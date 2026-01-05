हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडपीएम मोदी और सीएम के बीच किन मुद्दों पर हुई चर्चा? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद बताया

पीएम मोदी और सीएम के बीच किन मुद्दों पर हुई चर्चा? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद बताया

Delhi News: दिल्ली में पीएम मोदी हुई सीएम योगी की मुलाकात करीब आधा घंटे चली और इस दौरान कैबिनेट विस्तार और एसआईआर को लेकर भी चर्चा हुई.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 05 Jan 2026 02:08 PM (IST)
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सोमवार (5, जनवरी 2026) को राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की. पीएम मोदी और सीएम योगी की इस मुलाकात में कई मुद्दों पर बात की. इस मुलाकात में किन-किन मुद्दों पर बात हुई इसकी जानकारी खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी.

दिल्ली में पीएम मोदी से हुई मुलाकात की तस्वीरें भी सीएम योगी ने अपने एक्स अकाउंट पर शेयर की हैं. इस मुलाकात को लेकर सीएम योगी ने पोस्ट कर लिखा-"आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट कर उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया. आपका पाथेय 'नए उत्तर प्रदेश' की विकास यात्रा को और अधिक गति प्रदान करने हेतु सदैव नवीन ऊर्जा का संचार करता है. अपना बहुमूल्य समय प्रदान करने हेतु हार्दिक आभार प्रधानमंत्री."

जानकारी के अनुसार पीएम मोदी हुई सीएम योगी की मुलाकात करीब आधा घंटे चली और इस दौरान कैबिनेट विस्तार और एसआईआर को लेकर भी चर्चा हुई. इसके साथ ही सीएम योगी ने  यूपी में होने वाले कैबिनेट विस्तार को लेकर भी प्रधानमंत्री के साथ चर्चा की. यूपी के मंत्रीमंडल विस्तार में क्षेत्रीय और सामाजिक समीकरण का विशेष ध्यान रखा जाएगा. 

वहीं दिल्ली दौर पर गए सीएम योगी आज 3:30 बजे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात करेंगे, इसके साथ ही वह पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन से भी मुलाकात कर सकते हैं. इससे पहले दिल्ली पहुंचे यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन से भी मुलाकात की है.

मिशन-27 को लेकर यूपी में कांग्रेस की बड़ी तैयारी, प्रियंका गांधी के जन्मदिन से होगा आगाज

Published at : 05 Jan 2026 02:00 PM (IST)
PM Modi Yogi Adityanath UP News NARENDRA MODI
इंडिया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
इंडिया
स्पोर्ट्स
इंडिया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
इंडिया
स्पोर्ट्स
