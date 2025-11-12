संदिग्ध आतंकी डॉ. परवेज से के पास मिले 6 कीपैड मोबाइल फोन, अब NIA करेगी पूछताछ

दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके के बाद लगातार सुरक्षा एजेंसियां जाँच में जुटी हुई है. इसी क्रम में फरीदाबाद से गिरफ्तार डॉ शाहीन के भाई डॉ परवेज़ को भी यूपी एटीएस ने हिरासत में लिया है. सूत्रों के मुताबिक यूपी एटीएस डॉ परवेज को दिल्ली लेकर गई है जहां एनआईए अब उससे पूछताछ करेगी.

डॉ परवेज़ फरीदाबाद में आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में पकड़ी गई डॉ शाहीन का सगा छोटा भाई है. डॉ शाहीन लगातार अपने भाई डॉक्टर परवेज के संपर्क में थी. जिसके बाद मंगलवार की शाम को यूपी ATS ने परवेज को हिरासत में लिया था.

एटीएस ने डॉ परवेज को हिरासत में लिया

इससे पहले एटीएस ने कल सुबह डॉ परवेज के ठिकाने पर रेड की थी. परवेज ने 4 नवंबर को आखिरी बार अपने पिता को फोन किया था. बताया जा रहा है कि चार नवंबर से ही एटीएस और दिल्ली की खुफिया एजेंसियों आंतकी गतिवधियों में लिप्त लोगों की धरपकड़ शुरू की थी, जिसके बाद उसने एक सप्ताह पहले 6 नवंबर को इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से इस्तीफा दे दिया था.

डॉ. परवेज इस यूनिवर्सिटी में के मेडिसिन विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर काम कर रहा था. इस्तीफा देने के बाद से ही वो ग़ायब हो गया था. डॉ शाहीन की गिरफ्तारी के बाद से ही उसने अपना मोबाइल फोन भी बंद कर दिया था. सूत्रों के मुताबिक एटीएस को उसके घर से छह मोबाइल फोन, एक इंटरनेशनल सिम कार्ड और सीक्रेट डिस्क समेत कई संदिग्ध सामान भी बरामद हुए हैं. ये सारे फोन कीपैड वाले हैं, जिनका वो इस्तेमाल किया करता था.

बड़े भाई ने दोनों का नाम आने पर जताई हैरानी

डॉ शाहीन और डॉ परवेज के बड़े भाई शोएब ने इस मामले में उनका नाम पर आने पर हैरानी जताई है. उन्होंने कहा कि मुझे इस बात पर यकीन नहीं होता है. हमारे भाई-बहन इस तरह के नहीं है. डॉ शाहीन बचपन से पढ़ाई में बहुत अच्छी थी. परिवार को चार साल से उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है. पारिवारिक विवाद की वजह से वो यहां आती-जाती नहीं थी. हमें नहीं लगता है कि वो ऐसा कर सकते हैं.

डॉ मुजम्मिल के फोन से बड़ा खुलासा

वहीं दूसरी तरफ जैश टेरर मॉड्यूल में गिरफ्तार डॉ मुजम्मिल के फोन की जांच से भी बड़ा खुलासा हुआ है. जांच एजेंसियों को पता चला कि वो इस साल कई बार दिल्ली आया था. उसके फोन से जांच एजेंसियों को दिल्ली की कुछ जगहों की तस्वीरें मिली है.

एजेंसियां ये मानकर चल रही है कि उसका दिल्ली आना उसकी प्लानिंग का हिस्सा था. अब ये पता किया जा रहा है कि वो दिल्ली में किससे मिला

और क्या वो अकेला दिल्ली आया था या उसके साथ कोई और भी था. बताया जा रहा है कि डॉ शाहीन मुजम्मिल की गर्लफ़्रेंड थी.