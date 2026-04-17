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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडGorakhpur News: 'घबराइए मत, सरकार आपकी हर समस्या पर...', जनता दर्शन में बोले CM योगी

Gorakhpur News: 'घबराइए मत, सरकार आपकी हर समस्या पर...', जनता दर्शन में बोले CM योगी

Gorakhpur News In Hindi: जनता दर्शन कार्यक्रम में पहुंचे लोगों को मुख्यमंत्री ने आश्वस्त करते हुए कहा, “घबराइए मत सरकार, आपकी हर समस्या पर प्रभावी समाधान सुनिश्चित कराएगी.”

By : नीरज श्रीवास्‍तव | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 17 Apr 2026 03:37 PM (IST)
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  • मुख्यमंत्री ने गोरखनाथ मंदिर में जनता की समस्याएं सुनीं.
  • सीएम ने अधिकारियों को समस्याओं पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए.
  • मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि इलाज के लिए धन की कमी नहीं होगी.
  • ज़रूरतमंदों को आवास योजना के तहत पक्के घर दिए जाएंगे.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर प्रवास के दौरान लगातार दूसरे दिन, शुक्रवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनता की समस्याओं पर त्वरित संवेदनशीलता दिखाएं. समस्या से जुड़ी शिकायत पर तेजी से कार्रवाई करते हुए गुणवत्तापूर्ण व संतुष्टिपरक समाधान सुनिश्चित कराएं. जनता दर्शन कार्यक्रम में पहुंचे लोगों को मुख्यमंत्री ने आश्वस्त करते हुए कहा, “घबराइए मत सरकार, आपकी हर समस्या पर प्रभावी समाधान सुनिश्चित कराएगी.” 

शुक्रवार सुबह गोरखनाथ मंदिर परिसर में, महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के बाहर आयोजित जनता दर्शन के दौरान सीएम योगी करीब 200 लोगों से मिले. उनके पास जाकर उनकी समस्याएं सुनीं. उनके प्रार्थना पत्र अपने हाथ में लेकर उसका अवलोकन कर भी समस्या/शिकायत का संज्ञान लिया. फिर, अलग-अलग मामलों से जुड़े समस्याओं के निस्तारण के लिए उन्होंने संबंधित प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों को प्रार्थना पत्र संदर्भित और हस्तगत किया. साथ ही निर्देशित किया कि सभी समस्याओं का निस्तारण समयबद्ध, निष्पक्ष और संतुष्टिप्रद होना चाहिए.

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सीएम ने इलाज न रुकने का किया दावा

जनता दर्शन में हर बार की तरह शुक्रवार को भी कुछ लोग इलाज के लिए आर्थिक मदद की गुहार लेकर आए थे. मुख्यमंत्री ने उन्हें भरोसा दिया कि धन के अभाव में किसी का इलाज नहीं रुकेगा. उन्होंने अफसरों को निर्देश दिया कि जो भी जरूरतमंद हैं, प्रशासन उनके उच्च स्तरीय इलाज का इस्टीमेट शीघ्रता से बनवाकर उपलब्ध कराए.

हर पात्र को मिलेगा आवास

इस्टीमेट मिलते ही सरकार धन उपलब्ध कराएगी. कुछ महिलाओं ने आवास की समस्या मुख्यमंत्री को बताई. इस पर सीएम योगी ने उन्हें आश्वस्त किया कि सरकार हर जरूरतमंद को प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत पक्का आवास उपलब्ध कराने को संकलित है. उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जो भी पात्र लोग पक्के आवास की सुविधा से वंचित हैं, उन्हें इसका लाभ दिलाया जाए.

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Published at : 17 Apr 2026 03:37 PM (IST)
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