यूपी की इन महिलाओं के लिए योगी सरकार का बड़ा ऐलान, फ्री में मिलेगा पक्का मकान और स्वास्थ्य बीमा

उत्तर प्रदेश सरकार तीन तलाक और एसिड अटैक जैसी सामाजिक त्रासदियों से प्रभावित महिलाओं को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए बड़ा कदम उठा रही है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर इन पीड़ित महिलाओं को प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान उपलब्ध कराया जाएगा. साथ ही उन्हें आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का भी लाभ दिया जाएगा.

महिला कल्याण विभाग ने तीन तलाक, एसिड अटैक पीड़िताओं के साथ-साथ निराश्रित महिलाओं का भी विस्तृत सत्यापित डाटा एकत्रित करना शुरू कर दिया है. विभाग जल्द ही शासनादेश जारी कर इन सभी महिलाओं को योजनाओं से जोड़ेगा.

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बीमा योजनाओं से भी जोड़ा जाएगा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्चस्तरीय बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि जिन महिलाओं ने तीन तलाक या एसिड अटैक का सामना किया है और जिनके पास स्थायी आवास नहीं है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर आवास योजना का लाभ दिया जाए. साथ ही इन महिलाओं और उनके आश्रितों को स्वास्थ्य बीमा योजनाओं से भी जोड़ा जाए.

विभागों में समन्वय, डाटा संकलन तेज

महिला कल्याण विभाग अन्य संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर पीड़ित महिलाओं की सूची तैयार कर रहा है. एसिड अटैक पीड़िताओं को लंबे इलाज, सर्जरी और पुनर्वास की जरूरत को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ सुनिश्चित किया जाएगा. तीन तलाक से प्रभावित महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने पर भी विशेष जोर है.

सरकार का लक्ष्य: कोई पात्र महिला न रहे वंचित

सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी पात्र महिला सूचना के अभाव या प्रक्रियागत जटिलताओं के कारण योजनाओं से वंचित न रहे. विभाग जल्द ही शासनादेश जारी कर लाभार्थियों की सूची अंतिम रूप देगा और उन्हें योजनाओं से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू करेगा.

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