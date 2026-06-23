देहरादून के कई थानों को बम से उड़ाने की धमकी, इंस्टाग्राम पोस्ट के बाद जांच में जुटी टीम

देहरादून जिले में उस समय हड़कंप मच गया जब कई पुलिस थानों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने की जानकारी सामने आई. यह धमकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक अकाउंट के जरिए पोस्ट की गई, जिसके बाद पुलिस महकमे में तुरंत सतर्कता बढ़ा दी गई.

जानकारी के अनुसार, धमकी भरे संदेश में जिले के कई थानों को निशाना बनाने की बात कही गई थी. जैसे ही यह सूचना पुलिस तक पहुंची, पूरे जिले में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई. संवेदनशील स्थानों और थानों के आसपास अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया और सघन चेकिंग अभियान शुरू कर दिया गया.

पुलिस अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल जांच शुरू कर दी है. संबंधित इंस्टाग्राम अकाउंट की पहचान करने और उसे संचालित करने वाले व्यक्ति तक पहुंचने के लिए साइबर सेल को लगाया गया है. शुरुआती जांच में यह भी देखा जा रहा है कि यह धमकी किसी शरारती तत्व द्वारा फैलाई गई अफवाह है या इसके पीछे कोई ठोस साजिश है. सूत्रों के मुताबिक, धमकी के बाद देहरादून के साथ-साथ मसूरी क्षेत्र में भी अलर्ट जारी किया गया है. पुलिस और खुफिया एजेंसियां मिलकर पूरे मामले की जांच में जुटी हुई हैं.

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बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वॉड को रखा अर्लट मोड़ पर

सुरक्षा के मद्देनजर बम निरोधक दस्ते (बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वॉड) और डॉग स्क्वॉड को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है. सार्वजनिक स्थानों, बाजारों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है. पुलिस लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नजर बनाए हुए है ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि को तुरंत पकड़ा जा सके.

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की धमकियों को हल्के में नहीं लिया जा सकता, इसलिए हर पहलू की गहन जांच की जा रही है. साथ ही आम लोगों से भी अपील की गई है कि वे किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें और संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें.

पहले भी कई मलों में झूठी साबित हो चुका है धमक

गौरतलब है कि इससे पहले भी प्रदेश में इस तरह की धमकियों के मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें जांच के दौरान कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली थी और कई मामलों में धमकी झूठी साबित हुई थी. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है. इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए दी गई इस धमकी ने सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता को और बढ़ा दिया है और पूरे जिले में एहतियात के तौर पर कड़ी निगरानी जारी है.

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