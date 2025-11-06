Vrindavan News: धार्मिक आस्था और भक्तिभाव के लिए देशभर में फेमस उत्तर प्रदेश के वृंदावन का बांके बिहारी मंदिर एक बार फिर चर्चा में आ गया है. आम दिनों में भी यहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है, लेकिन हाल ही में मंदिर परिसर में अचानक ऐसी स्थिति बन गई कि लोगों में अफरा-तफरी का माहौल पैदा हो गया.

श्रद्धालु एग्जिट गेट से अंदर जाने की करने लगे जिद

दरअसल, बांके बिहारी मंदिर में हर रोज बड़ी संख्या में भक्त दर्शन के लिए पहुंचते हैं, लेकिन छुट्टियों और खास दिनों पर यह संख्या लाखों तक पहुंच जाती है. हंगामे वाले दिन भी मंदिर परिसर में काफी भीड़ थी. इसी दौरान दिल्ली से आए कुछ श्रद्धालु एग्जिट गेट से ही अंदर जाने की जिद करने लगे. सुरक्षा व्यवस्था में तैनात पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोका, क्योंकि वहां से जाने की अनुमति नहीं होती.

बताया जा रहा है कि चेतावनी देने पर भी श्रद्धालु नहीं माने और पुलिसकर्मी से बहस करने लगे. देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि धक्का-मुक्की शुरू हो गई और श्रद्धालु गेट पर तैनात कांस्टेबल राघवेंद्र के साथ हाथापाई पर उतर आए. इस दौरान कांस्टेबल की वर्दी तक फट गई. इसके बाद वहां तैनात अन्य पुलिसकर्मी तुरंत मौके पर पहुंचे और बीच-बचाव कर मामला शांत कराया.

पुलिस ने श्रद्धालुओं के खिलाफ की कार्रवाई

घटना के बाद पुलिस ने आरोपी श्रद्धालुओं की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है. मंदिर प्रशासन ने भी साफ कहा है कि भीड़ नियंत्रण के नियम भक्तों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं और सभी से उनका पालन करने की अपेक्षा है.

लोगों के मुताबिक, हाल के दिनों में मंदिर में भीड़ तो बढ़ी ही है, लेकिन कुछ लोग नियमों का पालन न करके खुद और दूसरों के लिए समस्या पैदा कर देते हैं. कई भक्तों ने भी कहा कि पुलिस तैनात इसलिए है ताकि व्यवस्था बनी रहे, ऐसे में उनके साथ मारपीट करना गलत है.