हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडदेहरादून में सूबेदार समेत कई लोगों से करोड़ की ठगी, फिनलैंड में नौकरी का झांसा, मास्टरमाइंड गिरफ्तार

देहरादून में सूबेदार समेत कई लोगों से करोड़ की ठगी, फिनलैंड में नौकरी का झांसा, मास्टरमाइंड गिरफ्तार

Uttarakhand News: देहरादून में नेहरू कालोनी थाना पुलिस ने सेवानिवृत्त सूबेदार सहित कई लोगों को विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर 1.20 करोड़ रुपये कि ठगी करने वाले गिरोह को गिरफ्तार किया है.

By : आलोक सेमवाल, देहरादून | Edited By: गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 08 Feb 2026 01:36 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तराखंड के देहरादून में नेहरू कालोनी थाना पुलिस ने एक बड़े धोखाधड़ी गिरोह के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने सेवानिवृत्त सूबेदार सहित कई लोगों को विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर 1.20 करोड़ रुपये कि ठगी की है. गिरफ्तार आरोपी की पहचान उपेंद्र सिंह थापा, निवासी मोहकमपुर, वर्तमान में हाइडिल कालोनी, हल्द्वानी के रूप में हुई है. इस मामले में पांच अन्य आरोपी अभी भी फरार हैं, जिनमें चार उपेंद्र सिंह थापा के ही रिश्तेदार बताए जा रहे हैं. पुलिस इनकी गिरफ्तारी के लिए अलग-अलग जगह लगातार छापेमारी कर रही है.

फिनलैंड में नौकरी दिलवाने का दावा कर ठगे 10 लाख रुपये

सेवानिवृत्त सूबेदार नरजंग कुमार, निवासी दीप निवास, नया नगर, जिला सोलन ने 29 जुलाई 2025 को पुलिस को शिकायत दर्ज कराई. उन्होंने बताया कि वे सेना में सूबेदार संदीप थापा के साथ काम कर चुके हैं, जो नेहरू कालोनी के निवासी हैं. संदीप थापा ने उन्हें अपने रिश्तेदार उपेंद्र सिंह थापा से मिलवाया, जो खुद को मर्चेंट नेवी में कैप्टन बताता था. उपेंद्र ने दावा किया कि वह फिनलैंड में नौकरी दिलवा सकता है, जिसके लिए प्रति व्यक्ति से 10 लाख रुपये की मांग की गई.

आरोपियों ने नरजंग कुमार के साथ-साथ असीम थापा, अश्विनी कुमार और विकास थापा से भी संपर्क किया. इसके बाद सभी से वीजा प्रक्रिया शुरू करने के नाम पर एडवांस में पांच-पांच लाख रुपये लिए गए. वहीं सभी को विश्वास दिलाने के लिए बताया गया कि वर्क परमिट 30 से 45 दिनों में आ जाएगा. पीड़ितों ने विभिन्न तरीकों पर कुल मिलाकर 1.20 करोड़ रुपये का भुगतान किया है. इसके बाद 28 जून 2024 को आरोपियों ने सभी को देहरादून बुलाकर फिनलैंड का नकली कॉन्ट्रैक्ट लेटर भी सौंपा था.

ईमेल मे माध्यम से फर्जी दस्तावेज और वीजा ना लगने का चला पता

फरवरी 2025 में पीड़ितों को एक ईमेल प्राप्त हुआ, जिससे पता चला कि उनका वीजा नहीं लगा है और आरोपियों ने उन्हें फर्जी दस्तावेज दिए थे. इसके बाद पीड़ितों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. जिसके बाद नेहरू कालोनी थाना पुलिस ने 29 जुलाई को संदीप थापा, उपेंद्र थापा, सुरेंद्र थापा, सरोज थापा, दीप्ति थापा और रक्षा दशिला के खिलाफ मामला दर्ज किया.

थानाध्यक्ष नेहरू कालोनी संजीत कुमार के निर्देशन में चौकी प्रभारी जोगीवाला विजय प्रताप राही की देखरेख में गठित पुलिस टीम ने शनिवार (7 फरवरी) को मुख्य आरोपी उपेंद्र थापा को देहरादून से गिरफ्तार कर लिया. शेष आरोपियों की तलाश जारी है.

और पढ़ें

About the author आलोक सेमवाल, देहरादून

आलोक सेमवाल उत्तराखंड के देहरादून की खबरों पर नजर रखते हैं. एबीपी लाइव के लिए रिपोर्टिंग करते हैं. उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन BA hons मास कम्यूनिकेशन HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय से पूरी की हैं.
Read
Published at : 08 Feb 2026 01:36 PM (IST)
Tags :
Uttarakhand Police Dehradun News UTTARAKHAND NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
अमेरिकी TV एंकर की मां का हुआ अपहरण, वीडियो जारी कर अपराधियों से कहा - 'पैसे दे देंगे, उन्हें छोड़ दो'
अमेरिकी TV एंकर की मां का हुआ अपहरण, वीडियो जारी कर अपराधियों से कहा - 'पैसे दे देंगे, उन्हें छोड़ दो'
दिल्ली NCR
'सत्ता हमारे लिए जनता की सेवा का माध्यम', दिल्ली सरकार का एक साल पूरा होने पर बोलीं CM रेखा गुप्ता
'सत्ता हमारे लिए जनता की सेवा का माध्यम', दिल्ली सरकार का एक साल पूरा होने पर बोलीं CM रेखा गुप्ता
टेलीविजन
भक्ति में ऐसी डूबीं 6 मिनट में पी गई 4 लीटर पानी, सुधा चंद्रन ने सुनाया माता की चौकी का किस्सा
भक्ति में ऐसी डूबीं 6 मिनट में पी गई 4 लीटर पानी, सुधा चंद्रन ने सुनाया माता की चौकी का किस्सा
क्रिकेट
T20 World Cup: टीम इंडिया ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में लगातार सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली टीम बनी
टीम इंडिया ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में लगातार सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली टीम बनी
Advertisement

वीडियोज

Murshidabad Babri Masjid: मुर्शिदाबाद में बन रही बाबरी मस्जिद को लेकर छिड़ा पोस्टर वॉर | VHP
PM Modi In Malaysia: मलेशिया से प्रधानमंत्री मोदी की आतंकवादियों की चेतावनी | Anwar Ibrahim
Surajkund Mela Accident: सूरजकुंड मेले में ऐसी लापरवाही देख डर जाएंगे...ABP ने किया एक्सपोज !
Mumbai Fire News: सायन में फूड प्वाइंट में लगी आग, इलाके में मची अफरा-तफरी | Breaking | ABP News
India–US Trade Deal: $500 billion Imports से Energy Security को मिलेगा नया Push | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अमेरिकी TV एंकर की मां का हुआ अपहरण, वीडियो जारी कर अपराधियों से कहा - 'पैसे दे देंगे, उन्हें छोड़ दो'
अमेरिकी TV एंकर की मां का हुआ अपहरण, वीडियो जारी कर अपराधियों से कहा - 'पैसे दे देंगे, उन्हें छोड़ दो'
दिल्ली NCR
'सत्ता हमारे लिए जनता की सेवा का माध्यम', दिल्ली सरकार का एक साल पूरा होने पर बोलीं CM रेखा गुप्ता
'सत्ता हमारे लिए जनता की सेवा का माध्यम', दिल्ली सरकार का एक साल पूरा होने पर बोलीं CM रेखा गुप्ता
टेलीविजन
भक्ति में ऐसी डूबीं 6 मिनट में पी गई 4 लीटर पानी, सुधा चंद्रन ने सुनाया माता की चौकी का किस्सा
भक्ति में ऐसी डूबीं 6 मिनट में पी गई 4 लीटर पानी, सुधा चंद्रन ने सुनाया माता की चौकी का किस्सा
क्रिकेट
T20 World Cup: टीम इंडिया ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में लगातार सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली टीम बनी
टीम इंडिया ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में लगातार सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली टीम बनी
विश्व
'गलवान में झड़प के बाद चीन ने किया परमाणु परीक्षण', अमेरिका ने गंभीर आरोप, जानें पूरा मामला
'गलवान में झड़प के बाद चीन ने किया परमाणु परीक्षण', अमेरिका ने गंभीर आरोप, जानें पूरा मामला
महाराष्ट्र
'ये देश के साथ सीधा राष्ट्रद्रोह', भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर सामना में संजय राउत का निशाना
'ये देश के साथ सीधा राष्ट्रद्रोह', भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर सामना में संजय राउत का निशाना
नौकरी
अग्निवीर योजना में बड़ा बदलाव, अब आवेदन के समय ही करना होगा ये काम
अग्निवीर योजना में बड़ा बदलाव, अब आवेदन के समय ही करना होगा ये काम
यूटिलिटी
UPI से गलत हो गया पेमेंट तो कैसे वापस मिलेगा पैसा? इससे ज्यादा देर की तो होगा तगड़ा नुकसान
UPI से गलत हो गया पेमेंट तो कैसे वापस मिलेगा पैसा? इससे ज्यादा देर की तो होगा तगड़ा नुकसान
ENT LIVE
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
ENT LIVE
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
ENT LIVE
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
ENT LIVE
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Embed widget