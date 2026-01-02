हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअंकिता भंडारी हत्याकांड पर सियासी घमासान, मंत्री सुबोध उनियाल बोले- सबूत हो तो सामने लाए विपक्ष

अंकिता भंडारी हत्याकांड पर सियासी घमासान, मंत्री सुबोध उनियाल बोले- सबूत हो तो सामने लाए विपक्ष

Dehradun News: मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि इस मामले में गठित एसआईटी की जांच को सत्र न्यायालय, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तीनों ने सही ठहराया है. अदालत ने भी सीबीआई जांच को जरुरी नहीं माना.

By : दानिश खान | Updated at : 02 Jan 2026 04:33 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तराखंड की बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड एक बार फिर सियासी बहस के केंद्र में आ गया है. विपक्ष के लगातार हमलों के बीच मंत्री सुबोध उनियाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ कहा कि यदि किसी के पास कोई ठोस सबूत है तो सामने लाए, सरकार हर तरह की जांच के लिए तैयार है.

मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि इस मामले में गठित एसआईटी की जांच को सत्र न्यायालय, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तीनों ने सही ठहराया है. अदालत ने स्वयं माना है कि इस प्रकरण में सीबीआई जांच की आवश्यकता नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया कि बिना प्रमाण के बार-बार सवाल उठाना केवल राजनीतिक उद्देश्य से किया जा रहा है.

दरअसल, तीन साल पुराने इस मामले ने उस वक्त फिर तूल पकड़ लिया जब हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. वीडियो सामने आने के बाद देहरादून से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक हलचल तेज हो गई. कांग्रेस और भाजपा आमने-सामने आ गईं और एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप शुरू हो गए.

पूर्व विधायक की कथित पत्नी के फेसबुक लाइव से हंगामा

यह विवाद भाजपा से निष्कासित पूर्व विधायक सुरेश राठौर की कथित पत्नी के फेसबुक लाइव वीडियो के बाद शुरू हुआ. वीडियो में महिला ने अंकिता भंडारी हत्याकांड में एक कथित वीआईपी ‘गट्टू’ का जिक्र किया और दावा किया कि वह भाजपा का बड़ा नेता है. उन्होंने एक पूर्व जिला पंचायत सदस्य का नाम भी लिया और कहा कि हत्या वाले दिन उस वीआईपी की भूमिका पर सवाल उठने चाहिए. महिला ने एक ऑडियो का भी उल्लेख किया, जिसमें पूरी जानकारी होने का दावा किया गया है.

कांग्रेस ने बनाया मुद्दा

वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस ने इसे मुद्दा बनाते हुए सरकार पर मामले को दबाने का आरोप लगाया. उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने दिल्ली में प्रेस वार्ता कर वायरल वीडियो दिखाया और सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग की. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि दस दिनों के भीतर सीबीआई जांच की सिफारिश नहीं हुई तो कांग्रेस प्रदेशभर में आंदोलन करेगी.

वहीं, भाजपा ने कांग्रेस पर पलटवार किया. प्रदेश भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस चुनाव से पहले वीआईपी का मुद्दा उछालकर अपनी राजनीतिक नाकामियों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है. उन्होंने कहा कि यदि कांग्रेस को वीआईपी के बारे में जानकारी है तो उसका नाम सार्वजनिक करे. भट्ट ने आरोप लगाया कि बिना पुष्टि के वायरल वीडियो के आधार पर राजनीति करना निंदनीय है और यह अंकिता की आत्मा का अपमान है.

सार्वजनिक रूप से मांगे गए थे सुबूत

भाजपा अध्यक्ष ने यह भी कहा कि घटना के समय तत्कालीन डीजीपी ने सार्वजनिक रूप से अपील की थी कि यदि किसी को वीआईपी के बारे में जानकारी हो तो सामने आए, लेकिन तब भी कोई आगे नहीं आया और न ही अब कोई ठोस सबूत दे रहा है. उन्होंने वायरल वीडियो को छेड़छाड़ किया हुआ बताते हुए उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की बात कही.

अंकिता की हत्या कर शव नाहर में फेंका था

गौरतलब है कि 18 सितंबर 2022 को कोटद्वार स्थित वनंत्रा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम कर रही अंकिता भंडारी की हत्या कर उसका शव चीला शक्ति नहर में फेंक दिया गया था. घटना के करीब एक सप्ताह बाद नहर से शव बरामद हुआ था. एसआईटी जांच के बाद रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्य और उसके दो कर्मचारियों के खिलाफ करीब 500 पेज की चार्जशीट दाखिल की गई.

मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 97 गवाह बनाए गए थे, जिनमें से 47 गवाहों की अदालत में गवाही कराई गई. मुख्य आरोपी पुलकित आर्य पर हत्या, साक्ष्य छुपाने, छेड़छाड़ और अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत आरोप तय हुए थे. अन्य दो आरोपियों सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को भी हत्या और साक्ष्य छुपाने के आरोपों में उम्रकैद की सजा सुनाई गई.

हालांकि, घटना के दिन अंकिता द्वारा अपने मित्र को रिजॉर्ट में एक वीआईपी के आने और उस पर अतिरिक्त सेवा के लिए दबाव बनाए जाने की बात सामने आई थी, लेकिन उस वीआईपी की पहचान आज तक सार्वजनिक नहीं हो सकी है. यही वजह है कि यह मामला अब भी सवालों के घेरे में बना हुआ है.

और पढ़ें
Published at : 02 Jan 2026 04:29 PM (IST)
Tags :
Ankita Bhandari UTTARAKHAND NEWS Subbodh Uniyal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Iran Protest: ईरान में हिंसक प्रदर्शन के पीछे कौन, सड़कों पर क्यों उतरा Gen Z? ट्रंप ने भी पहुंचा दिया मैसेज
ईरान में हिंसक प्रदर्शन के पीछे कौन, सड़कों पर क्यों उतरा Gen Z? ट्रंप ने भी पहुंचा दिया मैसेज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में 12वीं तक के स्कूल 5 जनवरी तक रहेंगे बंद, बढ़ती ठंड के बीच लिया गया फैसला
यूपी में 12वीं तक के स्कूल 5 जनवरी तक रहेंगे बंद, बढ़ती ठंड के बीच लिया गया फैसला
विश्व
कंगाल पाकिस्तान के हाथ लगा तेल और गैस का बड़ा खजाना! खुशी से फूले नहीं समा रहे शहबाज शरीफ, क्या मालामाल होगा पड़ोसी?
कंगाल पाकिस्तान के हाथ लगा तेल और गैस का बड़ा खजाना! खुशी से फूले नहीं समा रहे शहबाज शरीफ, क्या मालामाल होगा पड़ोसी?
क्रिकेट
कभी सचिन तेंदुलकर को अपनी गेंद से किया था परेशान, आज स्कूल और बार में गाना गाकर घर चला रहा ये क्रिकेटर, जानिए नाम
कभी सचिन तेंदुलकर को अपनी गेंद से किया था परेशान, आज स्कूल और बार में गाना गाकर घर चला रहा ये क्रिकेटर, जानिए नाम
Advertisement

वीडियोज

Indian Exporters को Global Market का रास्ता | New Govt Scheme Explained | Paisa Live
Vodafone Idea को बड़ी राहत | Cabinet के फैसलों से बदलेगा Economic Game | Paisa Live
Indore के Bhagirathpura में हुए जहरीले पानी कांड में बढ़ा मौत का आंकड़ा !। MP News
Indore में Bhagirathpura में दूषित पानी से हुई मौतों पर आई इस वक्त की बड़ी खबर । MP News
ईरान कंगाल क्यों हो रहा है? महंगाई 50%+ | Protest on Streets | Iran Crisis Explained| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Iran Protest: ईरान में हिंसक प्रदर्शन के पीछे कौन, सड़कों पर क्यों उतरा Gen Z? ट्रंप ने भी पहुंचा दिया मैसेज
ईरान में हिंसक प्रदर्शन के पीछे कौन, सड़कों पर क्यों उतरा Gen Z? ट्रंप ने भी पहुंचा दिया मैसेज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में 12वीं तक के स्कूल 5 जनवरी तक रहेंगे बंद, बढ़ती ठंड के बीच लिया गया फैसला
यूपी में 12वीं तक के स्कूल 5 जनवरी तक रहेंगे बंद, बढ़ती ठंड के बीच लिया गया फैसला
विश्व
कंगाल पाकिस्तान के हाथ लगा तेल और गैस का बड़ा खजाना! खुशी से फूले नहीं समा रहे शहबाज शरीफ, क्या मालामाल होगा पड़ोसी?
कंगाल पाकिस्तान के हाथ लगा तेल और गैस का बड़ा खजाना! खुशी से फूले नहीं समा रहे शहबाज शरीफ, क्या मालामाल होगा पड़ोसी?
क्रिकेट
कभी सचिन तेंदुलकर को अपनी गेंद से किया था परेशान, आज स्कूल और बार में गाना गाकर घर चला रहा ये क्रिकेटर, जानिए नाम
कभी सचिन तेंदुलकर को अपनी गेंद से किया था परेशान, आज स्कूल और बार में गाना गाकर घर चला रहा ये क्रिकेटर, जानिए नाम
बॉलीवुड
Dhurandhar Worldwide Box Office Collection: रणवीर सिंह की 'धुरंधर' ने 'पुष्पा 2' का भी तोड़ दिया रिकॉर्ड, बनी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म
रणवीर सिंह की 'धुरंधर' ने 'पुष्पा 2' का भी तोड़ दिया रिकॉर्ड, बनी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म
विश्व
'हरगिज नहीं मिलूंगा...', सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने PAK नेताओं से मिलने से किया इनकार, आसिम मुनीर पर हुए फायर
'हरगिज नहीं मिलूंगा...', सऊदी प्रिंस MBS ने PAK नेताओं से मिलने से किया इनकार, मुनीर पर हुए फायर
ट्रेंडिंग
टेबल टिशू नहीं मिला तो फाड़ दी दूसरे की जींस, जेबों को रूमाल बना पोंछा मुंह
टेबल टिशू नहीं मिला तो फाड़ दी दूसरे की जींस, जेबों को रूमाल बना पोंछा मुंह
हेल्थ
Morning Sore Throat: पॉल्यूशन की वजह से सुबह-सुबह गले में रहती है खराश? ये 7 होम रेमेडीज दिलाएंगी राहत
पॉल्यूशन की वजह से सुबह-सुबह गले में रहती है खराश? ये 7 होम रेमेडीज दिलाएंगी राहत
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
ENT LIVE
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
Embed widget