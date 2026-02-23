हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
'गवर्नर बनते ही..', पीएम मोदी को लेकर आरिफ खान के बयान पर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का पलटवार

UP Politics: मुरादाबाद में कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद के पीएम मोदी को लेकर दिए बयान पर पलटवार किया. उन्होंने कहा कि गवर्नर बनने के बाद उनकी राय बदल गई.

By : उबैदुर रहमान | Updated at : 23 Feb 2026 09:06 AM (IST)
बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अच्छा आदमी बताया, जिस पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद राशिद अल्वी ने निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि गुजरात में 2002 में हजारों लोग मारे गए तब वो उनकी आलोचना करते थे लेकिन गवर्नर बनने के बाद उनकी राय बदल गई तो क्या लोग उनकी बात पर यकीन कर लेंगे. 

कांग्रेस नेता राशिद अल्वी मुरादाबाद पहुंचे थे जहां पत्रकारों ने जब अल्वी से राज्यपाल आरिफ मोहम्मद के पीएम मोदी को लेकर दिए बयान पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि "आरिफ मोहम्मद खान की गवर्नर बनने से पहले मोदी जी के बारे में राय अच्छी नहीं थी. 2002 के अंदर हजारों लोग गुजरात में मारे गए. वो क्रिटिसाइज करते थे लेकिन, गवर्नर बनने के बाद उनकी राय बदल गई." 

आरिफ मोहम्मद के बयान पर पलटवार

राशिद अल्वी ने कहा कि अब वो कह रहे नरेंद्र मोदी जी अच्छे आदमी है. क्या देश के लोग यकीन कर लेंगे? अल्वी ने तंज कसते हुए कहा कि "जैसा मौसम हो मुताबिक उसका दीवाना हूं.. मै मार्च में बुलबुल हूं, मैं जुलाई में परवाना हूं.." मैं क्या वो जो हजारों लोग जो मारे गए क्या आप उसको जस्टिफाई करेंगे? क्या उसके बाद मोदी जी के बारे में दुनिया के अंदर उनकी क्या इमेज बनी क्या उसको जस्टिफाई करेंगे? क्या आपने बाबू बजरंगी का वीडियो देखा है अगर नहीं देखा तो उसको देखिए उसको जस्टिफाई कीजिए. 

अल्वी ने कहा कि इसी वजह से देश के लोग राजनेताओं पर भरोसा करना खत्म करते जा रहे हैं. जब उन्हें कुछ मिल जाता है तो वो इस तरीके की जुबान और तारीफ करने लगते हैं और जब कुछ नहीं मिलता है तो उनकी राय कुछ ओर होती है. वहीं राहुल गांधी के सवाल पर उन्होंने कहा कि वो देश के लिए खतरा नहीं है बल्कि मौजूदा सरकार देश के लिए खतरा है.

अविमुक्तेश्वरानंद पर FIR को बताया गलत

कांग्रेस नेता ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ हुई एफआईआर पर कहा कि शंकराचार्य का सभी सम्मान करते हैं, शंकराचार्य पर की गई एफआईआर वापस होनी चाहिए. कांग्रेस नेता दिग्विजय के द्वारा स्पोर्ट्स में इंडिया ओर पाकिस्तान के खिलाड़ियों को हाथ मिलाने वाले बयान का समर्थन करते हुए कहा कि वो ठीक कह रहे हैं, वो तो दोनों खिलाड़ी हैं. जब भारत का विदेश मंत्री बांग्लादेश में जाकर पाकिस्तान के स्पीकर से खुद आगे बढ़कर हाथ मिलाता है तो हमारा सिर शर्म से झुक जाता है. 

अलंकार अग्निहोत्री आज करेंगे अपनी पार्टी का ऐलान, भगवान राम और कृष्ण पर होगा नाम

Published at : 23 Feb 2026 09:06 AM (IST)
