'आज से नए युग का शुभारंभ हुआ', राम मंदिर के ध्वजारोहण समारोह में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ

अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज की स्थापना के साथ ही मंदिर का निर्माण कार्य संपन्न हो गया है. इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मंदिर पर ध्वजारोहण एक नए युग की शुरुआत है. उन्होंने कहा कि ये ये केसरिया ध्वज धर्म मर्यादा, सत्य, न्याय और राष्ट्र धर्म का प्रतीक है.

सीएम योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर पर ध्वजारोहण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के मुखिया मोहन भागवत का स्वागत किया, उन्होंने कहा कि आज का दिन भगवान श्री राम भक्तों की अखंड साधना और उनके संघर्ष को समर्पित है जिन्होंने इस आंदोलन में अपना जीवन समर्पित किया.

'अनगिनत पीढ़ियों की प्रतीक्षा पूरी हुई'

विवाह पंचमी का ये दिव्य संयोग इस उत्सव को और भी पावन बना रहा है. ध्वजारोहण उस सत्य का उद्घोष है कि धर्म का प्रकाश अमर है और राम राज्य के मूल्य कालजयी हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब 2014 में देश का नेतृत्व संभाला था, उसी दिन भारत के लोगों के हृदय में विश्वास का सूर्योदय हुआ था, आज वहीं तपस्या और अनगिनत पीढ़ियों की प्रतीक्षा आपके कर कमलों के माध्यम से राम मंदिर के रूप में संपूर्ण हुई है.

सीएम योगी ने कहा कि ये केसरिया ध्वज धर्म का प्रतीक है, मर्यादा, सत्य न्याय और राष्ट्र धर्म का प्रतीक है. विकसित भारत की संकल्पना का प्रतीक भी है. क्योंकि सकंल्प का कोई विकल्प नहीं. और पिछले 11 सालों में बदलते भारत को हम सबने देखा है. एक नए भारत का दर्शन हम कर रहे हैं. जहां विकास और विरासत के साथ देश नई उंचाईयों को छू रहा है.

पिछले 500 सालों में साम्राज्य बदले.. पीढ़ियां बदलीं लेकिन, आस्था अडिग रही. आस्था न झुकी न रुकी. जन जन का विश्वास अटल था और जब आरएसएस जैसे संगठन के हाथ कमान आई तो एक सुर में सबने कहा राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं मनाएंगे. लाठी गोली खाएंगे लेकिन मंदिर वहीं बनाएंगे.

'आज का दिन राष्ट्र गौरव का दिन है'

मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम मोदी की नेतृत्व में अयोध्या उत्सवों की वैश्विक राजधानी बन रही है. यहां हर दिशा में राम राज की स्थापना की दिव्य अनुभूति हो रही है. आज राम नगरी आस्था व आधुनिकता के नए युग में प्रवेश कर चुकी है. आज हर प्रकार की सुविधा अयोध्या धाम में है. नई अयोध्या का दर्शन हम सबको देखने को मिल रहा है. आज का दिन हम सबके लिए आत्म गौरव और राष्ट्र गौरव का दिन है.