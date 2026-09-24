रायबरेली पहुंचने से पहले अखिलेश यादव पर पोस्टर वार, पूछे गए ये सवाल

उत्तर प्रदेश के रायबरेली में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के दौरे से पहले पोस्टर को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है. लखनऊ-रायबरेली मार्ग पर कई जगह अखिलेश यादव से जुड़े अलग-अलग पोस्टर लगाए गए हैं. इनमें एक पोस्टर में अखिलेश यादव को भगवान कृष्ण के रूप में दिखाया गया है, जबकि दूसरे पोस्टरों में उनसे सवाल पूछे गए हैं और कुछ पोस्टरों में उन्हें ‘गिरगिटेश’ बताया गया है. आज रायबरेली से अखिलेश यादव की पीडीए रथ यात्रा शुरू होनी है.

रायबरेली में एसपी युवजन सभा के राज्य सचिव अधिवक्ता विश्वास दुबे की ओर से मुख्य सड़क के किनारे एक बड़ा बैनर लगाया गया है. इस बैनर में अखिलेश यादव को भगवान कृष्ण के रूप में दिखाया गया है. वह मोर पंख का मुकुट पहने, पीले पारंपरिक कपड़ों में और बांसुरी बजाते नजर आ रहे हैं. उनके साथ खड़े स्थानीय पार्टी कार्यकर्ता को सुदामा के रूप में दिखाया गया है.

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बैनर में अखिलेश यादव को "पीडीए महानायक" कहा गया है. साथ ही लिखा है, "मेरे माधव, आपका सुदामा की धरती रायबरेली में स्वागत है!"

दूसरे पोस्टरों में अखिलेश से पूछे गए सवाल

इसी बीच लखनऊ-रायबरेली मार्ग पर कुछ ऐसे पोस्टर भी लगाए गए हैं, जिनमें अखिलेश यादव से सवाल पूछे गए हैं. एक पोस्टर में लिखा है, "अखिलेश जी, रोड पर 20 करोड़ की वैनिटी दौड़ा रहे, ये सड़क किसने बनवाई?" वहीं एक अन्य पोस्टर में अखिलेश यादव से सवाल किया गया है, "कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि कब देंगे?"

#WATCH | Uttar Pradesh | Poster depicting SP chief Akhilesh Yadav as Lord Krishna, seen in Raebareli ahead of his visit to Raebareli. pic.twitter.com/LptNcD6hXT — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) September 24, 2026

कई जगह ‘गिरगिटेश’ लिखे पोस्टर

लखनऊ-रायबरेली मार्ग पर कई जगह अखिलेश यादव को ‘गिरगिटेश’ बताने वाले पोस्टर भी लगाए गए हैं. अलग-अलग तरह के इन पोस्टरों के सामने आने के बाद रायबरेली में राजनीतिक माहौल गरमा गया है. अखिलेश यादव की पीडीए रथ यात्रा आज रायबरेली से शुरू होनी है, ऐसे में उनके दौरे से पहले पोस्टर के जरिए सियासी संदेश देने की कोशिश की जा रही है.

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