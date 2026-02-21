शिक्षा अधिकारी से मारपीट मामले में BJP विधायक पर FIR, पार्टी ने भी अपनाया कड़ा रुख

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडशिक्षा अधिकारी से मारपीट मामले में BJP विधायक पर FIR, पार्टी ने भी अपनाया कड़ा रुख

Dehradun News: प्रारंभिक शिक्षा निदेशक अजय कुमार नौडियाल से शिक्षा निदेशालय में घुसकर मारपीट मामले में अब बीजेपी संगठन ने कड़ा रुख अपनाया है. मारपीट का आरोप विधायक उमेश शर्मा काऊ पर लगा है.

By : दानिश खान | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 21 Feb 2026 11:12 PM (IST)
Preferred Sources

देहरादून में शिक्षा अधिकारी से मारपीट के मामले में बीजेपी विधायक उमेश शर्मा काऊ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. विधायक समेत अन्य अज्ञात के खिलाफ बीएनएस की पांच धाराओं में केस दर्ज हुआ है. दूसरी ओर, भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने भी कड़ा रुख अपनाया है.

बीजेपी नेतृत्व ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए संगठन स्तर पर विस्तृत रिपोर्ट तलब की है. आरोपों में घिरे उमेश काऊ से सीधे जवाब मांगने की तैयारी की जा रही है, ताकि घटनाक्रम की सच्चाई स्पष्ट हो सके.

प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए साफ कहा कि कानून से ऊपर कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं है. उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि भाजपा अनुशासन और संवैधानिक मर्यादाओं में विश्वास रखती है, इसलिए यदि किसी भी स्तर पर मर्यादा का उल्लंघन हुआ है तो उसे नजरअंदाज नहीं किया जाएगा. उन्होंने यह भी संकेत दिए कि दोष सिद्ध होने की स्थिति में पार्टी कठोर कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगी.

'हिंसा या दबाव की राजनीति बीजेपी की कार्यशैली का हिस्सा नहीं'

सूत्रों के अनुसार, संगठन ने संबंधित जिला इकाई से भी तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है. पार्टी यह सुनिश्चित करना चाहती है कि जांच निष्पक्ष और पारदर्शी हो. भाजपा ने स्पष्ट किया है कि हिंसा या दबाव की राजनीति उसकी कार्यशैली का हिस्सा नहीं है और किसी भी प्रकार का अनुचित आचरण स्वीकार्य नहीं होगा.शिक्षकों और शिक्षा विभाग के अधिकारियों से संयम बनाए रखने की अपील

घटना ऐसे समय सामने आई है जब बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं. इसे देखते हुए पार्टी ने शिक्षकों और शिक्षा विभाग के अधिकारियों से संयम बनाए रखने की अपील की है. भाजपा का कहना है कि छात्रों के भविष्य से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जाएगा और शिक्षा व्यवस्था को प्रभावित करने वाली किसी भी गतिविधि को गंभीरता से लिया जाएगा.

क्या है पूरा मामला

दरअसल, देहरादून में प्रारंभिक शिक्षा निदेशक अजय कुमार नौडियाल से शिक्षा निदेशालय में घुसकर मारपीट की घटना सामने आई थी. मारपीट का आरोप भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) विधायक उमेश शर्मा काऊ पर लगा है. अब इस मामले में बीजेपी ने कड़ा रुख अपनाया है. फिलहाल, सबकी नजरें विधायक से मांगे गए स्पष्टीकरण और संगठनात्मक जांच पर टिकी हैं. आने वाले दिनों में पार्टी की कार्रवाई इस मामले की दिशा तय करेगी.

Published at : 21 Feb 2026 11:12 PM (IST)
Sponsored Links by Taboola
