अखिलेश के दांव को यूं फेल करेगी BJP, सह प्रभारियों को मिली ये जिम्मेदारी

उत्तर प्रदेश के आगमी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले भारतीय जनता पार्टी ने यूपी प्रभारी विनोद तावड़े के चार सह प्रभारियों के क्षेत्रों का भी बंटवारा कर दिया है. जो अब अपने-अपने क्षेत्रों में पार्टी की रणनीति को धार देंगे.

चार सह प्रभारियों में शामिल मेधा कुलकर्णी को पश्चिम क्षेत्र के साथ ही प्रदेश में महिलाओं से जड़े कार्यक्रम कराने की जिम्मेदारी सौंपी गयी है. अनंत ओझा ब्रज क्षेत्र की जिम्मेदारी संभालेंगे, प्रदीप वर्मा अवध और कानपुर-बुंदेलखंड की जिम्मेदारी देखेंगे और जगदीश ईश्वर भाई पटेल को काशी क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई है.

यह भी पढ़ें: 'समाज चाहता है कि मैं और बहनजी...', मायावती को लेकर चंद्रशेखर का बड़ा बयान

नितिन नवीन ने दिए निर्देश

यहां बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने सभी राज्यों के प्रभारियों और सह प्रभारियों की बैठक ली, जिसमें उन्हें निर्देश दिए गए हैं, बार-बार दिल्ली आने के के बजाय सभी प्रभारी अपने-अपने राज्यों में समय बिताएं और पार्टी संगठन की मजबूती पर ध्यान दें. इसके साथ ही बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर आगे के कार्यक्रमों की रूपरेखा पर मंथन करें. इसके साथ ही राज्यों का फीडबैक केन्द्रीय नेतृत्व को देने के भी निर्देश दिए गए हैं.

यूपी चुनाव बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण

आगमी यूपी विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जिसके लिए पार्टी काफी गंभीर है और इसलिए यहां सबसे ज्यादा चार प्रभारी नियुक्त किए गए हैं. जोकि सबसे ज्यादा हैं. पार्टी लगातार तीसरी बार जीत के लिए पूरी कोशिश में लगी है. इसलिए प्रभारी के साथ ही सह प्रभारी की भी भूमिका काफी महत्वपूर्ण है. कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ समन्वय बनाकर संगठन मजबूत करने के निर्देश दिए हैं.

अब इसी रणनीति के तहत ही चारों प्रभारियों को उनका क्षेत्र भी आवंटित कर दिया गया है ताकि चुनावी तैयारियां और तेज हो सकें. चुनावों में महज अब चंद महीने ही बचे हैं. इसलिए पार्टी उम्मीदवारों के चयन को लेकर भी मंथन शुरू कर चुकी है.

यह भी पढ़ें: उत्तराखंड के स्कूलों का कल से बदलेगा समय, जानें क्या है नया शेड्यूल