यूपी के अकबरपुर का बदलेगा नाम! मिलेगी नई पहचान, योगी सरकार को भेजा प्रस्ताव

यूपी के अकबरपुर का बदलेगा नाम! मिलेगी नई पहचान, योगी सरकार को भेजा प्रस्ताव

Firozabad News In Hindi: विश्व प्रसिद्ध बाबा नीम करोरी महाराज की जन्मस्थली अकबरपुर का नाम बदलने की तैयारी फिरोजाबाद जिला प्रशासन ने कर ली है. नाम बदलने का प्रस्ताव शासन को भेज दिया है.

By : रंजीत गुप्ता | Updated at : 10 Mar 2026 01:09 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जनपद में अकबरपुर ग्राम का नाम बदलकर बाबा नीम करोरी धाम किया जाएगा. विश्व प्रसिद्ध बाबा नीम करोरी महाराज की जन्मस्थली अकबरपुर का नाम बदलने की तैयारी फिरोजाबाद जिला प्रशासन ने कर ली है. जिला प्रशासन ने अकबरपुर का नाम बदलने का प्रस्ताव शासन को भेज दिया है. जिसके बाद उनके अनुयायिओं में ख़ुशी की लगर है.

हर साल उनके जन्मदिवस पर बड़े धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है. उनकी मानने वाले देश-दुनिया भर के लोग हर साल यहां इकट्ठे होते हैं. बीते काफी समय से इस जगह का नाम बदलने की मांग स्थानीय लोग कर रहे थे, जो अब पूरी होती दिख रही है.

हनुमान जी का अवतार माना जाता है

जनपद की टूंडला तहसील की नागऊ ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले अकबरपुर मजरे का नाम बदलकर अब बाबा नीम करौरी धाम किया जाएगा. बाबा नीम करोली नाम महाराज के नाम से विश्व प्रसिद्ध पूज्य संत और हनुमान जी के अवतार माने जाने वाले लक्ष्मण नारायण शर्मा का जन्म लगभग 1900 में उत्तर प्रदेश, भारत के फिरोजाबाद जिले के अकबरपुर गांव में एक धनी ब्राह्मण परिवार में हुआ था.

विवाह के बाद छोड़ दिया था घर

11 वर्ष की आयु में अपने माता-पिता द्वारा विवाह किए जाने के बाद, वे एक घुमंतू साधु (धार्मिक संन्यासी) बनने के लिए घर छोड़ गए. कुछ समय बाद पिता के अनुरोध पर वह पुनः ग्रस्त जीवन में लौटे और उन्होंने सांसारिक जीवन भी व्यतीत किया. लेकिन उनकी लगन हनुमान और राम में थी इसलिए वह पुनः अपने तपोस्थली नीम करोली पहुंच गए और वहां से कैंची धाम तक की यात्रा तय की.

कैंची धाम में बनाया आश्रम

कैंची धाम में 15 जून 1964 को आश्रम की स्थापना की, बाबा के चमत्कारों की कहानी और किस विश्व प्रसिद्ध है. बाबा के प्रकट दिवस पर उनके गांव में प्रतिवर्ष विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है. बाबा के जन्मोत्सव कार्यक्रम में प्रतिवर्ष उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ती जा रही है बाबा के जन्म स्थान को धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है. भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष उदय प्रताप सिंह द्वारा बाबा के जन्म स्थान अकबरपुर का नाम बदलकर बाबा नीम करोरी धाम रखे जाने का प्रस्ताव दिया गया था, जिसको शासन को भेजा गया है.

पर्यटन स्थल के विकास के लिए काम जारी

जिलाधिकारी रमेश रंजन ने बताया कि बाबा नीम करोरी महाराज का यश कीर्ति और उनके चमत्कार अनंत है. ऐसे पावन संत के जन्म स्थल को विश्व पटल पर स्थापित करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से शासन को इस स्थल को धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए विकास कार्य किए जा रहे हैं. यही नहीं कई अन्य प्रस्ताव भी भेजे गए हैं. जिस पर लगातार काम चल रहा है, अकबरपुर का नाम बदलकर बाबा के नाम पर ही रखे जाने का प्रस्ताव भी भेजा गया है इस प्रस्ताव पर जल्द ही मोहर लग जाएगी और अकबरपुर का नाम बदलकर बाबा नीम करोरी धाम कर दिया जाएगा.

रंजीत गुप्ता

रंजीत गुप्ता साल 2019 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. फीरोजाबाद और आसपास की खबरों पर नजर रखते हैं. पिछले 18 वर्ष से पत्रकारिता के क्षेत्र में है. दिल्ली से ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म में 2009 में डिप्लोमा किया, उसके बाद से प्रतिष्ठित समाचार पत्र दैनिक नवज्योति से अपना करियर शुरू किया. रंजीत राजनीतिक और क्राइम की खबरों के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं.
Published at : 10 Mar 2026 01:06 PM (IST)
UP NEWS Firozabad News Akbarpur Village
