार हो सकें. उत्तर प्रदेश में डिजिटल लर्निंग हब्स का विस्तार केवल सुविधाओं का विस्तार नहीं है, बल्कि यह अवसरों की समानता की ओर एक बड़ा कदम है. यह पहल सुनिश्चित कर रही है कि प्रतिभा चाहे झोपड़ी में हो या महल में, उसे निखरने का पूरा मौका मिले.