'युवाओं के लिए सिर झुका भी सकता हूं, कटा भी सकता हूं', नकल माफियाओं को CM धामी का सख्त संदेश

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के विकास, युवाओं के भविष्य और प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार युवाओं के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और उनके सपनों के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा.

मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में सामने आए नकल प्रकरण में सरकार ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपियों को जेल भेजा और SIT का गठन किया. उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार की प्राथमिकता युवाओं का भविष्य सुरक्षित करना है. धामी ने कहा, “कुछ लोग इस मामले में युवाओं को ढाल बनाकर राजनीतिक लाभ लेना चाहते थे. लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि युवाओं के लिए मैं सिर झुका भी सकता हूं और सिर कटा भी सकता हूं.”

उन्होंने बताया कि प्रदेश में लागू किए गए सख्त नकल विरोधी कानून का असर दिख रहा है. बीते चार वर्षों में 25 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है, जबकि 100 से ज्यादा नकल माफिया सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं.

42 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने ने पूरी की चारधाम यात्रा

चारधाम यात्रा पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष आपदाओं के बावजूद 42 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने यात्रा पूरी की है. अब सरकार शीतकालीन यात्रा को भी बढ़ावा दे रही है, ताकि सर्दियों में भी श्रद्धालु धार्मिक स्थलों और अन्य पर्यटन स्थलों का आनंद ले सकें. इसके साथ ही उत्तराखंड को “एडवेंचर टूरिज्म हब” बनाने के लिए ट्रेकिंग, पैराग्लाइडिंग, माउंटेन बाइकिंग और रिवर राफ्टिंग जैसी गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है.

धामी ने बताया कि राज्य में औद्योगिक निवेश भी तेजी से धरातल पर उतर रहा है. सरकार ने 3.56 लाख करोड़ रुपये के एमओयू किए थे, जिनमें से 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाएं अब जमीन पर दिखाई देने लगी हैं. साथ ही “एक जनपद, दो उत्पाद” और “हाउस ऑफ हिमालयाज” जैसी योजनाओं से स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पहचान मिली है.

लैंड जिहाद पर कार्रवाई करते हुए 9 हजार एकड़ भूमि कराई मुक्त

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं. लैंड जिहाद पर कार्रवाई करते हुए 9 हजार एकड़ भूमि को मुक्त कराया गया, अवैध संरचनाओं और मदरसों को हटाया गया तथा मदरसा बोर्ड को समाप्त करने का निर्णय लिया गया. उन्होंने याद दिलाया कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसने समान नागरिक संहिता (UCC) लागू की है. उन्होंने कहा कि आगामी वर्षों में नंदा देवी राजजात यात्रा (2026) और हरिद्वार कुंभ (2027) को दिव्य और भव्य स्वरूप में आयोजित करने की दिशा में तैयारी की जा रही है. धार्मिक पर्यटन के साथ-साथ उत्तराखंड वेलनेस, फिल्म और वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में भी तेजी से उभर रहा है.

एक पेन की निब से लेकर अंतरिक्ष यान तक बनाने की क्षमता- सीएम धामी

मुख्यमंत्री धामी ने सभी नागरिकों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “स्वदेशी अपनाओ, देश को मजबूत बनाओ” मंत्र को अपनाने का आह्वान किया. उन्होंने कहा, “हमारे पास एक पेन की निब से लेकर अंतरिक्ष यान तक बनाने की क्षमता है. यदि हम स्वदेशी वस्तुओं को प्राथमिकता देंगे, तो यह हमारे कारीगरों, किसानों और उद्यमियों को सशक्त करेगा और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को मजबूती देगा.” इस अवसर पर फिल्म और मीडिया जगत सहित विभिन्न क्षेत्रों के कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे.