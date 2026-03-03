देहरादून: मस्जिद में होली खेलने की धमकी के बीच 'काली सेना' चीफ हाउस अरेस्ट, बोले- 'अभी नहीं...'

उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में होली के त्योहार के बीच सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिशों पर पुलिस ने कड़ा रुख अपनाया है. 'देवभूमि काली सेना' के अध्यक्ष भूपेश जोशी द्वारा मस्जिद में जाकर होली खेलने की धमकी दिए जाने के बाद प्रशासन ने एहतियात के तौर पर उन्हें उनके रायपुर स्थित आवास पर हाउस अरेस्ट कर दिया है.

करीब एक सप्ताह पहले भूपेश जोशी ने सोशल मीडिया पर एक विवादित वीडियो साझा किया था. इस वीडियो में उन्होंने रायपुर क्षेत्र की एक मस्जिद को 'अवैध' बताते हुए प्रशासन से उसे ध्वस्त करने की मांग की थी. इतना ही नहीं, जोशी ने सीधी चेतावनी दी थी कि यदि प्रशासन ने कोई कदम नहीं उठाया, तो वे होली के दिन अपने समर्थकों के साथ उसी मस्जिद के अंदर जाकर होली खेलेंगे.

पुलिस की मुस्तैदी और नजरबंदी

वीडियो के वायरल होते ही पुलिस महकमे में जेसे हड़कंप मच गया. होली जैसे संवेदनशील पर्व पर शहर की शांति व्यवस्था भंग न हो, इसके लिए पुलिस ने रणनीतिक कदम उठाया. होली की सुबह होने से पहले ही पुलिस बल भूपेश जोशी के घर पहुंच गया और उन्हें नजरबंद कर दिया.

फिलहाल भूपेश जोशी के घर के बाहर पुलिस का सख्त पहरा नजर या रहा है जोशी के घर के बाहर पांच पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है. जोशी के किसी भी बाहरी व्यक्ति या समर्थक से मिलने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है. अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि किसी भी व्यक्ति को कानून हाथ में लेने या धार्मिक भावनाओं को भड़काने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

नजरबंदी के बीच फिर आया नया वीडियो

दिलचस्प बात यह है कि पुलिस की इतनी सख्त निगरानी के बावजूद भूपेश जोशी ने एक और वीडियो जारी कर दिया. इस नए वीडियो में उन्होंने अपने घर में मौजूद पुलिसकर्मियों को दिखाते हुए कहा कि प्रशासन उन्हें मस्जिद जाने से रोक रहा है.

जोशी ने अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा, "आज मेरा मस्जिद में होली खेलने का इरादा था, लेकिन पुलिस ने मुझे रोक दिया है. कोई बात नहीं, होली तो हम जरूर खेलेंगे अभी नहीं तो बाद में सही."

वर्तमान स्थिति और सुरक्षा व्यवस्था

देहरादून पुलिस फिलहाल पूरी तरह अलर्ट मोड पर है. रायपुर क्षेत्र सहित शहर के अन्य संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है. सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर रखी जा रही है ताकि किसी भी तरह की अफवाह या भड़काऊ पोस्ट के जरिए माहौल न बिगड़े. पुलिस का कहना है कि नजरबंदी के आदेशों का उल्लंघन होने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.