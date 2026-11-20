उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मां सावित्री देवी के निधन के बाद उत्तराखंड के पौड़ी स्थित पंचूर पहुंचे. यहां सीएम ने मां को श्रद्धासुमन अर्पित किए. सीएम ने एक तस्वीर साझा करते हुए लिखा- माँ... ॐ शांति.

बता दें सीएम योगी की मां ने 91 वर्ष की आयु में अंतिम सांस ली. उनके निधन पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तरखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तथा उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने शोक जताया है. पौड़ी गढ़वाल के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) सर्वेश पंवार सावित्री देवी के निधन की पुष्टि की. उन्होंने बताया कि सावित्री देवी का अंतिम संस्कार शनिवार को हरिद्वार में किए जाएगा. उन्होंने बताया कि पुलिस एवं जिला प्रशासन परिवार के सदस्यों के संपर्क में हैं.

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सावित्री देवी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया. उन्होंने इसे अत्यंत दुखद और हृदयविदारक समाचार बताते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि मां का स्नेह, आशीर्वाद और ममता जीवन की सबसे अनमोल पूंजी होती है और उनका निधन परिवार के लिए अपूरणीय क्षति है. धामी ने बाबा केदार से दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान देने और योगी आदित्यनाथ सहित उनके शोकाकुल परिजनों को इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की. मां के निधन की खबर मिलने के समय योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल हो रहे थे, उन्हें दिन में दो अन्य कार्यक्रमों में भी शामिल होना था.

रक्षा मंत्री ने जताया शोक

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि मां का निधन जीवन के सबसे असहनीय दुखों में से एक है. उन्होंने योगी आदित्यनाथ और उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की. उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी इस खबर को अत्यंत दुखद और हृदयविदारक बताते हुए मुख्यमंत्री और उनके परिवार के प्रति संवेदना जताई तथा उन्हें दुख सहने की शक्ति मिलने की प्रार्थना की.

उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और भाजपा के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने भी सावित्री देवी के निधन पर शोक व्यक्त किया. दोनों ने दिवंगत आत्मा की शांति और शोकाकुल परिवार को दुख सहने की शक्ति देने की प्रार्थना की.

भाजपा के गोरखपुर क्षेत्रीय सचिव सत्येंद्र सिन्हा ने कहा कि दुख की इस घड़ी में भी मुख्यमंत्री का अपनी आधिकारिक जिम्मेदारियों के प्रति समर्पण दूसरों के लिए मिसाल है. उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ देश के 1.4 अरब लोगों को अपना परिवार मानते हैं. सिन्हा ने याद दिलाया कि अप्रैल 2020 में योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद सिंह बिष्ट का लंबी बीमारी के बाद नई दिल्ली स्थित एम्स में निधन हो गया था. कोविड-19 लॉकडाउन और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में अपनी जिम्मेदारियों के कारण योगी आदित्यनाथ अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो सके थे. उनके पिता का अंतिम संस्कार उत्तराखंड में किया गया था.