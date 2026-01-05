मिशन-27 को लेकर यूपी में कांग्रेस की बड़ी तैयारी, प्रियंका गांधी के जन्मदिन से होगा आगाज

उत्तर प्रदेश में सियासी जमीन तलाश रही कांग्रेस पार्टी आगामी यूपी चुनाव 2027 से पहले बड़ा अभियान चलाने जा रही है. कांग्रेस महासचिव और केरल के वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी के जन्मदिन 12 जनवरी से कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विभाग परिवर्तन प्रतिज्ञा अभियान शुरू करेगा, जो पूरे साल चलेगा. प्रदेश मुख्यालय से लेकर यह अभियान बूथ स्तर तक जाएगा, जिसमें सामाजिक न्याय और जनभागीदारी के कार्यक्रम होंगे.

पिछड़ा वर्ग विभाग द्वारा इसका जल्द ही कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा. 12 जनवरी को कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में प्रियंका गांधी के जन्मदिन को परिवर्तन प्रतिज्ञा दिवस के रूप में मनाया जाएगा. पिछड़े समाज के कई नेता कार्यक्रम में मुख्य रूप से मौजूद रहेंगे.

सभी यूनिवर्सिटी-कॉलेज तक पहुंचने का लक्ष्य

कांग्रेस पिछड़ा वर्ग अध्यक्ष मनोज यादव ने बताया कि कार्यक्राम में ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष डॉ अनिल जयहिंद,प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडेय समेत सभी वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे. उन्होंने बताया कि पूरे साल भर के लिए कैलेंडर भी उसी दिन जारी हो जाएगा. प्रदेश की सबही यूनिवर्सिटी और कॉलेज तक पहुँचने का लक्ष्य है, इसमें युवाओं को बताया जाएगा कि बीजेपी कैसे युवाओं , पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों के हक़ छीन रही है. इसी तरह ही नुक्कड़ नाटक और जनसभा के माध्यम से बूथ स्तर तक जाएंगे.

स्थानीय घटनाओं से कराया जाएगा अवगत

मनोज यादव ने बताया कि जो कार्यक्रम जिला एवं मंडल स्तर पर होंगे वहां पिछले समाज के साथ होने वाली घटनाओं के बारे में बताया जाएगा. इस अभियान का लक्ष्य 2027 विधानसभा चुनाव से पहले अधिक से अधिक लोगों तक पहंचना है. इसके बाद अगले वर्ष 12 जनवरी 2027 को परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली निकाली जाएगी.

कांग्रेस पिछड़ा वर्ग ने सभी जिलों में अभी से कार्यकर्ताओं से जुटने के निर्देश दे दिए हैं, ताकि इसका असर प्रदेश व्यापी दिखे. लचर संगठन के कारण बीते कई चुनावों में कांग्रेस को कई चुनावों में सफलता नहीं मिली है, लिहाजा आगामी चुनावों से पहले उसका यह फार्मूला कामयाब होगा या नहीं यह देखने वाली बात होगी.