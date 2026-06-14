देहरादून के विकासनगर में बीजेपी नेता की हत्या के बाद आरोपी का घर फूंका, इलाके में तनाव

देहरादून के विकासनगर क्षेत्र के बैरागीवाला में एक बीजेपी नेता की हत्या के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया. इस घटना से नाराज लोगों की भीड़ ने कथित तौर पर आरोपी के घर को आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद इलाके में तनाव और बढ़ गया. बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए और इस दौरान कुछ स्थानों पर तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं भी सामने आईं. वाहनों में आग लगाने की खबर है और घरों पर पथराव की भी सूचना है.

वहीं स्थिति बिगड़ने पर पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंचीं और हालात को नियंत्रित करने का प्रयास शुरू किया. बता दें कि देहरादून जिले के सहसपुर पुलिस स्टेशन इलाके के बैरागीवाला गांव में कल देर शाम पानी को लेकर हुए झगड़े के बाद सांप्रदायिक हिंसा की घटना हुई. पुलिस ने इस घटना के सिलसिले में तीन नामजद आरोपियों और 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है.

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आरोपी के घर पर चला बुलडोजर

वहीं बीजेपी नेता की हत्या के आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाया गया और इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात किया गया. वहीं पूरे गांव से मुस्लिमों ने पलायन किया और अपने-अपने घर छोड़ कर गए मुस्लिम परिवार. इसके साथ ही हिंदूवादी संगठन लगातार आरोपियों के इनकाउंटर की मांग कर रहे हैं. इस समय पूरा गांव छावनी में तब्दील है और पुलिस के आला-अधिकारी भी मौजूद हैं.

गुस्साई भीड़ ने पहले आरोपियों के घरों पर किया पथराव

वहीं अब झड़प के बाद से गांव में तनाव बना हुआ है, आरोप है कि गुस्साई भीड़ ने पहले आरोपियों के घरों पर पथराव किया और बाद में उनमें से एक घर में आग लगा दी. इलाके में पुलिस बल तैनात है और स्थिति को और बिगड़ने से रोकने के लिए हालात पर नजर रखी जा रही है.

बता दें कि बीजेपी नेता की हत्या के बाद से ही इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है. बताया जा रहा है कि यह घटना की जड़ सिंचाई को लेकर पुराना विवाद चला आ रहा है. दोनों पक्षों के बीच पहले कहासुनी हुई जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गई और इस दौरान BJYM नेता की मौत हो गई, जिसके बाद क्षेत्र में आक्रोश फैल गया.

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