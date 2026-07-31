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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपीआईटीएस 2026:मुख्यमंत्री ने की तैयारियों की समीक्षा, बोले- प्रदेश में बनेगा औद्योगिक क्षमता और वैश्विक ब्रांडिंग का मंच

यूपीआईटीएस 2026:मुख्यमंत्री ने की तैयारियों की समीक्षा, बोले- प्रदेश में बनेगा औद्योगिक क्षमता और वैश्विक ब्रांडिंग का मंच

UPITS 2026: मुख्यमंत्री योगी ने यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो की तैयारियों की समीक्षा की. उन्होंने प्रदेश की औद्योगिक क्षमता, नवाचार, उत्पादों और निर्यात सामर्थ्य को विश्व का महत्वपूर्ण अवसर बताया.

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Edited By: Mohd Anas |  Updated at : 31 Jul 2026 06:45 PM (IST)
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश को वैश्विक व्यापार, विनिर्माण और निर्यात के अग्रणी केंद्र के रूप में स्थापित किया है. इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो (यूपीआईटीएस) का चौथा संस्करण आगामी 25 से 29 सितम्बर तक ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में आयोजित किया जाएगा. 

यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो-2026 बना वैश्विक व्यापार 

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो ने पिछले तीन संस्करणों में प्रदेश के उत्पादों, उद्यमों और उद्योगों को राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने का प्रभावी माध्यम बनाया है. अब यह आयोजन केवल एक व्यापार प्रदर्शनी नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'मेक इन इंडिया' और 'मेक फॉर द वर्ल्ड' के विजन को आगे बढ़ाने वाला वैश्विक मंच बन चुका है. 

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश यानी 'अनलिमिटेड पोटेंशियल' का प्रदेश है और यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो इस सामर्थ्य को अनुभव करने का सबसे प्रभावी मंच है. उन्होंने निर्देश दिए कि देश और विदेश में इस आयोजन का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि अधिक से अधिक निवेशक, खरीदार और आगंतुक इसमें सहभागी बनें.

इस वर्ष की थीम होगी'यूपी फॉर ग्लोबल ग्रोथ'

बैठक में बताया गया कि इस वर्ष  ट्रेड शो की थीम 'यूपी फॉर ग्लोबल ग्रोथ इनोवेशन, मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट्स' रखी गई है. आयोजन में 2400 से अधिक प्रदर्शकों, 1.50 लाख से अधिक पंजीकृत बी2बी खरीदारों, 4.50 लाख से अधिक बी2सी आगंतुकों तथा 85 देशों से 550 से अधिक अंतरराष्ट्रीय खरीदारों की सहभागिता का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. 

मुख्यमंत्री ने उद्यमी मित्रों की तैनाती सुनिश्चित के दिए निर्देश 

मुख्यमंत्री ने ट्रेड शो के दौरान उद्यमी मित्रों की तैनाती सुनिश्चित करने तथा स्थानीय विश्वविद्यालयों एवं अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों और युवाओं की सहभागिता बढ़ाने के निर्देश दिए, ताकि आगंतुकों, खरीदारों और उद्यमियों को बेहतर सुविधा एवं सहयोग उपलब्ध कराया जा सके. उन्होंने कहा कि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी संबंधित विभागों के बीच प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करते हुए समयबद्ध ढंग से कार्य आगे बढ़ाने के निर्देश दिए.

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मुख्यमंत्री योगी ने बताया कि  इस वैश्विक व्यापार के तहत 4000 से अधिक एमओयू, 3200 करोड़ रूपए से अधिक प्रस्तावित एमओयू मूल्य और 13,500 करोड़ रूपए से अधिक बिजनेस इंक्वायरी होने का अनुमान लगाया गया है. 

उन्होंने कहा कि  सिंगापुर, ओमान, ऑस्ट्रिया, ब्राजील, थाईलैंड, जापान, इंडोनेशिया और रूस सहित अन्य देशों के साथ भी सक्रिय संवाद स्थापित कर उनकी अधिकाधिक सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.

उत्तर प्रदेश को वैश्विक व्यापार के दौरान  मुख्यमंत्री को  जानकारी दी गई कि इस बार ओडीओपी, ओडीओसी, एमएसएमई, इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा एवं एयरोस्पेस, कृषि, पर्यटन, स्टार्टअप सहित 27 से अधिक अन्य प्रमुख क्षेत्रों का व्यापक प्रदर्शन किया जाएगा, जिससे उत्तर प्रदेश की विविध औद्योगिक एवं आर्थिक क्षमता एक ही मंच पर प्रदर्शित होगी.

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Published at : 31 Jul 2026 06:45 PM (IST)
Tags :
CM Yogi UP NEWS UPITS 2026
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