मुजफ्फरनगर में दहेज की मांग ने उजाड़ी युवती की जिंदगी, गर्भ में पल रहे मासूम की मौत

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom पीड़िता परिवार ने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए, न्याय की मांग.

पश्चिमी उतर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर से एक ऐसा मामला सामने आया है, जहां दहेज के लालच ने एक मां के गर्भ में बच्चे की हत्या कर दी. यह मामला मुजफ्फरनगर के खतौली क्षेत्र का है, जहां दहेज की मांग पूरी न होने पर एक विवाहिता को प्रताड़ना का शिकार होना पड़ा. आरोप है कि ससुराल पक्ष की मारपीट के चलते महिला को न सिर्फ गंभीर चोटें आईं, बल्कि गर्भ में पल रहे बच्चे को भी उसने खो दिया. लड़की का पिता ने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाएं हैं.

यह मामला खतौली क्षेत्र के छपार थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है. पीड़िता के पिता ने आरोप लगाया है कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी बड़े अरमानों के साथ खतौली में की थी. शादी के शुरुआती दिनों के बाद ही ससुराल पक्ष द्वारा दहेज की मांग को लेकर दबाव बनाया जाने लगा और पुलिस से शिकायत करने के बाद भी कोई हल नहीं निकला.

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पति ने विदेश जाने के लिए मांगे थे 50 लाख

बताया जा रहा है कि पति ने विदेश जाने के नाम पर करीब 50 लाख रुपये की मांग रखी. आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण परिवार यह मांग पूरी नहीं कर सका, जिसके बाद पीड़िता को लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान किया जाने लगा.

परिजनों का आरोप है कि कई बार आपसी समझौते की कोशिश की गई, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला. इसी बीच चार महीने की गर्भवती पीड़िता के साथ मारपीट की गई, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई. उसे पहले स्थानीय अस्पताल और फिर जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां डॉक्टरों ने गर्भस्थ शिशु को बचा पाने में असमर्थता जताई.

पीड़िता का कहना है कि उसने कई बार पुलिस से शिकायत की, लेकिन समय रहते कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. फिलहाल वह महिला अस्पताल में भर्ती है. पीड़िता और उसका परिवार अब प्रशासन से न्याय की मांग कर रहा है. वहीं, राष्ट्रीय लोकदल महिला विंग की जिलाध्यक्ष बबीता राठी ने भी मामले को गंभीर बताते हुए निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है.

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