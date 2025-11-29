कांग्रेस नेता श्रीप्रकाश जायसवाल का अंतिम संस्कार आज, जानें- मेयर से केंद्रीय मंत्री तक का सफर

पूर्व केंद्रीय मंत्री और यूपी की कानपुर सीट से सांसद रहे श्री प्रकाश जायसवाल का निधन हो गया है. लंबी बीमारी के बाद 81 वर्ष की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली. आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा. उनके निधन से कार्यकर्ता में शोक पसर गया है. श्रीप्रकाश जायसवाल डॉ. मनमोहन सिंह सरकार में केंद्रीय कोयला मंत्री और गृह मंत्री भी रह चुके थे. श्री प्रकाश जायसवाल की गिनती भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के क़द्दावर नेताओं में होती थी. वो कानपुर लोकसभा क्षेत्र से चार बार सांसद रह चुके हैं. मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई थी.

वर्ष 1990 के दशक में वे कानपुर से पहली बार लोकसभा पहुंचे और उसके बाद साल 1996, साल 2004 तथा साल 2009 में लगातार सांसद चुने गए. कोयला मंत्रालय में रहते हुए उन्होंने क्षेत्रीय विकास पर विशेष जोर दिया.

केंद्रीय मंत्रिमंडल में आने से पहले, कांग्रेस नेता जायसवाल उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी (वर्ष 2000-2002) के अध्यक्ष रहे, जहां उन्होंने राज्य में पार्टी के संगठन को मज़बूत करने के लिए काम किया. जायसवाल ने तीन दशकों से अधिक समय तक कानपुर के राजनीतिक और नागरिक परिदृश्य को आकार दिया. साल 1989 में उन्हें कानपुर का महापौर चुना गया था.

श्रीप्रकाश जायसवाल प्रदेश सबसे प्रभावशाली कांग्रेस नेताओं में से एक थे. साल 2009 में, ऑस्ट्रेलिया में भारतीय छात्रों पर हुए हमलों के बाद, जायसवाल हालात का खुद जायज़ा लेने के लिए खुद मेलबर्न गए. 2014 चुनाव में हार के बाद भी वो कानपुर की राजनीतिक और सामाजिक जीवन में सक्रिय रहे और अपनी सादगी, शांत व्यवहार और आसानी से मिलने-जुलने की आदत के लिए बहुत पसंद किए जाते थे.