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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडलखनऊ में CM योगी आज करेंगे 12 हजार करोड़ की वरुण विहार-नैमिष नगर योजना का भूमि पूजन

लखनऊ में CM योगी आज करेंगे 12 हजार करोड़ की वरुण विहार-नैमिष नगर योजना का भूमि पूजन

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 24 सितंबर को लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) की वरुण विहार एवं नैमिष नगर योजना का भूमि पूजन करेंगे. इस दौरान मुख्यमंत्र भूखण्डों के पंजीकरण का भी शुभारंभ करेंगे.

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Updated at : 24 Sep 2026 12:14 PM (IST)
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 24 सितंबर को लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) की वरुण विहार एवं नैमिष नगर योजना का भूमि पूजन करेंगे. करीब 12 हजार करोड़ रुपये की लागत से 10,680 एकड़ क्षेत्रफल में विकसित होने वाली इन योजनाओं के तहत भूखण्डों के पंजीकरण का भी शुभारंभ किया जाएगा.

इस दौरान मुख्यमंत्री 2166 करोड़ रुपये की लागत से प्रस्तावित पांच बहुमंजिला आवासीय अपार्टमेंट का शिलान्यास भी करेंगे. कार्यक्रम का आयोजन लखनऊ में आगरा एक्सप्रेसवे के निकट ग्राम दोना में होगा. इस मौके पर राज्यसभा सांसद डॉ. सुधांशु त्रिवेदी, राज्यसभा सांसद बृजलाल, राज्यसभा सांसद संजय सेठ, महापौर सुषमा खर्कवाल, सदस्य विधान परिषद डॉ.

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महेंद्र कुमार सिंह, सदस्य विधान परिषद मुकेश शर्मा, सदस्य विधान परिषद डॉ. लाल जी प्रसाद निर्मल, सदस्य विधान परिषद रामचंद्र प्रधान, सदस्य विधान परिषद पवन सिंह, सदस्य विधान परिषद सन्तोष सिंह, विधायक डॉ. नीरज बोरा, विधायक जया देवी, विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह, विधायक ओपी श्रीवास्तव, विधायक योगेश शुक्ला, विधायक अमरेश कुमार समेत अन्य नेतागण मौजूद रहेंगे.

रायबरेली पहुंचने से पहले अखिलेश यादव पर पोस्टर वार, पूछे गए ये सवाल

Published at : 24 Sep 2026 12:14 PM (IST)
Tags :
UP NEWS YOGI ADITYANATH
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