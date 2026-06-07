देहरादून: बेटे को नकल से रोका तो 'दरोगा' पिता ने कॉलेज में घुसकर शिक्षकों को पीटा, अब FIR दर्ज

उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से खाकी को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है. यहां के राजकीय पॉलिटेक्निक (पित्थूवाला) में एक छात्र को परीक्षा में नकल करने से रोकना शिक्षकों को इतना भारी पड़ गया कि पुलिस विभाग में तैनात उसके पिता और मामा ने कॉलेज में घुसकर शिक्षकों के साथ बेरहमी से मारपीट की. इस 'गुंडागर्दी' के खिलाफ पूरा शिक्षक संघ एकजुट हो गया है और काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन कर रहा है. मामले में दोनों पक्षों की ओर से क्रॉस एफआईआर (Cross FIR) दर्ज की गई है.

4 जून: CCTV में नकल करते पकड़ा गया था छात्र

पूरा विवाद 4 जून की दोपहर को शुरू हुआ. पॉलिटेक्निक में परीक्षा चल रही थी, तभी दो छात्र एक-दूसरे की कॉपी से नकल करते हुए क्लासरूम में लगे सीसीटीवी (CCTV) में कैद हो गए. परीक्षा नियंत्रक समिति ने तुरंत एक्शन लिया और छात्रों को नीचे कंट्रोल रूम में लाया गया. जब कॉलेज स्टाफ ने छात्र से माफीनामा लिखने को कहा, तो उसने धौंस जमाते हुए कहा कि 'मेरे अभिभावक पुलिस में हैं, मेरे साथ ऐसा न किया जाए, मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा'. इसके बाद समिति ने नरमी बरतते हुए छात्र को परीक्षा में दोबारा बैठने की अनुमति दे दी और वह परीक्षा देकर घर लौट गया.

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5 जून: 'दरोगा' पिता और मामा ने कॉलेज में किया तांडव

अगले दिन (5 जून) को जब पूरा स्टाफ एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा था, तब नकल करने वाले छात्र के माता-पिता, मौसी और एक अन्य व्यक्ति (जो JE बताया जा रहा है) पॉलिटेक्निक पहुंचे.

आरोप है कि ये सभी कंट्रोल रूम में घुस गए और वहां बैठे स्टाफ के साथ मारपीट शुरू कर दी. हमलावरों के हाथ में जो आया, उसी से शिक्षकों पर हमला किया. शोर सुनकर बचाव के लिए आए अन्य शिक्षकों के साथ भी धक्का-मुक्की और गाली-गलौज की गई. शिक्षकों का आरोप है कि पुलिस के पहुंचने के बाद भी करीब दो घंटे तक यह हाई-वोल्टेज ड्रामा और गाली-गलौज चलती रही.

हाल ही में जीतकर लाए थे मेडल, अब FIR दर्ज

बड़ी बात यह है कि मुख्य आरोपी छात्र के पिता (महेश कंडवाल) और मामा दोनों ही पुलिस विभाग में हैं. महेश कंडवाल ने हाल ही में लखनऊ में आयोजित हुई मास्टर्स बैडमिंटन चैंपियनशिप में उत्तराखंड पुलिस के लिए मेडल जीता था, और अब उन पर शिक्षकों को पीटने का आरोप लगा है.

पुलिस का क्या कहना है?

इस मामले में सीओ सदर अंकित कंडारी ने बताया कि घटना के संबंध में पटेल नगर थाने में दोनों पक्षों की तरफ से तहरीर दी गई है. एक पक्ष (परिजनों) का आरोप है कि उनके बेटे के साथ परीक्षा के दौरान शिक्षकों ने मारपीट की है. दूसरे पक्ष (शिक्षकों) का आरोप है कि अभिभावकों ने कॉलेज में घुसकर उनके साथ मारपीट की है.

पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर मुकदमा (Cross FIR) दर्ज कर लिया है और मामले की गहनता से जांच की जा रही है. वहीं, पॉलिटेक्निक स्टाफ का कहना है कि जब तक आरोपियों पर सख्त कार्रवाई नहीं होती, उनका 'काली पट्टी' प्रदर्शन जारी रहेगा.

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