Lucknow Fire News: CM योगी ने रद्द किए 23 जून के सभी कार्यक्रम, हाथरस-आगरा का दौरा टाला

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अलीगंज इलाके में हुए भीषण अग्निकांड को लेकर सरकार पूरी तरह से गंभीर है. इस दर्दनाक हादसे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लेते हुए 23 जून (मंगलवार) को प्रस्तावित अपने सभी आधिकारिक कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं. सीएम योगी अपना पूरा ध्यान अब इस हादसे के पीड़ितों को राहत पहुंचाने और मामले की जांच पर केंद्रित कर रहे हैं.

हाथरस और आगरा का दौरा टला

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मंगलवार को हाथरस का दौरा करना था. वहां उन्हें 548 करोड़ रुपये की 143 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करना था. हाथरस के बाद उनका आगरा जाने का भी कार्यक्रम था, जहां उन्हें जिले के विकास कार्यों और कानून-व्यवस्था की एक अहम समीक्षा बैठक लेनी थी. लेकिन, लखनऊ हादसे की संवेदनशीलता को देखते हुए फिलहाल ये दोनों कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए हैं.

अखिलेश यादव के विरोध वाले पोस्टर पर भड़क उठे आनंद भदौरिया, खुद पोल पर चढ़कर उतारने लगे

अलीगढ़ का कार्यक्रम छोड़ तत्काल पहुंचे थे लखनऊ

गौरतलब है कि जिस समय लखनऊ के कोचिंग सेंटर में यह भीषण आग लगी, उस वक्त सीएम योगी अलीगढ़ के दौरे पर थे और वहां विकास परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह को संबोधित कर रहे थे. घटना की गंभीरता की सूचना मिलते ही मुख्यमंत्री ने बिना कोई देरी किए अपना अलीगढ़ का दौरा बीच में ही रद्द कर दिया और तत्काल लखनऊ के लिए रवाना हो गए.

घटनास्थल का जायजा लिया, KGMU में घायलों से मिले

लखनऊ पहुंचते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधे अलीगंज स्थित अग्निकांड स्थल पर पहुंचे. वहां उन्होंने अधिकारियों से राहत एवं बचाव कार्यों की पूरी जानकारी ली और सख्त निर्देश दिए. घटनास्थल का मुआयना करने के बाद सीएम योगी सीधे किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) गए. वहां उन्होंने इस भीषण हादसे में घायल हुए बच्चों और उनके चिंतित परिजनों से मुलाकात की और उन्हें सरकार की तरफ से हर संभव मदद और बेहतर इलाज का भरोसा दिया.

अखिलेश यादव के विरोध वाले पोस्टर पर भड़क उठे आनंद भदौरिया, खुद पोल पर चढ़कर उतारने लगे