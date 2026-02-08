उत्तराखंड के देहरादून में नेहरू कालोनी थाना पुलिस ने एक बड़े धोखाधड़ी गिरोह के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने सेवानिवृत्त सूबेदार सहित कई लोगों को विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर 1.20 करोड़ रुपये कि ठगी की है. गिरफ्तार आरोपी की पहचान उपेंद्र सिंह थापा, निवासी मोहकमपुर, वर्तमान में हाइडिल कालोनी, हल्द्वानी के रूप में हुई है. इस मामले में पांच अन्य आरोपी अभी भी फरार हैं, जिनमें चार उपेंद्र सिंह थापा के ही रिश्तेदार बताए जा रहे हैं. पुलिस इनकी गिरफ्तारी के लिए अलग-अलग जगह लगातार छापेमारी कर रही है.

फिनलैंड में नौकरी दिलवाने का दावा कर ठगे 10 लाख रुपये

सेवानिवृत्त सूबेदार नरजंग कुमार, निवासी दीप निवास, नया नगर, जिला सोलन ने 29 जुलाई 2025 को पुलिस को शिकायत दर्ज कराई. उन्होंने बताया कि वे सेना में सूबेदार संदीप थापा के साथ काम कर चुके हैं, जो नेहरू कालोनी के निवासी हैं. संदीप थापा ने उन्हें अपने रिश्तेदार उपेंद्र सिंह थापा से मिलवाया, जो खुद को मर्चेंट नेवी में कैप्टन बताता था. उपेंद्र ने दावा किया कि वह फिनलैंड में नौकरी दिलवा सकता है, जिसके लिए प्रति व्यक्ति से 10 लाख रुपये की मांग की गई.

आरोपियों ने नरजंग कुमार के साथ-साथ असीम थापा, अश्विनी कुमार और विकास थापा से भी संपर्क किया. इसके बाद सभी से वीजा प्रक्रिया शुरू करने के नाम पर एडवांस में पांच-पांच लाख रुपये लिए गए. वहीं सभी को विश्वास दिलाने के लिए बताया गया कि वर्क परमिट 30 से 45 दिनों में आ जाएगा. पीड़ितों ने विभिन्न तरीकों पर कुल मिलाकर 1.20 करोड़ रुपये का भुगतान किया है. इसके बाद 28 जून 2024 को आरोपियों ने सभी को देहरादून बुलाकर फिनलैंड का नकली कॉन्ट्रैक्ट लेटर भी सौंपा था.

ईमेल मे माध्यम से फर्जी दस्तावेज और वीजा ना लगने का चला पता

फरवरी 2025 में पीड़ितों को एक ईमेल प्राप्त हुआ, जिससे पता चला कि उनका वीजा नहीं लगा है और आरोपियों ने उन्हें फर्जी दस्तावेज दिए थे. इसके बाद पीड़ितों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. जिसके बाद नेहरू कालोनी थाना पुलिस ने 29 जुलाई को संदीप थापा, उपेंद्र थापा, सुरेंद्र थापा, सरोज थापा, दीप्ति थापा और रक्षा दशिला के खिलाफ मामला दर्ज किया.

थानाध्यक्ष नेहरू कालोनी संजीत कुमार के निर्देशन में चौकी प्रभारी जोगीवाला विजय प्रताप राही की देखरेख में गठित पुलिस टीम ने शनिवार (7 फरवरी) को मुख्य आरोपी उपेंद्र थापा को देहरादून से गिरफ्तार कर लिया. शेष आरोपियों की तलाश जारी है.