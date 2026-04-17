हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडदेहरादून: उत्तराखंड हाईकोर्ट का बड़ा फेरबदल, एक साथ 80 से अधिक न्यायिक अधिकारियों के तबादले

देहरादून: उत्तराखंड हाईकोर्ट का बड़ा फेरबदल, एक साथ 80 से अधिक न्यायिक अधिकारियों के तबादले

Dehradun News In Hindi: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 80 से अधिक न्यायिक अधिकारियों के तबादले किए गए है. जिला जज से सिविल जज स्तर तक फेरबदल हुए. सभी आदेश 20 अप्रैल 2026 से लागू होंगे.

By : दानिश खान | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 17 Apr 2026 03:02 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बुधवार (15 अप्रैल) को न्यायिक सेवा में बड़े पैमाने पर फेरबदल किया. रजिस्ट्रार जनरल योगेश कुमार गुप्ता द्वारा जारी तीन अलग-अलग अधिसूचनाओं के जरिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश स्तर से लेकर सिविल जज (जूनियर डिवीजन) तक के 80 से अधिक न्यायिक अधिकारियों के तबादले और नई तैनाती के आदेश जारी किए गए. ये सभी आदेश 20 अप्रैल 2026 से प्रभावी होंगे.

सबसे वरिष्ठ स्तर पर हुए फेरबदल में व्यावसायिक कर न्यायाधिकरण के अध्यक्ष मलिक मजहर सुल्तान को वापस न्यायिक सेवा में लाते हुए उत्तरकाशी का जिला एवं सत्र न्यायाधीश नियुक्त किया गया है. वहीं रुद्रप्रयाग में जिला एवं सत्र न्यायाधीश सहदेव सिंह की जगह पारिवारिक न्यायालय अल्मोड़ा से प्रत्यावर्तित न्यायाधीश नीना अग्रवाल को भेजा गया है. देहरादून में भी बड़ा बदलाव हुआ है. काशीपुर के अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय से प्रत्यावर्तित मोनिका मित्तल को देहरादून का प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बनाया गया है. हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार (न्यायिक) धर्मेंद्र सिंह अधिकारी को हल्द्वानी में द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में तैनात किया गया है, जबकि रुड़की के अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश-द्वितीय परिवार न्यायालय धीरेंद्र भट्ट को नया रजिस्ट्रार (न्यायिक) नियुक्त किया गया है. पॉक्सो मामलों की अदालतों में भी अदला-बदली की गई. देहरादून की फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट से राजनी शुक्ला को कोटद्वार भेजा गया है, जबकि उनकी जगह खटीमा से मंजू सिंह मुंडे को देहरादून पॉक्सो कोर्ट में तैनात किया गया है.

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट स्तर पर भी व्यापक फेरबदल

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) के स्तर पर भी बड़ा उलटफेर हुआ. देहरादून की सीजेएम रिंकी सहनी को टिहरी गढ़वाल, नैनीताल के सीजेएम रवि प्रकाश को देहरादून और टिहरी गढ़वाल के सीजेएम मोहम्मद याकूब को अल्मोड़ा भेजा गया है. पिथौरागढ़ के सीजेएम संजय सिंह को देहरादून में प्रथम अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है. विकासनगर में तैनात सिविल जज (वरिष्ठ श्रेणी) रवि शंकर मिश्रा को नैनीताल का नया मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बनाया गया है. रुद्रपुर और काशीपुर में एनआई एक्ट की विशेष अदालतों में भी नई नियुक्तियां हुई हैं. रुड़की से रितिका सेमवाल को रुद्रपुर की एनआई एक्ट विशेष अदालत और अल्मोड़ा से शची शर्मा को काशीपुर की एनआई एक्ट विशेष अदालत में भेजा गया है.

ये भी पढ़िए- '33 नहीं 50 फीसदी रिजर्वेशन मिले', चंद्रशेखर आजाद ने महिला आरक्षण को लेकर केंद्र सरकार को घेरा

सिविल जज स्तर पर भी हुए व्यापक बदलाव

तीसरी अधिसूचना में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) और न्यायिक मजिस्ट्रेट स्तर पर 40 से अधिक अधिकारियों के तबादले किए गए. देहरादून से जुड़े प्रमुख बदलावों में लक्सर की न्यायिक मजिस्ट्रेट चंद्रेश्वरी सिंह को नैनीताल सिविल जज, देहरादून की सिविल जज कल्पना को पिथौरागढ़ न्यायिक मजिस्ट्रेट और नैनीताल की प्रथम अपर सिविल जज रुचिका गोयल को ऋषिकेश न्यायिक मजिस्ट्रेट बनाया गया है. हरिद्वार जिले में भी कई बदलाव हुए. रुड़की की न्यायिक मजिस्ट्रेट-I शिवानी नाहर को बागेश्वर, सुमन भंडारी को बाजपुर से रुड़की और लखनऊ से आए लवल कुमार वर्मा को लक्सर न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात किया गया है.

उधम सिंह नगर जिले में भी व्यापक फेरबदल देखने को मिला. अल्मोड़ा के रानीखेत से जसमीत कौर को बाजपुर, रिजवान अंसारी को उधम सिंह नगर से पौड़ी गढ़वाल और प्रतीक माथेला को पौड़ी से उधम सिंह नगर प्रथम अपर सिविल जज के रूप में स्थानांतरित किया गया है. पर्वतीय जिलों में भी बदलाव हुए. बागेश्वर के पुनीत कुमार को टिहरी, चमोली की पल्लवी गुप्ता को लक्सर हरिद्वार, रुद्रप्रयाग में विकासनगर के न्यायिक मजिस्ट्रेट विकास कुमार को नई तैनाती मिली है.

राज्य सरकार को भेजी गई सिफारिशें

हाईकोर्ट ने कई अधिकारियों की तैनाती के लिए राज्य सरकार को सिफारिशें भी भेजी हैं. इनमें रुद्रप्रयाग के जिला एवं सत्र न्यायाधीश सहदेव सिंह को विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग में प्रमुख सचिव, उत्तरकाशी के जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुरुबक्श सिंह को वाणिज्यिक कर न्यायाधिकरण का नया अध्यक्ष और उधम सिंह नगर की स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष बृजेंद्र सिंह को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का विधि परामर्शी नियुक्त करने की सिफारिश शामिल है. इसके अलावा देहरादून के विभिन्न अपर सिविल जज पदों पर बैठी ममता पंत, अनामिका सिंह, मीना देओपा और अंजुश्री जुयाल को भी नई जिम्मेदारियों के लिए सरकार को अनुशंसा भेजी गई है. सभी स्थानांतरण आदेश 20 अप्रैल 2026 से लागू होंगे. यह वार्षिक स्थानांतरण न्यायिक प्रशासन में नियमित फेरबदल की प्रक्रिया का हिस्सा है.

ये भी पढ़िए- लोकसभा में डिंपल यादव ने UP के BJP सांसदों को फंसा दिया! कहा- अल्पसंख्यकों से चिढ़ है लेकिन...

Published at : 17 Apr 2026 03:02 PM (IST)
Tags :
High Court Dehradun News UTTARAKHAND NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
देहरादून: उत्तराखंड हाईकोर्ट का बड़ा फेरबदल, एक साथ 80 से अधिक न्यायिक अधिकारियों के तबादले
देहरादून: उत्तराखंड हाईकोर्ट का बड़ा फेरबदल, एक साथ 80 से अधिक न्यायिक अधिकारियों के तबादले
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मुजफ्फरनगर में दहेज की मांग ने उजाड़ी युवती की जिंदगी, गर्भ में पल रहे मासूम की मौत
मुजफ्फरनगर में दहेज की मांग ने उजाड़ी युवती की जिंदगी, गर्भ में पल रहे मासूम की मौत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश यादव और किरेन रिजिजू की बात के दावों के बीच सपा चीफ का बयान- उनके वादों पर क्या भरोसा करें? 
अखिलेश यादव और किरेन रिजिजू की बात के दावों के बीच सपा चीफ का बयान- उनके वादों पर क्या भरोसा करें? 
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'कभी-कभी लगता है मैं तांत्रिक हूं...', कांग्रेस नेता हरीश रावत ने खुद के लिए क्यों कही ये बात?
'कभी-कभी लगता है मैं तांत्रिक हूं...', कांग्रेस नेता हरीश रावत ने खुद के लिए क्यों कही ये बात?
Advertisement

वीडियोज

Sansani: नशे के लिए मौत का ट्रायल ! | ABP News
Women’s Reservation Bill पर विपक्ष को भरोसा नहीं...कौन गलत, कौन सही? | Chitra Tripathi | PM Modi
US Iran Peace talks : Munir पहुंचे ईरान क्या है गेम प्लान? | Chitra Tripathi | Trump
Bharat Ki Baat: संसद की 'ब्लैंक चेक' पॉलिटिक्स क्या? | Women Reservation | NDA Vs INDIA
Sandeep Chaudhary: 850 सीटें...सरकार का चक्रव्यूह? | Womens Reservation Bill | PM Modi | NDA
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अखिलेश यादव से हो गई BJP की दोस्ती! कल पीएम मोदी ने कहा- फ्रेंड, आज रिजिजू ने की 15 मिनट बात
अखिलेश यादव से हो गई BJP की दोस्ती! कल पीएम मोदी ने कहा- फ्रेंड, आज रिजिजू ने की 15 मिनट बात
बिहार
महिला आरक्षण बिल: लालू की बेटी रोहिणी आचार्य का छलका दर्द, 'मायके और ससुराल के…'
महिला आरक्षण बिल: लालू की बेटी रोहिणी आचार्य का छलका दर्द, 'मायके और ससुराल के…'
इंडिया
'मुस्लिमों को डर है हिंदू सिविल कोड थोपा जा रहा', ये दलील सुनते ही बोले चीफ जस्टिस- UCC का धर्म से...
'मुस्लिमों को डर है हिंदू सिविल कोड थोपा जा रहा', ये दलील सुनते ही बोले चीफ जस्टिस- UCC का धर्म से...
क्रिकेट
Shreyas Iyer Statement: 'मेरे कैच से ही पासा पलटा...', मुंबई इंडियंस को हराकर क्या बोले PBKS के कप्तान श्रेयस अय्यर, जानिए
'मेरे कैच से ही पासा पलटा...', मुंबई इंडियंस को हराकर क्या बोले PBKS के कप्तान श्रेयस अय्यर, जानिए
बॉलीवुड
Bhooth Bangla X Review: अक्षय कुमार की 'भूत बंगला' का चल गया जादू, लोग बोले- 'मजेदार और पैसा वसूल फिल्म'
अक्षय कुमार की 'भूत बंगला' का चल गया जादू, लोग बोले- 'मजेदार और पैसा वसूल फिल्म'
इंडिया
Special Parliament Session 2026: 'सभी सदस्यों से प्रार्थना करूंगा...', महिला आरक्षण के पक्ष में मतदान के लिए विपक्षी दलों से क्या बोले पीएम मोदी
'सभी सदस्यों से प्रार्थना करूंगा...', महिला आरक्षण के पक्ष में मतदान के लिए विपक्षी दलों से क्या बोले पीएम मोदी
ट्रेंडिंग
Virat Kohli Like Influencer Photo: कोहली ने फिर की 'विराट' गलती, इस हसीना को कर दिया 'लाइक', अनुष्का भाभी से शिकायत कर रहे यूजर्स
कोहली ने फिर की 'विराट' गलती, इस हसीना को कर दिया 'लाइक', अनुष्का भाभी से शिकायत कर रहे यूजर्स
एग्रीकल्चर
यूरिया नहीं मिला तो किन फसलों को होगा नुकसान, जानें कितनी बढ़ जाएगी लागत?
यूरिया नहीं मिला तो किन फसलों को होगा नुकसान, जानें कितनी बढ़ जाएगी लागत?
ENT LIVE
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
ENT LIVE
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
ENT LIVE
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
ENT LIVE
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
ENT LIVE
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Embed widget