देहरादून: मस्जिद में होली खेलने की धमकी के बीच 'काली सेना' चीफ हाउस अरेस्ट, बोले- 'अभी नहीं...'

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडDehradun News: मस्जिद में होली खेलने की धमकी के बीच 'काली सेना' चीफ हाउस अरेस्ट, बोले- 'अभी नहीं...'

Dehradun News: मस्जिद में होली खेलने की धमकी के बीच 'काली सेना' चीफ हाउस अरेस्ट, बोले- 'अभी नहीं...'

Dehradun News In Hindi: उत्तराखंड के देहरादून में 'देवभूमि काली सेना' के अध्यक्ष को पुलिस ने हाउस अरेस्ट किया है. उन्होंने मस्जिद में जाकर होली खेलने की धमकी दी थी.

By : आलोक सेमवाल, देहरादून | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 03 Mar 2026 02:25 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में होली के त्योहार के बीच सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिशों पर पुलिस ने कड़ा रुख अपनाया है. 'देवभूमि काली सेना' के अध्यक्ष भूपेश जोशी द्वारा मस्जिद में जाकर होली खेलने की धमकी दिए जाने के बाद प्रशासन ने एहतियात के तौर पर उन्हें उनके रायपुर स्थित आवास पर हाउस अरेस्ट कर दिया है.

करीब एक सप्ताह पहले भूपेश जोशी ने सोशल मीडिया पर एक विवादित वीडियो साझा किया था. इस वीडियो में उन्होंने रायपुर क्षेत्र की एक मस्जिद को 'अवैध' बताते हुए प्रशासन से उसे ध्वस्त करने की मांग की थी. इतना ही नहीं, जोशी ने सीधी चेतावनी दी थी कि यदि प्रशासन ने कोई कदम नहीं उठाया, तो वे होली के दिन अपने समर्थकों के साथ उसी मस्जिद के अंदर जाकर होली खेलेंगे.

पुलिस की मुस्तैदी और नजरबंदी

वीडियो के वायरल होते ही पुलिस महकमे में जेसे हड़कंप मच गया. होली जैसे संवेदनशील पर्व पर शहर की शांति व्यवस्था भंग न हो, इसके लिए पुलिस ने रणनीतिक कदम उठाया. होली की सुबह होने से पहले ही पुलिस बल भूपेश जोशी के घर पहुंच गया और उन्हें नजरबंद कर दिया. 

फिलहाल भूपेश जोशी के घर के बाहर पुलिस का सख्त पहरा नजर या रहा है जोशी के घर के बाहर पांच पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है. जोशी के किसी भी बाहरी व्यक्ति या समर्थक से मिलने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है. अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि किसी भी व्यक्ति को कानून हाथ में लेने या धार्मिक भावनाओं को भड़काने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

नजरबंदी के बीच फिर आया नया वीडियो

दिलचस्प बात यह है कि पुलिस की इतनी सख्त निगरानी के बावजूद भूपेश जोशी ने एक और वीडियो जारी कर दिया. इस नए वीडियो में उन्होंने अपने घर में मौजूद पुलिसकर्मियों को दिखाते हुए कहा कि प्रशासन उन्हें मस्जिद जाने से रोक रहा है. 

जोशी ने अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा, "आज मेरा मस्जिद में होली खेलने का इरादा था, लेकिन पुलिस ने मुझे रोक दिया है. कोई बात नहीं, होली तो हम जरूर खेलेंगे अभी नहीं तो बाद में सही."

वर्तमान स्थिति और सुरक्षा व्यवस्था

देहरादून पुलिस फिलहाल पूरी तरह अलर्ट मोड पर है. रायपुर क्षेत्र सहित शहर के अन्य संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है. सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर रखी जा रही है ताकि किसी भी तरह की अफवाह या भड़काऊ पोस्ट के जरिए माहौल न बिगड़े. पुलिस का कहना है कि नजरबंदी के आदेशों का उल्लंघन होने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

और पढ़ें

About the author आलोक सेमवाल, देहरादून

आलोक सेमवाल उत्तराखंड के देहरादून की खबरों पर नजर रखते हैं. एबीपी लाइव के लिए रिपोर्टिंग करते हैं. उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन BA hons मास कम्यूनिकेशन HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय से पूरी की हैं.
Read
Published at : 03 Mar 2026 02:25 PM (IST)
Tags :
Uttarakhand Police Uttrakhand News Dehradun News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Dehradun News: मस्जिद में होली खेलने की धमकी के बीच 'काली सेना' चीफ हाउस अरेस्ट, बोले- 'अभी नहीं...'
देहरादून: मस्जिद में होली खेलने की धमकी के बीच 'काली सेना' चीफ हाउस अरेस्ट, बोले- 'अभी नहीं...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Muzaffarnagar News: कुख्यात विक्की त्यागी का बेटा रक्षित त्यागी गिरफ्तार, ऑनलाइन बेचता था अवैध हथियार
मुजफ्फरनगर: कुख्यात विक्की त्यागी का बेटा रक्षित गिरफ्तार, सोशल मीडिया पर बेचता था अवैध हथियार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Dehradun News: मेडिकल स्टोर या नशे का कारोबार! STF ने 10 हजार से ज्यादा नशीली दवाएं की बरामद, मालिक गिरफ्तार
देहरादून: मेडिकल स्टोर या नशे का कारोबार! STF ने 10 हजार से ज्यादा नशीली दवाएं की बरामद, मालिक गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बदरी-केदार धाम में विशेष पूजा के शुल्क बढ़ाने की तैयारी, BKTC जल्द बोर्ड बैठक में रखेगा प्रस्ताव
बदरी-केदार धाम में विशेष पूजा के शुल्क बढ़ाने की तैयारी, BKTC जल्द बोर्ड बैठक में रखेगा प्रस्ताव
Advertisement

वीडियोज

Vasudha: 😧Hanumant का License जब्त गाड़ी और नौकरी दोनों गए हाथ से, अब क्या करेगी Vasudha?
Israel Iran War: खामेनेई की मौत से जल उठा Pakistan ! | Khamenei | Trump । Iraq Protest | Breaking
Israel Iran War: Beirut में हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना का बड़ा हमला| Netanyahu | Trump
Israel Iran War: Khamenei को इजरायली फोर्स IDF ने बताया आतंकी | Netanyahu | Trump
Israel Iran War: B2 बॉम्बर की एंट्री..तबाह हो जाएगा ईरान! | Khamenei | Trump | Netanyahu | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'अब इजरायल को अपना माई-बाप मान लें, नेतन्याहू ही...', PAK एक्सपर्ट को मुस्लिम देशों से क्यों करनी पड़ी ये अपील?
'अब इजरायल को अपना माई-बाप मान लें, नेतन्याहू ही...', PAK एक्सपर्ट को मुस्लिम देशों से क्यों करनी पड़ी ये अपील?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
खामेनेई के प्रतिनिधि से इमरान मसूद ने की मुलाकात, बोले- दुश्मन की मौत पर भी बोलते हैं, ईरान तो हमारा दोस्त
खामेनेई के प्रतिनिधि से इमरान मसूद ने की मुलाकात, बोले- दुश्मन की मौत पर भी बोलते हैं, ईरान तो हमारा दोस्त
विश्व
US Israel Iran Strike: स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बना डेंजर जोन! 1.5 करोड़ बैरल तेल यहीं से होता है सप्लाई, भारत-चीन का बड़ा नुकसान क्यों?
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बना डेंजर जोन! 1.5 करोड़ बैरल तेल यहीं से होता है सप्लाई, भारत-चीन का बड़ा नुकसान क्यों?
क्रिकेट
‘कम से कम दो साल के लिए टीम से बाहर होने चाहिए', शाहिद अफरीदी ने किस पाकिस्तानी खिलाड़ी को लेकर दिया बयान
‘कम से कम दो साल के लिए टीम से बाहर होने चाहिए', शाहिद अफरीदी ने किस पाकिस्तानी खिलाड़ी को लेकर दिया बयान
साउथ सिनेमा
शादी के बाद रश्मिका-विजय जीत रहे लोगों का दिल, अब तेलंगाना के 44 सरकारी स्कूलो को दिया ये बड़ा तोहफा
शादी के बाद रश्मिका-विजय जीत रहे लोगों का दिल, अब तेलंगाना के 44 सरकारी स्कूलो को दिया तोहफा
विश्व
Israel-Iran War: 'हां मेरे दोस्त का फोन आया था और उन्होंने....', पीएम मोदी के कॉल पर बेंजामिन नेतन्याहू का जवाब
Israel-Iran War: 'हां मेरे दोस्त का फोन आया था और उन्होंने....', पीएम मोदी के कॉल पर बेंजामिन नेतन्याहू का जवाब
ट्रेंडिंग
दुबई के होटल में लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी महिला, तभी गिरी मिसाइल और हो गया धुआं-धुआं; देखें वीडियो
दुबई के होटल में लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी महिला, तभी गिरी मिसाइल और हो गया धुआं-धुआं; देखें वीडियो
शिक्षा
मिडिल ईस्ट में कितने हैं CBSE के कितने स्कूल, वहां कैसे होती है पढ़ाई?
मिडिल ईस्ट में कितने हैं CBSE के कितने स्कूल, वहां कैसे होती है पढ़ाई?
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
Embed widget