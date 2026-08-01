किशोरियों से छेड़छाड़ का आरोप, ग्रामीणों ने दो युवकों की पिटाई, वीडियो वायरल

उत्तराखंड के नैनीताल जिले के मुक्तेश्वर क्षेत्र में किशोरियों से कथित छेड़छाड़ का मामला सामने आया है. आरोप है कि दो युवकों ने गांव की किशोरियों पर अभद्र टिप्पणियां कीं, जिसके बाद स्थानीय महिलाओं और ग्रामीणों ने दोनों को पकड़ लिया. इस दौरान उनकी पिटाई की गई, चेहरों पर कालिख पोती गई और घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. फिलहाल पुलिस का कहना है कि मामले में अभी तक किसी भी पक्ष की ओर से लिखित शिकायत नहीं मिली है.

जानकारी के मुताबिक, मुक्तेश्वर के सतौली गांव में दो युवक पिछले कुछ समय से घूम रहे थे. शनिवार को दोनों पर गांव की किशोरियों से अभद्र व्यवहार और फब्तियां कसने का आरोप लगा. घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए.

ग्रामीणों ने दोनों युवकों को पकड़ लिया और उनके खिलाफ नाराजगी जताई. इस दौरान महिलाओं ने उनकी पिटाई की, चेहरों पर कालिख पोती और बिच्छू घास लगाकर विरोध दर्ज कराया. मौके पर मौजूद लोगों ने घटना का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

पुलिस का कहना है कि वायरल वीडियो की जानकारी मिली है, लेकिन अब तक किसी भी पक्ष की ओर से औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है. शिकायत मिलने पर मामले की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

घटना का वीडियो सामने आने के बाद यह मामला सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी विवाद की स्थिति में कानून अपने हाथ में लेने के बजाय तत्काल पुलिस को सूचना दें.