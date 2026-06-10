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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडकेंद्र सरकार के 12 साल पर सीएम योगी की पीएम मोदी को चिट्ठी, गिनाईं विकास और सुशासन की उपलब्धियां

केंद्र सरकार के 12 साल पर सीएम योगी की पीएम मोदी को चिट्ठी, गिनाईं विकास और सुशासन की उपलब्धियां

केंद्र में मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर CM योगी आदित्यनाथ ने PM नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर बधाई दी. उन्होंने कहा कि PM के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आस्था और अर्थव्यवस्था का संगम बनकर उभरा है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 10 Jun 2026 03:25 PM (IST)
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें शुभकामनाएं देते हुए एक पत्र लिखा है. मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रसेवा, सुशासन और जनकल्याण को समर्पित इन 12 वर्षों में भारत को नई दिशा, नई गति और नया विश्वास मिला है. 

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आस्था और अर्थव्यवस्था का अद्भुत संगम बनकर उभरा है. अपने पत्र में योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि पर रामलला के विराजमान होने और काशी विश्वनाथ धाम के पुनरोद्धार को ऐतिहासिक उपलब्धियां बताया. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का मूल मंत्र ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास’ देश के विकास का आधार बना है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में मिशन रोजगार के तहत 9 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी सेवाओं में नियुक्ति मिली है, जबकि कौशल विकास कार्यक्रमों के जरिए 25 लाख युवाओं को उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप प्रशिक्षण और प्लेसमेंट उपलब्ध कराया गया है. 

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3 करोड़ से अधिक रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर सृजित हुए- सीएम

उन्होंने कहा कि एमएसएमई, ओडीओपी और स्टार्टअप योजनाओं के माध्यम से 3 करोड़ से अधिक रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर सृजित हुए हैं. योगी ने दिल्ली-मेरठ आरआरटीएस, एक्सप्रेस-वे और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को प्रदेश की नई पहचान बताते हुए कहा कि विश्वस्तरीय एक्सप्रेस-वे नेटवर्क के कारण उत्तर प्रदेश देश का ‘एक्सप्रेस-वे प्रदेश’ बन गया है. साथ ही स्मार्ट सिटी, मेट्रो, एयरपोर्ट और औद्योगिक कॉरिडोर परियोजनाओं से निवेश और व्यापार को नई गति मिली है. मुख्यमंत्री ने कहा कि बेहतर कानून-व्यवस्था, माफिया-मुक्त, दंगा-मुक्त और भयमुक्त वातावरण के चलते प्रदेश निवेशकों की पसंदीदा मंजिल बना है. 

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सीएम ने पत्र में कहा कि 2017 की तुलना में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था लगभग तीन गुना हो चुकी है, प्रति व्यक्ति आय में भी करीब तीन गुना वृद्धि हुई है और बेरोजगारी दर 18 प्रतिशत से घटकर लगभग 3 प्रतिशत रह गई है. मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि उत्तर प्रदेश एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था के लक्ष्य की ओर तेजी से अग्रसर है और विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है.

Published at : 10 Jun 2026 03:15 PM (IST)
Tags :
Yogi Adityanath Up News NARENDRA MODI
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