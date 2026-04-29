'चारधाम यात्रा महज एक धार्मिक आयोजन नहीं...,' विधानसभा में विपक्ष को सीएम धामी की दो टूक

उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को विपक्ष पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि चारधाम यात्रा को लेकर सोशल मीडिया पर नकारात्मक रीलें बनाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है जो किसी भी दृष्टि से उचित नहीं हैं.

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि "सरकार का विरोध करना हो तो करें, बीकेटीसी पर सवाल उठाने हों तो उठाएं लेकिन हमारी पवित्र चारधाम यात्रा को राजनीति की भेंट मत चढ़ाइए." उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि केदारनाथ धाम साक्षात महादेव का स्थल है और ऐसे पवित्र स्थानों को लेकर की जाने वाली नकारात्मक राजनीति न केवल आस्था का अपमान है, बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी नुकसान पहुंचाती है.

सीएम धामी ने सदन को याद दिलाया कि चारधाम यात्रा महज एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि लाखों परिवारों की रोजी-रोटी का सवाल है. पहाड़ के होटल व्यवसायी, खच्चर चालक, पालकी संचालक, छोटे दुकानदार सभी की आजीविका इसी यात्रा के भरोसे टिकी है. उन्होंने कहा कि यात्रा को सुरक्षित और सुचारू रूप से संपन्न कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी भी तरह की बाधा प्रदेश के आम जन को नुकसान पहुंचाती है.

महोबा में दीपाली तिवारी ने BJP जिलाध्यक्ष पर गुस्से में लगा दिए हमबिस्तर होने के आरोप! मामले में नया मोड़

गैस संकट के आरोपों को किया खारिज

सत्र में विपक्ष द्वारा प्रदेश में रसोई गैस की कमी का मुद्दा उठाए जाने पर मुख्यमंत्री ने दो टूक जवाब दिया. उन्होंने बताया कि इस विषय पर एक दिन पहले ही उनकी केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री से सीधी बातचीत हो चुकी है और प्रदेश में गैस की कोई वास्तविक किल्लत नहीं है. उन्होंने वैश्विक परिप्रेक्ष्य में बात करते हुए कहा कि पश्चिम एशिया में जारी युद्ध का असर पूरी दुनिया की आपूर्ति श्रृंखला पर पड़ा है यह चुनौती केवल भारत की नहीं है. लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत इन वैश्विक संकटों के बीच भी स्थिरता बनाए हुए है.

इस समय धैर्य और सकारात्मकता की जरूरत- सीएम धामी

कोरोना महामारी का हवाला देते हुए सीएम धामी ने कहा कि उस दौर में भी दुनिया को भारत की क्षमता पर संदेह था, लेकिन भारत ने न केवल सबसे पहले महामारी पर काबू पाया, बल्कि 100 से अधिक देशों को वैक्सीन भेजकर पूरी दुनिया के लिए मिसाल कायम की. मुख्यमंत्री ने जनता और सदन के सदस्यों से अपील करते हुए कहा कि इस समय धैर्य और सकारात्मकता की जरूरत है यात्रियों का हौसला बढ़ाएं, यात्रा को प्रोत्साहन दें.

अखिलेश यादव के विधायक ने सूखे स्विमिंग पूल में की तैराकी, कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर किया कुछ ऐसा