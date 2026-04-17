देहरादून: उत्तराखंड हाईकोर्ट का बड़ा फेरबदल, एक साथ 80 से अधिक न्यायिक अधिकारियों के तबादले

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बुधवार (15 अप्रैल) को न्यायिक सेवा में बड़े पैमाने पर फेरबदल किया. रजिस्ट्रार जनरल योगेश कुमार गुप्ता द्वारा जारी तीन अलग-अलग अधिसूचनाओं के जरिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश स्तर से लेकर सिविल जज (जूनियर डिवीजन) तक के 80 से अधिक न्यायिक अधिकारियों के तबादले और नई तैनाती के आदेश जारी किए गए. ये सभी आदेश 20 अप्रैल 2026 से प्रभावी होंगे.

सबसे वरिष्ठ स्तर पर हुए फेरबदल में व्यावसायिक कर न्यायाधिकरण के अध्यक्ष मलिक मजहर सुल्तान को वापस न्यायिक सेवा में लाते हुए उत्तरकाशी का जिला एवं सत्र न्यायाधीश नियुक्त किया गया है. वहीं रुद्रप्रयाग में जिला एवं सत्र न्यायाधीश सहदेव सिंह की जगह पारिवारिक न्यायालय अल्मोड़ा से प्रत्यावर्तित न्यायाधीश नीना अग्रवाल को भेजा गया है. देहरादून में भी बड़ा बदलाव हुआ है. काशीपुर के अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय से प्रत्यावर्तित मोनिका मित्तल को देहरादून का प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बनाया गया है. हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार (न्यायिक) धर्मेंद्र सिंह अधिकारी को हल्द्वानी में द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में तैनात किया गया है, जबकि रुड़की के अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश-द्वितीय परिवार न्यायालय धीरेंद्र भट्ट को नया रजिस्ट्रार (न्यायिक) नियुक्त किया गया है. पॉक्सो मामलों की अदालतों में भी अदला-बदली की गई. देहरादून की फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट से राजनी शुक्ला को कोटद्वार भेजा गया है, जबकि उनकी जगह खटीमा से मंजू सिंह मुंडे को देहरादून पॉक्सो कोर्ट में तैनात किया गया है.

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट स्तर पर भी व्यापक फेरबदल

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) के स्तर पर भी बड़ा उलटफेर हुआ. देहरादून की सीजेएम रिंकी सहनी को टिहरी गढ़वाल, नैनीताल के सीजेएम रवि प्रकाश को देहरादून और टिहरी गढ़वाल के सीजेएम मोहम्मद याकूब को अल्मोड़ा भेजा गया है. पिथौरागढ़ के सीजेएम संजय सिंह को देहरादून में प्रथम अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है. विकासनगर में तैनात सिविल जज (वरिष्ठ श्रेणी) रवि शंकर मिश्रा को नैनीताल का नया मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बनाया गया है. रुद्रपुर और काशीपुर में एनआई एक्ट की विशेष अदालतों में भी नई नियुक्तियां हुई हैं. रुड़की से रितिका सेमवाल को रुद्रपुर की एनआई एक्ट विशेष अदालत और अल्मोड़ा से शची शर्मा को काशीपुर की एनआई एक्ट विशेष अदालत में भेजा गया है.

ये भी पढ़िए- '33 नहीं 50 फीसदी रिजर्वेशन मिले', चंद्रशेखर आजाद ने महिला आरक्षण को लेकर केंद्र सरकार को घेरा

सिविल जज स्तर पर भी हुए व्यापक बदलाव

तीसरी अधिसूचना में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) और न्यायिक मजिस्ट्रेट स्तर पर 40 से अधिक अधिकारियों के तबादले किए गए. देहरादून से जुड़े प्रमुख बदलावों में लक्सर की न्यायिक मजिस्ट्रेट चंद्रेश्वरी सिंह को नैनीताल सिविल जज, देहरादून की सिविल जज कल्पना को पिथौरागढ़ न्यायिक मजिस्ट्रेट और नैनीताल की प्रथम अपर सिविल जज रुचिका गोयल को ऋषिकेश न्यायिक मजिस्ट्रेट बनाया गया है. हरिद्वार जिले में भी कई बदलाव हुए. रुड़की की न्यायिक मजिस्ट्रेट-I शिवानी नाहर को बागेश्वर, सुमन भंडारी को बाजपुर से रुड़की और लखनऊ से आए लवल कुमार वर्मा को लक्सर न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात किया गया है.

उधम सिंह नगर जिले में भी व्यापक फेरबदल देखने को मिला. अल्मोड़ा के रानीखेत से जसमीत कौर को बाजपुर, रिजवान अंसारी को उधम सिंह नगर से पौड़ी गढ़वाल और प्रतीक माथेला को पौड़ी से उधम सिंह नगर प्रथम अपर सिविल जज के रूप में स्थानांतरित किया गया है. पर्वतीय जिलों में भी बदलाव हुए. बागेश्वर के पुनीत कुमार को टिहरी, चमोली की पल्लवी गुप्ता को लक्सर हरिद्वार, रुद्रप्रयाग में विकासनगर के न्यायिक मजिस्ट्रेट विकास कुमार को नई तैनाती मिली है.

राज्य सरकार को भेजी गई सिफारिशें

हाईकोर्ट ने कई अधिकारियों की तैनाती के लिए राज्य सरकार को सिफारिशें भी भेजी हैं. इनमें रुद्रप्रयाग के जिला एवं सत्र न्यायाधीश सहदेव सिंह को विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग में प्रमुख सचिव, उत्तरकाशी के जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुरुबक्श सिंह को वाणिज्यिक कर न्यायाधिकरण का नया अध्यक्ष और उधम सिंह नगर की स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष बृजेंद्र सिंह को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का विधि परामर्शी नियुक्त करने की सिफारिश शामिल है. इसके अलावा देहरादून के विभिन्न अपर सिविल जज पदों पर बैठी ममता पंत, अनामिका सिंह, मीना देओपा और अंजुश्री जुयाल को भी नई जिम्मेदारियों के लिए सरकार को अनुशंसा भेजी गई है. सभी स्थानांतरण आदेश 20 अप्रैल 2026 से लागू होंगे. यह वार्षिक स्थानांतरण न्यायिक प्रशासन में नियमित फेरबदल की प्रक्रिया का हिस्सा है.

ये भी पढ़िए- लोकसभा में डिंपल यादव ने UP के BJP सांसदों को फंसा दिया! कहा- अल्पसंख्यकों से चिढ़ है लेकिन...