उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संविधान दिवस के मौके पर पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र जारी किया. सपा के इस घोषणा पत्र अब पूर्व आईएएस और जननीति भारत पार्टी की संस्थापक दिव्या मित्तल ने निशाना साधते हुए कटाक्ष किया. उन्होंने घोषणा पत्र में युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ते वाले बिंदू पर प्रतिक्रिया दी.

दिव्या मित्तल ने कहा, "सपा ने अपना जन मन घोषणा पत्र जारी किया है. उसमें एक बिंदू यह भी है कि बेरोजगार युवाओं को हर महीने 5 हजार रुपये का बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा." वहीं उन्होंने घोषणा पत्र के सूत्रधार के बयान का भी जिक्र किया. जिसमें दावा किया जा रहा है कि इसमें 16 लाख ऐसे ग्रेजुएट होंगे जिनको इसकी जरूरत पड़ेगी.

दिव्या मित्तल ने बताया ये आंकड़ा

दिव्या मित्तल ने आगे कहा कि इनके मुताबिक 16 लाख युवाओं को इसकी जरूरत पड़ेगी. उत्तर प्रदेश में हर साल लगभग 13 लाख युवा ग्रेजुएट होते हैं. अगर हम सिर्फ पिछले 10 साल के युवाओं को लें तो 1 करोड़ 30 लाख युवा ग्रेजुएट हुए. अब 16 लाख का मतलब हुआ केवल 12 प्रतिशत लोगों को यह भत्ता दिया जाएगा.

दिव्या मित्तल ने सवाल उठाते हुए कहा कि तो क्या समाजवादी पार्टी यह कहना चाहती है कि पिछले 10 सालों में एनडीए ने 88 प्रतिशत युवाओं को आर्थिक संसाधन उपलब्ध करा दिए हैं. पूर्व आईएएस दिव्या मित्तल ने आगे कहा कि मेरी इकोनॉमिक टीम का आकलन यह है कि 65 प्रतिशत युवा ऐसे हैं जिनके पास कोई भी नौकरी या आर्थिक संसाधन नहीं है.

दिव्या ने यह भी कहा कि आप मेरी बात मत मानिए अपने आसपास कॉलेजों में देखिए कि कितने प्रतिशत युवाओं को नौकरी मिली. अगर सिर्फ 12 प्रतिशत लोगों को ही यह भत्ता दिया जाएगा तो यह कैसे दिया जाएगा. क्या इसमें कोई जातिगत क्राईटेरिया है या कुछ और है. समाजवादी पार्टी इसको स्पष्ट करे. दिव्या मित्तल ने आगे यह भी कहा कि युवाओं का भविष्य इन लुभावने जुमलों से नहीं बल्कि अच्छी और आर्थिक नीतियों से बदलेगा.

जननीति भारत पार्टी की गारंटी पर क्या बोलीं दिव्या मित्तल?

दिव्या मित्तल ने बताया कि जननीति भारत पार्टी की गारंटी सबसे पहले कोई भी कारोबार या दुकान परमीशन मांगती है तो उसकी समयसीमा तय हो और उस समयसीमा में अगर सरकार काम नहीं करती तो आपको ऑटोमेटिक परमिट मिलेगा. इससे नौकरियां बढ़ेंगी.

वहीं दूसरी गारंटी पर उन्होंने बताया कि कंपनियों और कारखानों को सरकार जो इंसेटिव या सब्सिडी देती है वे एमओयू के आधार पर, निवेश के आधार पर बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियों में बड़ी-बड़ी मशीनें लगाने के आधार पर नहीं मिलेगा. बल्कि नई नौकरियां जो सरकार देगी उसके आधार पर सरकारी लाभ उन कंपनियों को दिए जाएंगे.

तीसरी गारंटी पर उन्होंने बताया कि युवाओं को जो भत्ता दिया जाएगा वो युवाओं को स्किलिंग करने के लिए कंपनी को दिया जाएगा. कंपनियों के माध्यम से दिया जाएगा, क्योंकि जब हमारे युवा उन कंपनियों में जाकर इंटर्नशिप करेंगे तो उनकी स्किल बढ़ेगी और आने वाले समय में उनको नौकरियों के बेहतर अवसर मिलेंगे.

'यूपी का मुसलमान अखिलेश को CM बनाने के लिए करेगा वोट', पूर्व विधायक का दावा

