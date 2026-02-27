हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सिंगापुर-जापान दौरे से वापस लौटे सीएम योगी आदित्यनाथ, डेढ़ लाख करोड़ के MoU साइन

सिंगापुर-जापान दौरे से वापस लौटे सीएम योगी आदित्यनाथ, डेढ़ लाख करोड़ के MoU साइन

CM Yogi Adityanath: सीएम योगी आदित्यनाथ सिंगापुर और जापान के चार दिवसीय विदेश दौरे पर थे, ये दौरा विदेशी निवेश, तकनीकी, सेमीकंडक्टर यूनिट और वैश्विक साझेदारी के लिहाज से बेहद सफल माना जा रहा है. 

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: आरती सुमन | Updated at : 27 Feb 2026 10:01 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दो दिवसीय जापान दौरा खत्म हो गया है. जिसके बाद सीएम योगी आज वापस लखनऊ लौट आए हैं. सुबह 4 बजे मुख्यमंत्री जापान दौरे के बाद लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे, जहां से वो सीधे मुख्यमंत्री आवास के लिए रवाना हो गए. सीएम योगी के साथ 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भी वापस लौट आया है. 

सीएम योगी आदित्यनाथ सिंगापुर और जापान के चार दिवसीय विदेश दौरे पर थे, इस दौरान वो दो दिन सिंगापुर और दो दिन जापान में रहे. मुख्यमंत्री का ये दौरान यूपी में विदेशी निवेश, तकनीकी, सेमीकंडक्टर यूनिट और वैश्विक साझेदारी के लिहाज से बेहद सफल माना जा रहा है. 

डेढ़ लाख करोड़ के एमओयू साइन

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये दौरा बेहद व्यस्त दौरा रहा. इस दौरान उन्होंने जापान और सिंगापुर में कई बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाक़ात की और उन्हें यूपी में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया. मुख्यमंत्री ने दोनों देशों के साथ 1.5 लाख करोड़ रुपये एमओयू साइन किए जबकि 2.5 लाख करोड़ का निवेश प्राप्त हुआ है. इन निवेश प्रस्तावों से यूपी में 5 लाख लोगों के रोजगार सृजन का अनुमान है. 

सीएम योगी ने अपने जापान दौरे के दौरान ग्रीन ऊर्जा को बढ़ावा देते हुए यूनिवर्सिटी ऑफ यामानाशी, यामानाशी हाइड्रोजन कंपनी, आईआईटी कानपुर, हरकोर्ट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी, आईआईटी बीएचयू के सहयोग से ग्रीन हाइड्रोजन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की घोषणा की. 

विदेश की धरती पर हुआ ज़ोरदार स्वागत

मुख्यमंत्री का ये विदेश दौरा काफी सफल माना जा रहा है. सीएम योगी ने दोनों देशों में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों को संबोधित भी किया. इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार में किए गए विकास के कार्यों का जिक्र किया और बताया कि किस तरह यूपी अब विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है. प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर पर तेजी से काम किया जा रहा है और क़ानून व्यवस्था बहुत बेहतर हुई है.  

बरसाना लठमार होली में भगदड़ में गिरे लोग, पुलिस की सावधानी से टला बड़ा हादसा, SSP ने किया सम्मानित
  

Published at : 27 Feb 2026 10:01 AM (IST)
Tags :
UP NEWS Yogi Adityanath Japan Visit Singapore Visit
और पढ़ें
