मथुरा के बरसाना में विश्व प्रसिद्ध लट्ठमार होली के दौरान भीड़ अचानक अनियंत्रित हो गई, जिसके बाद कुछ लोग नीचे गिर गए. लेकिन, पुलिस प्रशासन की तत्परता के चलते एक बड़ा हादसा होने से बच गया. पुलिस द्वारा किए गए इस सराहनीय कार्य के लिए मथुरा एसएसपी ने ड्यूटी पर लगे पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया है.

बुधवार को बरसाना में लट्ठमार होली उत्सव के दौरान श्रीजी मंदिर में भीड़ का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया था. दोपहर चार बजे जब मंदिर के कपाट खुले तो भीड़ तेजी से मंदिर की ओर बढ़ी, जिसकी वजह से कुछ श्रद्धालु ज़मीन पर गिर गए. ये देखते ही वहां तैनात पुलिस कर्मियों ने तुरंत मोर्चा संभाला और तत्परता दिखाते हुए बैरियर को फिर से बंद कर दिया और भीड़ में दबे लोगों को खींचकर बाहर निकाल लिया.

एसएसपी ने पुलिसकर्मियों को किया सम्मानित

पुलिस द्वारा किए गए इस सराहनीय कार्य के लिए मथुरा एसएसपी ने ड्यूटी पॉइंट पर लगे पुलिस कर्मियों को 25000 रुपये का नगद का इनाम दिया है. थाना बरसाना में एसपी ग्रामीण सुरेश चंद ने सभी पुलिसकर्मियों को माला और पटका पहनाकर सम्मानित किया और उनके इस कार्य की प्रशंसा की.

बता दें कि प्रसिद्ध लठामार होली के आयोजन पर बरसाना में लाखों की संख्या में श्रद्धालु श्रीजी मन्दिर पर दर्शन करने तथा होली खेलने व देखने के लिए आए थे. जिनके सुगम दर्शन हेतु रूट व्यवस्था में जगह जगह पर बैरियर लगाकर होल्डिंग एरिया बनाये गये थे. श्रीजी मन्दिर दोपहर 2 बजे बंद हो जाने के कारण भीड को संजय वकील तिराहे पर होल्ड किया गया था.

भीड़ बढ़ने की वजह से गिर गए थे श्रद्धालु

दोपहर चार बजे जब मन्दिर के पट दोबारा खुलने तक भीड़ का दबाव होल्डिंग एरिया में अत्यधिक बढ़ गया. ऐसे में बैरियर खोलते ही भीड़ मन्दिर में जल्दी पहुंचने के लिए तेजी से आगे बढ़ी जिसके बाद कुछ लोग ज़मीन पर गिर गए. जिसके बाद संजय वकील तिराहे पर लगे पुलिस बल द्वारा अत्यन्त तत्परता तथा खुद की परवाह न करते हुए भीड़ के बीच में घुसकर भीड़ को रोका गया.

पुलिस कर्मियों ने तेजी से नीचे गिर लोगों को उठाया और उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला. जिसके बाद श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए आगे भेजा गया. जिससे बड़ा हादसा होने से बच गया और किसी को कोई चोट या जनहानि नहीं हुई. इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.